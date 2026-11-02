خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: کنترل ورودی‌های ذهن و پالایش قلب از افکار بازدارنده، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جویندگان مسیر تهذیب نفس است؛ چرا که اندیشه انسان مأمن تصمیم‌ها و رفتار اوست. در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا محمدی شاهرودی به این پرسش کلیدی پاسخ داده‌اند. متن زیر برشی از این رهنمودهای ارزشمند است که تقدیم مخاطبان گرامی می‌گردد.

سؤال:

افکار شیطانی ام را چطور درمان کنم؟

پاسخ:

انسان دارای یک «نفس» و «قلب» است که ورودی‌هایی از طریق چشم و گوش دارد و صادرات آن از طریق زبان انجام می‌شود. انسان باید این مسیرها را کنترل و مراقبت کند تا از طریق نگاهِ گناه‌آلود، آلودگی وارد قلبش نشود.

همان‌طور که امام صادق (ع) فرموده‌اند:

«نگاه به نامحرم، تیر مسمومی از تیرهای شیطان است که در قلب می‌نشیند.»

وقتی کسی از بزرگان پرسید که «شما چه کردید که به این مقام رسیدید؟»

پاسخ دادند: «دمِ درِ دلم نشسته بودم و با دقت کنترل می‌کردم که حرامی وارد قلب نشود و حرامی از آن خارج نشود.»

البته نباید چشم را کور کرد؛ بلکه چشم باید ادب، اصلاح، هدایت و مدیریت شود. اگر انسان چشم نداشته باشد که به نامحرم نگاه نکند، هنری نکرده است؛ هنر در این است که با وجود داشتن ابزار بینایی، چشم را مدیریت کرد.

*پس از ورود افکار مزاحم به ذهن، چگونه می‌توان آن‌ها را از بین برد و راه‌های نفوذشان را بست؟

برای اینکه این‌گونه افکار از ذهن بیرون برود، باید راه‌های ورود آن‌ها را بست. چند راهکار مهم در این زمینه وجود دارد:

۱. مطالعه مفید: مطالعه‌ کردن، به‌ویژه درباره موضوعاتی که اندیشه انسان را به خود مشغول می‌کند، خودبه‌خود جاهای خالی ذهن را پر کرده و جایی برای افکار نامناسب باقی نمی‌گذارد.

۲. ذکر و یاد خدا: گاهی این افکار از طریق چشم و گوش وارد نمی‌شود، بلکه شیطان آن‌ها را القا می‌کند که به آن «وسوسه نظری»، «حدیث نفس» یا «القائات شیطانی» گفته می‌شود. در این حالت، انسان باید با ذکر شریف «لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم»، «لا اله الا الله» و اقامه نماز، حدیث نفسِ شیطان را فراری دهد تا نتواند این افکار را تلقین کند.

۳. رعایت نظافت و تغذیه: ورزش کردن، مسواک زدن و رعایت نظافت بسیار مؤثر است. همچنین مصرف برخی خوراکی‌ها مانند انگور (به‌ویژه انگور سیاه) و انار، طبق توصیه‌های دینی می‌تواند افکار نامناسب را تا مدت‌ها از سینه انسان دور کند و دل را جلا دهد.