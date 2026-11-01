به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله‌العظمی سیستانی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمی سیدعلیرضا تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف و جمعی از اعضای هیئت علمی این ستاد با اشاره به خدمات جمهوری اسلامی ایران در گسترش فرهنگ اسلامی و معنویت اظهار کرد: جمهوری اسلامی خدمات و برکات فراوانی در این عرصه داشته است اما نکته مهم حرکت بر اساس برنامه‌ریزی دقیق، نظام‌مند و تشکیلاتی است.

شهرستانی با تقدیر از فعالیت‌های ستاد مرکزی اعتکاف افزود: این مجموعه طی سال‌های اخیر توانسته است با ایجاد انسجام و برنامه‌ریزی مستمر در گسترش فرهنگ اعتکاف و تأثیرگذاری معنوی آن در جامعه نقش مؤثری ایفا کند روندی که باید حفظ و تقویت شود.

نماینده آیت‌الله سیستانی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم اعتکاف این ظرفیت را قابل توجه دانست و گفت: آمار مشارکت در اعتکاف با توجه به جمعیت کشور رقم قابل ملاحظه‌ای است و نشان می‌دهد این حرکت معنوی توانسته است در جامعه اثرگذار باشد.

وی با بیان خاطراتی از تأثیرگذاری آموزه‌های معنوی اهل‌بیت(ع) در میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف بر ضرورت معرفی صحیح معارف اسلامی تأکید کرد و گفت: معنویت از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند بدون مرزبندی‌های سیاسی با مخاطبان مختلف ارتباط برقرار کند و زمینه آشنایی آنان با معارف اهل‌بیت(ع) را فراهم آورد.

شهرستانی در همین زمینه به نقل خاطره‌ای از دیدار با تعدادی از سفیران کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: یکی از سفیران در این دیدار از تجربه شخصی خود در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و تأثیر معنوی توسل و تبرک به تربت امام حسین(ع) سخن گفت تجربه‌ای که نشان می‌دهد ظرفیت‌های معنوی مکتب اهل‌بیت(ع) می‌تواند حتی بر افرادی با پیشینه‌های فرهنگی و اعتقادی متفاوت نیز تأثیرگذار باشد.

نماینده آیت‌الله‌ سیستانی همچنین با اشاره به جایگاه دعا و معارف اهل‌بیت(ع) صحیفه سجادیه را از سرمایه‌های ارزشمند معنوی و فرهنگی جهان اسلام دانست و با نقل خاطراتی از تأثیرگذاری این کتاب در میان عالمان و مخاطبان کشورهای مختلف بر ضرورت معرفی گسترده‌تر این معارف تأکید کرد.

وی تصریح کرد: ما سرمایه‌های ارزشمندی در مکتب اهل‌بیت(ع) در اختیار داریم و اگر این معارف به‌درستی و با شیوه‌ای اثرگذار به جامعه معرفی شوند می‌توانند مخاطبان بسیاری را تحت تأثیر قرار دهند. باید به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای بر معرفی واقعیت‌های معنوی و معارف اصیل اسلامی تمرکز کنیم.

شهرستانی در بخش دیگری از سخنان خود گسترش فعالیت‌های بین‌المللی اعتکاف را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ظرفیت معنوی اعتکاف محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و می‌توان با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فعال در کشورهای مختلف این حرکت را در مناطق دیگری از جهان نیز توسعه داد.

نماینده آیت‌الله سیستانی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشورهایی همچون عراق و لبنان و همچنین برخی کشورهای اروپایی بر ضرورت ایجاد بسترهای تشکیلاتی و همکاری میان نهادهای فعال فرهنگی و دینی برای توسعه بین‌المللی اعتکاف تأکید کرد.

وی افزود: فعالیت‌های بین‌المللی نیازمند مدیریت نظم و برنامه‌ریزی است و در این مسیر می‌توان از ظرفیت نهادهایی همچون مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جامعه‌المصطفی العالمیه و آستان قدس رضوی بهره گرفت.

شهرستانی همچنین با تأکید بر اهمیت ثبت و انتقال تجربیات فعالان عرصه اعتکاف از ضرورت تدوین تاریخ شفاهی این حرکت معنوی سخن گفت و خواستار ثبت خاطرات و تجربیات شخصیت‌هایی شد که در دهه‌های گذشته در ترویج اعتکاف نقش داشته‌اند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های رئیس و مجموعه ستاد مرکزی اعتکاف استمرار این فعالیت‌ها را ارزشمند دانست و برای دست‌اندرکاران این مجموعه در مسیر ترویج فرهنگ معنویت و معارف اهل‌بیت(ع) آرزوی توفیق کرد.

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