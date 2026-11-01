به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی با علما و فعالان دینی در بحرین، شیعیان این کشور همچنان با حضور در خیابان‌ها و برگزاری تجمعاتی خواستار آزادی جوانان زندانی و علمای بازداشت‌شده هستند.

بر اساس تصاویر منتشرشده محدود از این اعتراضات، برای دومین شب متوالی در مناطق اطراف منامه، پایتخت بحرین، تجمعاتی برگزار شده و در برخی نقاط به درگیری میان جوانان معترض و نیروهای امنیتی انجامیده است.

این اعتراضات در حالی ادامه دارد که گزارش‌های حقوق بشری از تشدید بازداشت جوانان شیعه حکایت دارد.

«هیئت امور زندانیان بحرین» اعلام کرده است نیروهای امنیتی در ۲۹ اکتبر با ورود به منطقه «الدیه»، چهار جوان از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله را بازداشت کردند. همچنین گزارش شده است بازداشت هشت نوجوان اهل منطقه «ستره» برای دو هفته دیگر تمدید شده و آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

هم‌زمان، موج تازه بازداشت روحانیون، مداحان و مسئولان هیئت‌های مذهبی شیعه نیز بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است.

در همین زمینه بنیاد مسلمانان شیعه آمریکا در تازه‌ترین بیانیه خود از بازداشت دست‌کم شش فعال مذهبی در هفته‌های اخیر خبر داده و خواستار آزادی افرادی شده است که به دلیل برگزاری مراسم مذهبی بازداشت شده‌اند.

گروه‌های معارض بحرینی نیز با محکوم‌کردن تداوم بازداشت‌ها و محدودیت‌های مذهبی، تأکید کرده‌اند که برخوردهای امنیتی نمی‌تواند مطالبات مردم برای آزادی زندانیان و احترام به حقوق شهروندی و مذهبی را پایان دهد.

با تداوم اعتراضات خیابانی و افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت جوانان زندانی، پرونده بازداشت‌های سیاسی و مذهبی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی نارضایتی در مناطق شیعه‌نشین بحرین تبدیل شده است.

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