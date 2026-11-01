به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان دوازدهمین جایزه داستان کوتاه ادب بسیج منتشر شد.

متن این فراخوان بدین شرح است:

«این حماسه‌ی حضور و دفاع و پیروزی، تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می‌گذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند؛ فکر و قلم و زبان را با هنر درآمیزند و روایت خیزش عظیم ملت را در تاریخ، ماندگار کنند.» (پیام رهبر معظّم انقلاب به‌مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی) ۲۵/اردیبهشت/۱۴۰۵

سازمان بسیج هنرمندان در اوج دوران دفاع مقدس سوم در تداوم بعثت مردم، انتقام خون رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم؛دوازدهمین جایزه داستان کوتاه ادب را برگزار می‌کند.

هدف این جایزه، روایت پایداری غیورانه و افتخارآمیز مردم مبعوث شده در برابر صهیونیسم جهانی و تهاجم دیوسیرتان و شیاطین جهان است.

داستان کوتاه در میانه نبرد همه جانبه علیه ایران اسلامی و جبهه مقاومت؛ پدافند زبانی و گفتمانی برای پاسداری از استقلال تمدنی و مقابله با تهاجم زبانی، فرهنگی، و سبک زندگی امریکایی است.

داستان کوتاه فرصتی برای یافتن و ساختن زبان تخصصی دفاع مقدس دوم و سوم در روایت پایداری ایرانِ انقلابی و اسلامی است. چنانکه اصطلاحات وعده صادق، انتقام سخت، جنگ رمضان، اقتدار موشکی، موج حمله، لانچر، بمب لت، شهر موشکی، موشک نوشته‌ها، جان‌فدا، آقای شهید ایران، بعثت مردمی، میدان و خیابان، ترامپ قمارباز، ترامپ کودک‌کش و... جای خود را در ادبیات و زبان این دفاع باز کرده است.

امروز روایت دفاع مقدس، هزار و یک داستان کوتاه است که از مردم پاک و آزاد جهان تا نسل‌های آینده در انتظار آنها هستند.

موضوعات:

رهبر شهید انقلاب(جان­فدایی، امامت، فرماندهی و رهبری)

دفاع مقدس دوم و سوم(دفاع در نبردهای نسل نو،

نبردهای هیبریدی، قدرت دفاعی موشکی و پهبادی، ، فرماندهان شهید، شهدای مدارس میناب، شهدای ورزشگاه لامرد، تنگه هرمز، ناو دنا و...)

بعثت مردمی(جان‌فدا، قیام مردمی، سیاست خیابانی، سرود و پایداری، پرچم، خانواده و...)

موضوع ویژه :

شهدای هنرمند(ادیب و نویسنده)

نوع آثار:

داستان کوتاه

داستان کوتاهِ کوتاه بخش‌های جشنواره:

نوجوانان(تا ۱۸ سال)

بزرگسال (از ۱۸ سال به بالا)

دبیران و داوران (استاد امیرحسین فردی):

در این بخش آثار دبیران و داوران استانی، به طور جداگانه داوری و از

آثار برتر تقدیر می‌شود.

مهلت ارسال آثار: ۳۰ آبان ۱۴۰۵

زمان برگزاری: دی ماه ۱۴۰۵

شرایط ارسال آثار:

داستان ارسالی پیش از این در جشنواره‌ای برگزیده نشده باشد.

داستان ارسالی در کتابی چاپ نشده باشد.

شرکت‌کنندگان محدودیتی در انتخاب موضوع ندارند.

شرکت‌کنندگان آثار خود را در قالب word به آدرسی که سازمان بسیج هنرمندان استان اعلام می‌کند، ارسال

کنند.

ارسال آثار در تمامی بخش‌های جشنواره از طریق دفاتر بسیج هنرمندان سراسر کشور صورت می‌گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت : www.basijhonarmandan.ir مراجعه نمایید.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را به طور مستقیم در قالب word به آدرسی که سازمان بسیج هنرمندان استان اعلام می‌کند، ارسال‌کنند.

اعلام بخش و گروه سنی شرکت‌کنندگان و مشخصات کامل فردی، شماره همراه و شماره فعال در پیام‌رسان‌های داخلی ضروری است.

ارسال اثر برای همگان آزاد است.

امتیاز کامل آثار برگزیده که شایسته دریافت جایزه می‌شوند، به سازمان بسیج هنرمندان تعلق دارد.

آثار برگزیده در قالب کتاب چاپ خواهند شد.

جایزه‌ها:

به برگزیدگان اول تا سوم در هر یک از سه بخش بزرگسال، کودک و نوجوان، شهدای هنرمند به ترتیب زیر جایزه تقدیم می‌شود:

نفر اول ۳۰ میلیون تومان به همراه تندیس جشنواره و لوح افتخار

نفر دوم ۲۰ میلیون تومان به همراه لوح افتخار

نفر سوم ۱۰ میلیون تومان به همراه لوح افتخار

در هر یک از دو بخش بزرگسال و نوجوان از شش اثر با اهدای ۵ میلیون تومان و لوح افتخار تقدیر خواهد شد.

در بخش دبیران و داوران (ااستاد امیر حسین فردی):

به نفرات برتر ۲۰ میلیون تومان همراه تندیس جشنواره و دیپلم افتخار تقدیم می‌شود.

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