به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روابط عمومی موسسه دارالزهرا، آیت‌الله نجم‌الدین مروجی‌طبسی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در جلسه هفتگی مجمع مبلغین و خطباء موسسه دارالزهرا سلام‌الله‌علیها که پیش از ظهر امروز در این موسسه برگزار شد با اشاره به روایتی از امام محمدباقر(ع) درباره اهمیت بیان حقانیت و فضائل اهل‌بیت(ع)، اظهار کرد: سعد اسکاف نقل می‌کند که خدمت امام محمدباقر(ع) رسیدم و عرض کردم: من در مجالس می‌نشینم و به نقل روایت و بیان معارف می‌پردازم و حق و فضیلت شما اهل‌بیت(ع) را برای مردم یادآوری می‌کنم. امام محمدباقر(ع) در پاسخ به این سخن فرمودند: «دوست داشتم بر سر هر سی ذراع، یک روایتگر و سخن‌گو مانند تو وجود داشت.» «قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِنِّی أَجْلِسُ فَأَقُصُّ وَأَذْکُرُ حَقَّکُمْ وَفَضْلَکُمْ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عَلَی کُلِّ ثَلَاثِینَ ذِرَاعاً قَاصّاً مِثْلَکَ.»

روایت تاریخی از دوره رواج لعن و سبّ امیرالمؤمنین(ع)

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه، با اشاره به شرایط تاریخی حاکم بر برخی دوره‌ها، اظهار کرد: در دوره‌ای از تاریخ، حدود ۷۰ هزار منبر و تریبون به لعن امیرالمؤمنین امام علی(ع) اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه دشمنان اهل‌بیت(ع) از شنیدن نام امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) ناخشنود بودند، افزود: در آن دوران، لعن و سبّ امیرالمؤمنین(ع) به‌صورت علنی انجام می‌شد و برخی افراد با جسارت و زبان‌درازی، به ساحت مقدس اهل‌بیت(ع)، از جمله حضرت فاطمه زهرا(س)، اهانت می‌کردند.

تبلیغ معارف اهل‌بیت(ع)، آرزوی امام باقر(ع) بود

آیت‌الله طبسی با اشاره به اهمیت ترویج معارف و فضائل اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: برگزاری منبرهایی با این محتوا و بیان حقایق مربوط به اهل‌بیت(ع)، از آرزوهای امام محمدباقر(ع) بود.

وی با اشاره به دشواری‌های تاریخی دفاع از اهل‌بیت(ع) و بیان فضائل آنان افزود: در مقاطعی از تاریخ، افرادی که از اهل‌بیت(ع) دفاع می‌کردند و فضائل و جایگاه آنان را برای مردم بیان می‌کردند، با برخوردهای سخت مواجه می‌شدند و حتی به شهادت می‌رسیدند. در برخی موارد نیز با آزار و اذیت‌های شدید، از جمله پاره کردن دهان و لب‌های آنان، تلاش می‌شد مانع بیان حقایق و فضائل اهل‌بیت(ع) شوند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به فعالیت جریان‌های مخالف معارف اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: امروز نیز جریان‌های یهودی، مسیحی و وهابی به فعالیت‌های تبلیغاتی خود ادامه می‌دهند و از ابزارهای مختلف برای ترویج دیدگاه‌های خود بهره می‌گیرند؛ ازاین‌رو، ما نیز باید از فرصت‌های موجود برای تبیین معارف اهل‌بیت(ع) و گسترش فرهنگ اهل‌بیت(ع) به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و تبیین فضائل آنان، رسالتی مهم برای مبلغان است.

تبلیغ چهره‌به‌چهره؛ مؤثرترین شیوه ارتباط با مخاطب

آیت‌الله طبسی با تأکید بر اهمیت شناخت شیوه‌های مؤثر تبلیغی تصریح کرد: امروز فرصت مناسبی برای فعالیت‌های تبلیغی فراهم است و باید بدانیم که هیچ شیوه‌ای به اندازه تبلیغ چهره‌به‌چهره و ارتباط مستقیم با مخاطب نمی‌تواند در انتقال معارف دینی مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه شیوه‌های گوناگونی برای تبلیغ و ترویج معارف دینی به کار گرفته می‌شود، افزود: با وجود تنوع روش‌های تبلیغی، ارتباط مستقیم و رودررو با مردم همچنان از موفق‌ترین شیوه‌ها به شمار می‌رود؛ زیرا در این روش، مبلغ می‌تواند متناسب با نیاز مخاطب سخن بگوید، پرسش‌های او را بشنود و زمینه ارتباطی عمیق‌تر و مؤثرتر را فراهم کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه، با اشاره به ظرفیت‌های فردی و استعدادهایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است، اظهار کرد: به نظر اینجانب، برخی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها موهبت‌هایی از جانب خداوند هستند که باید در مسیر صحیح و در خدمت ترویج معارف اهل‌بیت(ع) به کار گرفته شوند.

وی با تأکید بر اهمیت قلم در تبیین معارف دینی گفت: یکی از این موهبت‌ها، برخورداری از قلم و توانایی نوشتن است. کسانی که از این استعداد برخوردارند، باید قلم خود را در مسیر دفاع از اهل‌بیت(ع)، تبیین فضائل آنان و گسترش معارف دینی به کار گیرند و از این ظرفیت برای انتقال پیام دین به جامعه بهره ببرند.

آیت‌الله طبسی همچنین با اشاره به اهمیت برخورداری از هنر تبلیغ و توانایی برقراری ارتباط با مخاطب بیان کرد: اگر کسی از هنر تبلیغ برخوردار باشد، می‌تواند به‌ویژه با نسل جوان ارتباط برقرار کند و زمینه انتقال مفاهیم دینی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های آنان را فراهم سازد.

ضرورت حضور مبلغان در میان نسل جوان

وی با تأکید بر نیاز نسل جوان به گفت‌وگو، راهنمایی و مشورت با مبلغان دینی خاطرنشان کرد: امروز جوانان به بیان معارف دینی و گفت‌وگو و مشورت با شما نیاز دارند. مبلغان باید این نیاز را جدی بگیرند و با شناخت دغدغه‌ها، پرسش‌ها و شرایط فکری نسل جدید، ارتباطی مؤثر و سازنده با آنان برقرار کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: تبلیغ دینی حتماً می‌تواند اثرگذار باشد؛ اما تحقق این اثرگذاری نیازمند آن است که مبلغ در دسترس مخاطب قرار گیرد و متناسب با شرایط و نیازهای او فعالیت کند.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در شیوه حضور تبلیغی در جامعه گفت: اگر برای تبلیغ به مکانی مراجعه می‌کنیم که جوانان در آن حضور پیدا نمی‌کنند، نباید صرفاً منتظر بمانیم تا آنان به محل تبلیغ ما بیایند؛ بلکه باید خودمان به میان آنان برویم، زمینه ارتباط را فراهم کنیم و با برنامه‌ریزی مناسب، آنان را به معارف دینی جذب کنیم.

منبر کوتاه، اما با محتوای غنی و مطالعه‌شده

آیت‌الله طبسی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت آمادگی علمی مبلغان پیش از حضور در منبر اظهار کرد: اگر منبر می‌روید، بهتر است زمان سخنرانی کوتاه باشد، اما در همین فرصت محدود، محتوایی غنی، مفید و اثرگذار به مخاطب ارائه کنید.

وی با بیان اینکه ارائه محتوای ارزشمند مستلزم مطالعه و آمادگی قبلی است، افزود: مبلغ باید پیش از حضور در منبر، مطالب خود را مطالعه و آماده کند و با شناخت موضوع، نیاز مخاطب و محتوای مورد نیاز جلسه، سخنانی دقیق و پربار ارائه دهد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: کوتاه بودن زمان منبر نباید به معنای سطحی بودن مطالب باشد؛ بلکه مبلغ باید بتواند در فرصت محدود، معارف عمیق و کاربردی را به شیوه‌ای روشن و قابل‌فهم به مخاطبان منتقل کند.

تبلیغ باید در اولویت برنامه‌های حوزه علمیه باشد

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه حوزه‌های علمیه به عرصه تبلیغ تصریح کرد: امروز تبلیغ باید در اولویت برنامه‌های حوزه علمیه قرار گیرد و ظرفیت‌ها، استعدادها و توانمندی‌های حوزویان در مسیر تبیین معارف اسلامی و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه به کار گرفته شود.

آیت‌الله طبسی با اشاره به تأکید امام شهید بر اهمیت تبلیغ در حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: اولویت‌بخشی به تبلیغ، از درخواست‌های امام شهید از حوزه‌های علمیه بود؛ بنابراین، حوزه باید با توجه جدی به این مطالبه، زمینه حضور مؤثرتر طلاب و مبلغان را در جامعه فراهم کند و با بهره‌گیری از شیوه‌های متنوع، به‌ویژه ارتباط چهره‌به‌چهره، در گسترش معارف اهل‌بیت(ع) و ارتباط مؤثر با نسل جوان گام بردارد.

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