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ارسال پرچم متبرک حرم حضرت معصومه (س) به منطقه داغستان روسیه در ایام شهادت حضرت زهرا (س)، با همکاری بخش بین‌الملل حرم، اقدامی پربرکت و معنادار بود که به لطف حضرت زهرا (س) امسال محقق شد؛ این حرکت فرهنگی-معنوی، پیام ارادت و محبت اهلبیت (ع) را به شیعیان و مسلمانان داغستان رساند و نشان‌دهنده ظرفیت دیپلماسی فرهنگی آستان مقدس در تقویت پیوند قلبی مسلمانان منطقه با مکتب اهلبیت (ع) و مراکز زیارتی ایران است. انشاءالله مورد قبول حضرت زهرا (س) و حضرت معصومه (س) قرار گیرد.