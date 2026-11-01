به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، در گفت‌وگوی زنده با برنامه «موج ۱۰۰» شبکه رادیویی قرآن، با تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های توسعه حفظ قرآن کریم در کشور، بر ضرورت تقویت نظارت بر اجرای برنامه‌های قرآنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزش و پرورش و نهادهای مردمی تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری گردهمایی دبیران کارگروه‌های استانی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با هدف تبیین نقشه راه و اجرایی‌سازی سند راهبردی آموزش عمومی قرآن که به همت کمیسیون آموزش عمومی قرآن در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: حفظ قرآن کریم یکی از ۹ هدف آموزشی در حوزه آموزش عمومی قرآن کشور است و در این حوزه، آموزش و پرورش حفظ عمومی قرآن را تا سه جزء تعریف کرده است.

بحرالعلوم درخصوص نقش دستگاه‌های تاثیرگذار در تحقق این طرح ملی گفت: ما آموزش و پرورش و صدا و سیما را دو بال اصلی توسعه حفظ قرآن در کشور می‌دانیم و معتقدیم نهادهای حاکمیتی باید در زمینه تبلیغ، هدایت و توسعه این فعالیت‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

راه‌اندازی ۱۲۰۰ مدرسه حفظ قرآن در برنامه هفتم

دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم همچنین به برنامه راه‌اندازی یک‌هزار و ۲۰۰ مدرسه حفظ قرآن در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی آموزش و پرورش، تاکنون ۷۰۰ مدرسه مجوز دریافت کرده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی ادامه داد: محتوای آموزشی این مدارس، طراحی و ابلاغ شده است؛ بنابراین در حال حاضر، هم سازوکار آیین‌نامه اجرایی و هم محتوای آموزشی این مدارس مشخص است و آنچه باقی مانده، نظارت و جدیت در اجرای برنامه‌هاست.

بحرالعلوم با ابراز خرسندی از ورود جدی آموزش و پرورش به حوزه حفظ قرآن کریم، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری و نظارت مستمر، زمینه اجرای این برنامه در سراسر کشور فراهم شود.

ضرورت نظارت جدی بر اجرای برنامه‌های حفظ قرآن

وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات احتمالی کمبود معلم و استاد قرآن در مدارس حفظ، گفت: در اجرای چنین برنامه‌هایی نمی‌توان گفت هیچ مشکلی وجود ندارد، اما خوشبختانه دوستان ما در آموزش و پرورش در حوزه قرآن، عترت و نماز جدیت خوبی دارند.

بحرالعلوم با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای برنامه‌ها افزود: اگرچه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خوبی تدوین شده‌اند، اما در مرحله اجرا همچنان با خلل‌هایی مواجه هستیم. هرچند وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده‌اند که شخصاً بر تدوین آیین‌نامه نظارت داشته‌اند و برای رصد اجرای آن، شورای سیاست‌گذاری تشکیل خواهند داد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری برنامه‌ها در سطح استان‌ها خاطرنشان کرد: در گردهمایی دبیران کارگروه‌های استانی، از فرصت استفاده کردیم و اهمیت این موضوع را به‌صورت حضوری با مسئولان مطرح کردیم. به نظر من، آموزش و پرورش باید سازوکار نظارتی قدرتمندی برای این برنامه طراحی کند.

دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم با اشاره به فعالیت کارگروه نظارت در این ستاد اظهار کرد: ما نیز در ستاد حفظ، کارگروه نظارت داریم و تا جایی که بتوانیم، روند اجرای برنامه‌ها را بررسی و پیگیری خواهیم کرد؛ با این حال، مسئولیت اصلی نظارت بر عهده خود آموزش و پرورش است و امیدواریم رسانه‌ها نیز در این مسیر به کمک بیایند.

هنوز در مسیر تحقق طرح ۱۰ میلیون حافظ نیستیم

دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم در ارزیابی روند اجرای طرح ملی تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم اظهار کرد: ما نه‌تنها به عدد ۱۰ میلیون حافظ قرآن نرسیده‌ایم، بلکه به نظر شخصی من، هنوز در مسیر تحقق این هدف نیز قرار نگرفته‌ایم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته افزود: البته فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است؛ مؤسسات مردمی به‌ویژه در این زمینه نقش مؤثری داشته‌اند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی نیز در حوزه‌هایی مانند حفظ موضوعی قرآن کریم ورود خوبی داشته‌اند.

بحرالعلوم در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم فعالیت‌ها و تقویت برنامه‌های اجرایی، در پایان برنامه هفتم پیشرفت کشور، یعنی سال ۱۴۰۷، بتوان با شفافیت بیشتری درباره نتایج و میزان پیشرفت طرح ملی تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم پاسخ‌گو بود.

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