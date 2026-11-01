به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمایت کاردینال ماتئو ماریا زوپی، رئیس کنفرانس اسقف‌های ایتالیا و اسقف اعظم بولونیا، از طرحی برای شناخت بیشتر اسلام و تقویت گفت‌وگو میان پیروان ادیان، با انتقاد اسقف اعظم ایتالیایی، کارلو ماریا ویگانو، مواجه شده است. ویگانو در واکنش به این موضع، مسلمانان ایتالیا را از اعتماد به زوپی برحذر داشته؛ موضوعی که به نوشته سالواتوره ایزو، نویسنده ایتالیایی، نمونه‌ای از تحریف مفهوم گفت‌وگوی ادیان و تبدیل آن به اتهامی علیه هویت مسیحی است.

کاردینال زوپی هفتۀ پیش در مراسم معرفی مجموعه‌ای با عنوان «برگه‌هایی برای شناخت اسلام» در کاخ بورومئو، محل سفارت ایتالیا نزد واتیکان، شرکت کرد. این مجموعه با مشارکت پژوهشگران مسیحی و مسلمان و همکاری جوامع اصلی اسلامی ایتالیا تهیه شده و موضوعاتی همچون تاریخ اسلام، الهیات، قرآن، جامعه مسلمانان و معنویت اسلامی را در بر می‌گیرد. مخاطبان اصلی این محتوای آموزشی، مدارس و معلمان هستند و هدف آن مقابله با ناآگاهی دینی و فراهم کردن زمینه شناخت دقیق‌تر اسلام در جامعه ایتالیاست.

رئیس کنفرانس اسقف‌های ایتالیا در این مراسم با اشاره به میزان ناآگاهی درباره اسلام، خواستار آموزش و شناخت بیشتر این دین شد و مجموعه منتشرشده را «در نقطه مقابل نظریه برخورد تمدن‌ها» توصیف کرد. او همچنین نسبت به تیترهای رسانه‌ای که به گسترش اسلام‌هراسی دامن می‌زنند هشدار داد و گفت شناخت پیروان ادیان دیگر، علاوه بر کمک به همزیستی مسالمت‌آمیز، می‌تواند به شناخت بهتر ریشه‌های مسیحی نیز کمک کند.

در مقابل، اسقف اعظم کارلو ماریا ویگانو در متنی که پریروز در وب‌سایت «رنوواتیو ۲۱» منتشر شد، مستقیماً مسلمانان ایتالیا را مخاطب قرار داد و نسبت به اعتماد به زوپی هشدار داد. ویگانو مدعی شد که رئیس کنفرانس اسقف‌های ایتالیا در تضعیف آموزه‌های کاتولیکی و کاهش حضور مردم در کلیساها نقش داشته است!

سالواتوره ایزو، نویسنده این یادداشت، این اظهارات را مبتنی بر پیوند دادن بحران دینداری در جوامع غربی به فعالیت‌های زوپی دانسته و تأکید کرده است که هیچ دلیل مشخصی برای ارتباط میان آموزش درباره اسلام و تضعیف ایمان کاتولیک‌ها ارائه نشده است.

ایزو در ادامه یادآور شده است که شناخت اسلام و مطالعه قرآن به معنای پذیرش این دین یا کنار گذاشتن باورهای مسیحی نیست؛ بلکه آگاهی درباره ادیان می‌تواند به تفکیک میان آموزه‌های دینی، جوامع مذهبی و جریان‌های افراطی کمک کند و مانع تعمیم رفتار گروه‌های خشونت‌طلب به همه مسلمانان شود. او همچنین به اعلامیه «نوسترا آتاته» از اسناد شورای دوم واتیکان اشاره کرده که بر احترام به ادیان دیگر، شناخت مشترکات معنوی و تلاش برای رفع سوءتفاهم‌ها و خصومت‌های گذشته تأکید دارد.

این نویسنده ایتالیایی همچنین یادآوری کرده است که زوپی به چهلمین سالگرد نشست بین‌ادیانی شهر آسیزی در ۲۷ اکتبر ۱۹۸۶ اشاره داشته است؛ نشستی که به ابتکار پاپ ژان پل دوم و با حضور نمایندگان ادیان مختلف برای دعا به‌منظور برقراری صلح برگزار شد. به نوشته ایزو، طرح آموزشی شناخت اسلام نیز با هدف تقویت احترام متقابل، گفت‌وگوی بین‌ادیانی و همزیستی مسالمت‌آمیز تهیه شده و می‌توان درباره محتوای آن بحث و نقد علمی مطرح کرد؛ اما تبدیل چنین طرحی به نشانه‌ای از تسلیم در برابر اسلام، به معنای فاصله گرفتن از گفت‌وگوی عقلانی است. او در پایان تأکید کرده است که شناخت اسلام نه تهدیدی برای ایمان مسیحی، بلکه ضرورتی فرهنگی و اجتماعی در جامعه متکثر ایتالیاست.

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