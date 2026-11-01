به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ واقعه سقیفه صرفا منحصر در گذشته نیست؛ بلکه آغازگر نوعی تغییر و استحاله در جامعه اسلامی بود که حضرت زهرا(س) نیز سعی داشتند با آن مقابله کنند؛ اما متاسفانه شاهد استمرار نتایج آن در دنیای معاصر و در اکثر کشورهای اسلامی هستیم.

اندوه حضرت زهرا(س) صرفا برای فقدان پدر نبود؛ بلکه ایشان متوجه شروع جریانی در جامعه بودند که بنیان آن از سقیفه بود و هدفی جز نابودی تمام کارکردهای دین نداشت.

در این راستا حجت‌الاسلام «حامد کاشانی» در سخنانی به مناسبت ایام فاطمیه، به واکاوی جامعه در زمان صبر و سکوت امیرالمومنین(ع) می‌پردازد.

سقیفه؛ آغاز تضعیف اسلام

وی به آغاز جریان سقیفه در جهان اسلام پرداخت و گفت: نتیجه تفکر سقیفه که منجر به جدایی دین از ولایت شد، هم‌اکنون نیز در کشورهای اسلامی قابل مشاهده است؛ لذا حاکمان بسیاری از کشورهای اسلامی به‌طور علنی در خدمت رئیسِ کفر و استکبار قرار دارند.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: وضعیت فعلی برخی کشورهای مسلمان به قدری آشفته شده که مفتی‌ها، حکم وجوب اطاعت از حاکمانِ کفر را صادر می‌کنند؛ لذا اسلامِ مدنظر آن‌ها در این وضعیت، هیچگونه کارکرد و نقطه امیدی در برابر قدرت‌های استکباری ندارد.

حکومت بی ولایت؛ شیرِ بی یال و دم

حجت‌الاسلام کاشانی با تاکید بر این نکته که «حذف ولایت علاوه‌بر تضعیف توحید و نبوت، اقتدارِ حکومت های اسلامی را هم از بین برد» بیان داشت: اسلامی که بدون ولایت امام باشد، عملاً مانند «شیرِ بی یال و دم» است که نه توان دفاع از خود را دارد و نه استقلال سیاسی؛ به‌طوری‌که حتی در مسائل اقتصادی و حکومتی نیز توسط بیگانگان تحقیر می‌شود.

وی به تغییراتِ ناگهانیِ سیاست‌های فرهنگی در برخی کشورهای عربی ازجمله ضدیت با شیعه یا عادی‌سازی روابط با اسرائیل اشاره کرد و گفت: دین در چنین حکومت‌هایی در اختیار حاکمان است و با اراده‌ی سیاسی آنان تغییر می‌کند و از ریل خود خارج می‌شود.

ضرورت بازگشت به ولایت

استاد حوزه علمیه بر لزوم درکِ عمقِ گریه‌های حضرت زهرا(س) تاکید کرد و اظهار داشت: حضرت زهرا(س) با تمام وجود برای آینده اسلام گریه می‌کردند؛ چون متوجه شدند که برخی در حال نابودیِ تمام کارکردها و مزیت‌های اسلام در جامعه هستند.

حجت‌الاسلام کاشانی در پایان چنین نتیجه گرفت: این ماجرا صرفا یک دعوای قدیمی و تاریخی نیست، بلکه با استمرار نتایج آن در جامعه کنونی روبرو هستیم. تنها راه نجات از وضعیتِ امروزِ جهان اسلام و ذلتِ برخی حکومت‌های مسلمان در برابر استکبار، بازگشت به همان ولایت است که در سقیفه از امت مسلمان گرفته شد.

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