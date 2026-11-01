به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ضمن دیدار با محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری، از این نهاد فرهنگی و هنری بازدید کرد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدحسنی در حاشیه بازدید از دو نمایشگاه حوزه هنری، با گرامی‌داشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید و همه شهدای کشور، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه میناب، اظهار کرد: آنچه در این دو نمایشگاه دیدم، روایت هنرمندانه بخشی از تجاوز دشمن علیه ملت مظلوم ماست.

وی با تأکید بر جایگاه هنر در انتقال مفاهیم افزود: زبان هنر، میانبرترین راه و بهترین زبان برای انتقال مفاهیم به دیگران است. انسان در این دو نمایشگاه به مطالبی دست پیدا می‌کند که شاید در شرایط عادی و خارج از فضای نمایشگاه، به‌راحتی امکان دسترسی به آن‌ها وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به تأثیرگذاری روایت هنری جنایت‌های صورت‌گرفته در میناب گفت: گمان می‌کنم این نمایشگاه ما را به میناب می‌برد؛ به‌گونه‌ای که انسان بدون آنکه به میناب رفته باشد، احساس می‌کند در آنجا حضور دارد و می‌تواند آنچه را اتفاق افتاده، از نزدیک لمس کند.

وی در بخش دیگر سخنش تاکید کرد: یادمان نرود که واقعا آمریکا شیطان بزرگ است اگر ما برای اثبات شیطان بزرگ بودن آمریکا هیچ سندی نداشته باشیم که هزاران سند داریم، همین یک سند کافیست که همه دنیا بدانند واقعاً آمریکا شیطان بزرگ است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدحسنی افزود: تا زمانی که این شیطان وجود دارد، مردم دنیا رنگ آرامش را نخواهند دید مگر اینکه همه دست در دست یکدیگر در برابر این شیطان صف‌آرایی کنیم و بتوانیم آن را به کنترل در بیاریم و به زنجیر بکشیم. واقعا آمریکا و رژیم صهونیستی شیطان‌ زنجیری هستند که زنجیر پاره کرده‌اند و ما امیدواریم انسان‌ها بیدار شوند و بتوانند این جنایتکار زنجیر پاره کرده را کنترل کنند.

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