به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، روز شنبه میزبان سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، بود.

بر اساس این بیانیه، دو طرف در این دیدار درباره وضعیت عمومی عراق، برنامه‌های دولت برای مقابله با چالش‌های کنونی و طرح‌های اصلاحی و توسعه‌ای در حوزه اقتصاد و سایر بخش‌های خدماتی گفت‌وگو کردند.

حاضران همچنین بر ضرورت حمایت از تلاش‌ها و اقدامات دولت در مبارزه با فساد تأکید کردند و این اقدامات را در تقویت ثبات در سراسر عراق مؤثر دانستند.

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