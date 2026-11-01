به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حسان عبدالله رئیس هیات مدیره تجمع علمای مسلمین لبنان با محکوم‌کردن تصمیم دولت کویت مبنی بر صدور حکم اعدام علیه آیت‌الله شیخ حسین معتوق و شماری از علما، شخصیت‌ها و جوانان کویتی، این اقدام را ظالمانه و ناعادلانه توصیف کرد و آن را تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و جلوگیری از حمایت آنان از آرمان فلسطین دانست.

وی با اشاره به صدور غیابی این حکم اظهار داشت: «شیخ حسین معتوق در سه سال گذشته خارج از کشور به سر برده است. چگونه می‌توان چنین حکم سنگینی را بدون فراهم‌کردن امکان دفاع و اعطای حق قانونی دفاع به متهم صادر کرد؟»

شیخ حسان عبدالله با تأکید بر اهداف سیاسی این تصمیم افزود: «این اقدام پیامی از سوی دولت کویت به رژیم صهیونیستی است که نشان می‌دهد دو طرف در سرنوشت و هدفی مشترک قرار دارند؛ هدفی که چیزی جز از میان برداشتن نهادها و جریان‌های حامی آزادی فلسطین نیست.»

وی همچنین صدور این حکم را حمله‌ای آشکار به جوانان کویتی دانست که از آرمان‌های عادلانه ملت‌ها حمایت می‌کنند.

شیخ حسان عبدالله در ادامه، این تصمیم را حامل پیامی به ایالات متحده آمریکا ارزیابی کرد و گفت: «دولت کویت با این اقدام نشان می‌دهد که همچنان در جبهه هم‌پیمانان شیطان بزرگ قرار دارد؛ همان قدرتی که جمهوری اسلامی ایران را در محاصره قرار داده و در پی تضعیف و حذف آن است؛ جمهوری اسلامی‌ای که همواره از آرمان‌های ملت‌ها، به‌ویژه آرمان فلسطین، حمایت کرده است.»

.

.

..........................

پایان پیام