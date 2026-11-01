به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محسن اراکی پیش از آغاز درس خارج فقه خود (شنبه نهم آبان) با اشاره به ضرورت تجدیدنظر جدی مسئولان در پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، خواستار خروج ایران از این پیمان بی‌فایده و خسارت‌بار شد. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از ۳۰ سال پایبندی به این توافق‌نامه، هیچ نفعی نبرده و تنها متحمل ضربه‌ها و خسارت‌های سنگین شده است، تصریح کرد که نهادهای بین‌المللی و آژانس هسته‌ای نه تنها از حقوق ایران حمایت نکردند، بلکه با تجسس در تأسیسات هسته‌ای، اطلاعات کشور را به دشمنان دادند و زمینه را برای تشدید تحریم‌ها و حملات نظامی فراهم ساختند.

وی در ادامه با یادآوری اعتراف صریح معاون وزیر خارجه انگلیس در پاسخ به علت فشار بر ایران و سکوت در برابر بمب‌های اتمی رژیم صهیونیستی که گفته بود «ایران چون پیمان را امضا کرده تحت فشار است اما اسرائیل این پیمان را امضا نکرده است»، این رویکرد را اوج خباثت و بی‌عدالتی غرب دانست.

خروج از پیمان NPT؛ مطالبه‌ای عمومی در برابر تحریم و تجسس دشمنان

آیت‌الله اراکی با طرح این سؤال که کدام عقل می‌پذیرد در پیمانی بمانیم که دشمنان ادعا می‌کنند همه چیز آن را نابود کرده‌اند، بیان داشت که خروج از معاهده NPT باید امروز به یک مطالبه عمومی و مردمی در تمام اجتماعات کشور تبدیل شود.

آیت‌الله اراکی در ادامه ضمن اشاره به تحولات اقتصادی و نظامی منطقه، «تنگه هرمز» را کلید اصلی حل مشکلات کشور و محور اقتدار جمهوری اسلامی خواند. وی با بیان اینکه کلید اقتصاد جهانی امروز در دست رزمندگان اسلام و ملت ایران است، تصریح کرد که شاهراه حیاتی تنگه هرمز به هیچ وجه نباید باز شود مگر آنکه تمامی خواسته‌های حق و مشروع ایران و جبهه مقاومت به طور کامل محقق گردد [5, 6].

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر ضرورت عدم عقب‌نشینی در برابر فشارهای مستکبران خاطرنشان ساخت که با مسدود ماندن تنگه هرمز و جهش قیمت نفت، اقتصاد غرب به شدت دچار بحران خواهد شد. وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه ۴۷ ساله علیه ملت ایران اظهار داشت که ما ۴۷ سال تحریم را تحمل کرده‌ایم و اکنون غربی‌ها نیز باید حداقل ۴ سال طعم تحریم و فشارهای سنگین اقتصادی را بچشند تا دست از جنایت بردارند.

تنگه هرمز؛ کلید اقتصاد جهانی و شیشه عمر مستکبران غربی

آیت‌الله اراکی در بخش دیگری از بیانات خود نسبت به تحرکات «ستون پنجم داخلی» و مدعیان روشنفکری هشدار داد و تصریح کرد با بروز آشفتگی در اقتصاد غرب، عده‌ای تسلیم‌طلب در داخل کشور نغمه حقوق بشر سر داده و با دلسوزی دروغین برای غرب، خواستار بازگشایی تنگه هرمز خواهند شد.چ

وی با بیان اینکه مسئولان کشور نباید تحت تاثیر این فضاسازی‌های رسانه‌ای و جنجال‌های داخلی قرار گیرند، بیان داشت که تنگه هرمز شیشه عمر آمریکا و اروپاست و باید تا زمان تحقق کامل خواسته‌های مقاومت، بستن دست رژیم صهیونیستی و بازگشت سرزمین فلسطین به صاحبان اصلی آن مسدود بماند.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه اقتدار حاصل از ابزار راهبردی تنگه هرمز توانایی پایان دادن به آوارگی و کشتار مظلومان در فلسطین، لبنان و یمن را دارد، خاطرنشان کرد که تمامی این مباحث به عنوان یک پیشنهاد مطرح می‌شود. آیت‌الله اراکی با ابراز ولایت‌مداری محض تاکید کرد تصمیم‌گیری نهایی و فصل‌الخطاب در تمامی این مسائل بر عهده مقام معظم رهبری است و همگان مطیع و تسلیم تدابیر و فرمایشات ایشان هستند.

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