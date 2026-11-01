به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی از نیمه‌شب شنبه تا صبح یکشنبه مناطق مختلفی از جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد و هم‌زمان عملیاتی انفجاری در شهرک عیترون انجام داد.

بر اساس گزارش منتشرشده، مناطق صربین، وادی الحجیر در مسیر حومه شهرک تولین، المنصوری و وادی السلوقی در جهت شقرا از جمله مناطقی بودند که هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار گرفتند. همچنین محدوده میان شهرک‌های حداثا و حاریص نیز زیر آتش قرار گرفت.

در ادامه این حملات، مناطق القصیر، القنطره، وادی زبقین و وادی العزیه و نیز حومه شهرک‌های برعشیت و کونین هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفتند.

هم‌زمان با این حملات، انفجاری در شهرک عیترون رخ داد؛ اقدامی که در ادامه نقض حاکمیت و تعرض‌های مکرر رژیم صهیونیستی به خاک لبنان گزارش شده است.

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