به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین تلاش دونالد ترامپ، رئیس‌ دولت تروریستی آمریکا، برای شکایت از وال‌استریت ژورنال، روز شنبه با حکم رد قطعی روبه‌ رو شد و پیگیری او برای طرح دعوای افترا بر سر گزارش این رسانه درباره ارتباطش با جفری اپستین، مجرم جنسی، پایان یافت.

براین اساس، دادگاه منطقه‌ای ناحیه جنوبی فلوریدا حکم داد که ترامپ بار دیگر نتوانسته سوءنیت واقعی را ثابت کند؛ شرطی که برای طرح دعوای افترا از سوی یک چهره عمومی لازم است. قاضی دارین گیلز در حکمش نوشت: او همانند نخستین تلاشش ، در این کار ناکام ماند.

قاضی گیلز بر تحقیق دقیق و سنجیده این روزنامه و تلاش خبرنگاران برای گرفتن نظر ترامپ و دیگر مقام‌ها پیش از انتشار مقاله تاکید کرد و افزود: شکایت اصلاح‌ شده با چنگ‌زدن به هر دستاویزی می‌کوشد ایرادهایی در روند تحقیق وارد کند.

وکلای ترامپ استدلال کردند که پس از آنکه او هرگونه ارتباط با اپستین را انکار کرد، باید از انتشار این گزارش صرف‌ نظر می‌شد. اما قاضی اذعان کرد استاندارد سوءنیت واقعی چنین الزامی ندارد و این استدلال با متمم اول قانون اساسی در تعارض است.

ترامپ برای بار دوم این دادخواست را ثبت کرده و دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار غرامت خواسته بود. رد دعوا در روز شنبه با منع طرح مجدد یعنی این پرونده دیگر نمی‌تواند دوباره در دادگاه مطرح شود.

این در حالی است که چند روز پیش خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دموکرات‌ها در صورت پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، تحقیق درباره پرونده «جفری اپستین» را در دستور کار قرار می‌دهند.

به نوشته بلومبرگ، دموکرات‌ها معتقدند دولت «دونالد ترامپ» در این پرونده به اندازه کافی اقدام نکرده و اسناد مرتبط را منتشر نکرده است.

جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی و مجرم جنسی محکوم‌شده، به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی آمریکا تبدیل شد؛ پرونده‌ای که اتهام‌های سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی، ارتباط با افراد ثروتمند و بانفوذ و پرسش‌هایی درباره نحوه مرگ او در زندان، همچنان در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد.

اپستین که در سال ۱۹۵۳ متولد شد، در حوزه مالی فعالیت می‌کرد و به‌تدریج ثروت و شبکه گسترده‌ای از ارتباطات در میان چهره‌های بانفوذ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دست آورد. نام او در کنار شماری از افراد سرشناس مطرح شد.

در دهم اوت ۲۰۱۹، اپستین در سلول خود در مرکز اصلاح و بازداشت منهتن در نیویورک بی‌هوش پیدا شد و اندکی بعد مرگ او اعلام شد.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا قرار است ۳ نوامبر برگزار شود.

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