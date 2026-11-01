به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوانان در عراق تمایل زیادی به خرید برندهای تجاری دارند تا از این طریق سلیقه و جایگاه اجتماعی خود را به نمایش بگذارند. برخی از آن‌ها توانایی خرید محصولات اصل را دارند، در حالی که عده‌ای دیگر به دنبال نمونه‌های تقلبی هستند که تقریباً همان ظاهر محصولات اصلی را با هزینه‌ای کمتر در اختیارشان قرار می‌دهد.

عطرهای برند؛ از محبوب‌ترین انتخاب‌های جوانان عراقی

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» به گفته «ولید خالد» مدیر یک فروشگاه عرضه‌کننده عطرهای اصل و تقلبی، عطرها جایگاه ویژه‌ای در میان برندهایی دارند که جوانان و دختران تمایل به خرید آن‌ها دارند. او در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» توضیح می‌دهد: عطرهای لوکس جهانی و عطرهای تولیدشده توسط طراحان مد به‌ویژه برندهای کلاسیک فرانسوی و ایتالیایی، از جمله محصولات پرطرفدار هستند. قیمت عطرهای اصل در عراق از ۳۰ دلار آغاز می‌شود و به بیش از سه هزار دلار می‌رسد. در حالی که قیمت نمونه‌های تقلبی بین ۲۰ تا ۴۰ دلار است. همین اختلاف قیمت باعث می‌شود برخی مشتریان به دنبال گزینه‌های جایگزین باشند.

او اضافه می‌کند: این موضوع تنها به جوانان محدود نمی‌شود و دختران نیز درباره برندهای مشخص جهانی سؤال می‌کنند. برخی از آن‌ها به دنبال نمونه‌ای هستند که از نظر رایحه شباهت بسیار زیادی به عطر اصلی داشته باشد. در مقابل، عده‌ای دیگر به ظاهر شیشه عطر و نام برند آن به همان اندازه خود عطر اهمیت می‌دهند.

برندهای مشهور؛ انتخابی برای مناسبت‌های خاص

برندهای مشهور لزوماً انتخاب روزمره جوانان عراقی نیستند، بلکه گاهی محصولاتی به شمار می‌روند که آن‌ها برای مناسبت‌هایی که به ظاهری شیک‌تر نیاز دارند، خریداری می‌کنند.

«اوس عبدالقادر» جوانی در اواخر دهه بیست زندگی خود در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید توانایی مالی او به اندازه‌ای هست که بتواند برخی محصولات اصل را خریداری کند. بنابراین نیازی به خرید نمونه‌های تقلبی ندارد. با این حال، او معتقد نیست که تمام لباس‌ها و وسایلی که استفاده می‌کند باید از برندهای جهانی باشند.

او ضمن تأکید بر علاقه‌اش به خرید محصولات برند می‌گوید این علاقه به معنای خرید تمام وسایل از شرکت‌های مشهور نیست. وی توضیح می‌دهد: گاهی لباس‌های معمولی می‌پوشم، اما زمانی که در یک مراسم شرکت می‌کنم، دوست دارم عطر شناخته‌شده‌ای انتخاب کنم و لباس یا ساعتی از برندی بپوشم که به آن علاقه دارم. احساس می‌کنم این کار ظاهر مرا کامل‌تر می‌کند و اعتمادبه‌نفس بیشتری به من می‌دهد.

نگاه زنان به برندها؛ نمادی از زیبایی و شیک‌پوشی

این موضوع در میان زنان عراقی نیز تفاوت چندانی ندارد. «راما هشام» معتقد است که برند، بیش از آنکه وسیله‌ای برای به رخ کشیدن ثروت باشد، نمادی از شیک‌پوشی، جذابیت و برخورداری از ظاهری زیباست.

او ادامه می‌دهد: شخصاً ترجیح می‌دهم محصولاتی اصل به‌ویژه عطرها، عینک‌ها و کیف‌ها را که به آن‌ها علاقه دارم خریداری کنم. با این حال، ضرورتی نمی‌بینم که تمام وسایلم متعلق به برندهای مشهور جهانی باشند.

وی اضافه می‌کند: وقتی به مراسمی می‌روم، بیشتر به جزئیات ظاهرم توجه می‌کنم. عطر، لباس، عینک و کیف می‌توانند ظاهر فرد را زیباتر کنند. به همین دلیل، برندهایی را دوست دارم که با آن‌ها آشنایی دارم و به کیفیتشان اعتماد می‌کنم. اما به دنبال نام‌های تجاری مشهور برای تمام چیزهایی که می‌خرم نیستم.

خرید محصولات تقلبی؛ راهکاری برای داشتن ظاهری شیک با هزینه کمتر

در حالی که برخی مصرف‌کنندگان محصول اصل را راهی برای بیان سلیقه شخصی خود می‌دانند، گروهی دیگر نگاه متفاوتی به برندها دارند و به دنبال محصولاتی با ظاهری تقریباً مشابه نمونه‌های اصلی هستند که قیمت مناسب‌تری داشته باشند.

«اسماعیل قاسم» ۳۲ ساله، یکی از این افراد است. او در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید: زمانی که قیمت محصول اصلی بیش از اندازه بالا باشد، خرید نمونه تقلبی را ترجیح می‌دهم. البته هر محصول تقلبی را نمی‌پذیرم، بلکه به دنبال نمونه‌ای هستم که آن‌قدر به محصول اصل شباهت داشته باشد که تشخیص تفاوت میان آن‌ها در نگاه اول دشوار باشد.

او می‌افزاید: اگر ساعت، عینک یا لباسی که می‌خرم شباهت زیادی به نمونه اصلی داشته باشد، برایم کافی است. نمی‌توانم برای خرید یک وسیله صدها هزار دینار هزینه کنم، اما در عین حال دوست دارم ظاهری شیک و جذاب داشته باشم.

ترجیح نمونه‌های تقلبی حتی با وجود توانایی خرید محصولات اصل

«همسه الدلفی» با وجود اینکه دختری جوان در میانه دهه دوم زندگی خود است و از توانایی مالی مناسبی برای خرید برندهای اصل برخوردار است، علاقه چندانی به خرید این محصولات ندارد.

او در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید: به‌طور مشخص، برندهای تقلبی را ترجیح می‌دهم. زیرا از نظر من، این ساده‌ترین راه برای بهره‌مندی از یک نام تجاری بدون پرداخت هزینه محصول اصلی است. به دنبال نمونه‌های تقلبی هستم که شباهت بسیار زیادی به محصولات اصل داشته باشند. مهم‌ترین مسئله برای من این است که نتوان لباس، عطر، ساعت یا زیورآلات و اکسسوری‌های زیبا را از نمونه اصلی تشخیص داد.

تفاوت نگرش مصرف‌کنندگان به برندها؛ اصالت یا ظاهر؟

این تجربه‌ها نشان‌دهنده تفاوت دیدگاه مصرف‌کنندگان درباره مفهوم برند است. در حالی که برخی افراد برند را با کیفیت و اصالت محصول مرتبط می‌دانند، عده‌ای دیگر بر ظاهر و جلوه‌ای تمرکز می‌کنند که آن محصول به استایل و پوشش آن‌ها می‌بخشد، آن هم بدون اینکه مجبور باشند هزینه زیادی بپردازند.

در هر دو حالت، به نظر می‌رسد خرید محصولات برند صرفاً تصمیمی مبتنی بر قیمت نیست، بلکه به نوع محصول، مناسبتی که برای آن خریداری می‌شود و معنایی که برای صاحب آن دارد نیز ارتباط پیدا می‌کند.

ممکن است یک مصرف‌کننده ترجیح دهد مبلغ بیشتری برای خرید عطر یا ساعت هزینه کند، اما پرداخت همان میزان پول برای لباس یا لوازم جانبی را ضروری نداند.

به این ترتیب، رابطه مصرف‌کنندگان با برندهای تجاری تنها به دو انتخاب متضاد یعنی خرید محصول اصل یا صرف‌نظر کردن از برند، محدود نمی‌شود. بلکه طیف گسترده‌ای از گزینه‌های میانی را نیز در بر می‌گیرد که تلاش می‌کنند میان تمایل به خرید محصولات برند و توانایی مالی افراد تعادل برقرار کنند.

علاقه عراقی‌ها به برندهای مشهور؛ پدیده‌ای با سابقه چند دهه‌ای

به‌طور کلی، علاقه عراقی‌ها به برندهای تجاری پدیده جدیدی نیست که شبکه‌های اجتماعی یا موج تازه مصرف‌گرایی آن را به وجود آورده باشند. بلکه این گرایش از چندین دهه پیش وجود داشته است، هرچند در گذشته بیشتر در میان قشر مرفه جامعه رواج داشت.

«حامد العبیدی» ۷۹ ساله در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید که در دوران جوانی خود نیز به برندهای مشهور علاقه زیادی داشته و توانایی مالی مناسبش به او اجازه می‌داده است که چنین محصولاتی را خریداری کند.

بازارهای قدیمی بغداد و پیشینه حضور برندهای جهانی

او در این باره توضیح می‌دهد: بازارهای شناخته‌شده و خیابان الرشید که از قدیمی‌ترین و مشهورترین خیابان‌های تجاری بغداد به شمار می‌رود، از چندین دهه پیش میزبان فروشگاه‌هایی بودند که لباس، کفش، ساعت و عطرهایی با نام‌های تجاری شناخته‌شده عرضه می‌کردند.

به گفته وی، تفاوت شرایط امروز با گذشته در تعدد گزینه‌ها، سهولت آشنایی با نام برندها و دسترسی آسان‌تر به آن‌ها و همچنین گسترش محصولات تقلبی و تنوع سطح کیفی آن‌هاست. در گذشته، دسترسی به برخی محصولات دشوارتر بود و خرید آن‌ها به فروشگاه‌ها و بازارهای مشخصی محدود می‌شد.

العبیدی معتقد است که علاقه جوانان به ظاهر و آراستگی از زمان پیدایش تلفن‌های هوشمند یا شبکه‌های اجتماعی آغاز نشده است بلکه آنچه تغییر کرده، شیوه نشان دادن این علاقه است. در گذشته، یک جوان به کت‌وشلوار، کفش، ساعت و عطر خود اهمیت می‌داد و امروز گزینه‌های بیشتری در اختیار دارد و برندهای تجاری نیز به بخشی از این تصویر تبدیل شده‌اند.

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