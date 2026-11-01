به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الحشد الشعبی عراق اعلام کرد که نیروهای این سازمان امروز شنبه عملیاتی برای بازرسی از مناطق مختلف شهرستان الحویجه در استان کرکوک انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این سازمان در بیانیه‌ای توضیح داد که نیرویی از تیپ ۶۱ الحشد الشعبی، با فرماندهی میدانی فیصل العاصی معاون فرمانده این تیپ، عملیاتی برای بازرسی در شهرستان الحویجه در استان کرکوک اجرا کرد.

بر اساس این بیانیه، هدف از اجرای این عملیات، تقویت امنیت و ثبات منطقه و تعقیب بقایای هسته‌های تروریستی در این منطقه بوده است.

الحشد الشعبی در ادامه افزود که این تحرکات امنیتی در چارچوب طرح‌های پیش‌دستانه برای تامین امنیت منطقه عملیاتی و جلوگیری از هرگونه فرصت‌طلبی عناصر تروریستی برای برهم زدن امنیت شهروندان انجام می‌شود.

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