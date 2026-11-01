به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پرچم متبرک آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با همکاری بخش بین‌الملل آستان و رایزنی فرهنگی سفارت ایران در مسکو، به شهر کیزلیار در جمهوری داغستان ارسال شد.

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در اقدامی فرهنگی و معنوی با هدف گسترش پیوندهای دینی و تقویت ارتباطات میان مسلمانان منطقه قفقاز و مراکز زیارتی ایران، پرچم متبرک آستان مقدس کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر کیزلیار در جمهوری داغستان روسیه ارسال شد.

این اقدام هم‌زمان با ایام فاطمیه و شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، با همکاری بخش بین‌الملل آستان مقدس حضرت معصومه (س) و بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو محقق شد.

ارسال این پرچم متبرک، جلوه‌ای از ارادت و محبت مسلمانان منطقه به خاندان عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) بود و فرصتی برای انتقال پیام معنوی حرم کریمه اهل‌بیت (س) به ارادتمندان اهل‌بیت (ع) در داغستان فراهم کرد. این حرکت همچنین ظرفیت همکاری میان مراکز زیارتی، نمایندگی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور و مؤسسات بین‌المللی را در راستای توسعه دیپلماسی فرهنگی و تقویت پیوندهای معنوی میان ملت‌ها به نمایش گذاشت.

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