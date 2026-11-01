به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ فاضل مالکی، فقیه و مرجع تقلید شیعه، در دیدار با مشاور رئیس‌جمهور، دفاع از اساس جامعه اسلامی و خدمت به مردم را مهم‌تر از مستحبات عبادی دانست.

آیت‌الله فاضل مالکی در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد اظهار داشت: بنده عقیده‌ام این است که دفاع از اساس جامعه اسلامی، خدمت به مردم و حفظ زیرساخت‌های نظام و کشور، بالاتر و مهم‌تر از مستحبات نماز، روزه، حج و زیارت است. این‌ها مسائل کلان امت است.

این فقیه عراقی همچنین بر استقلال و اقتدار حوزه‌های علمیه تأکید کرد و افزود: اولاً حوزه باید یک حوزه مقتدر، مستقل و دارای نفوذ معنوی باشد. ورود حوزه از کانال‌های حوزوی، علمی و اخلاقی تأثیری به مراتب بالاتر از کانال‌های سیاسی محض دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون لزوم جذب حداکثری و حفظ ارتباط با نسل جدید خاطرنشان کرد: جامعه فقط افراد مقید و متدین ظاهری نیستند؛ حتی کسانی که ظاهری متفاوت دارند، کم‌حجاب‌اند یا در ظاهر برخی عبادات قصور دارند، فرزندان همین آب و خاک و متعلق به همین ملت هستند و نباید طرد شوند؛ باید با اخلاق و جذب دینی با آنان رفتار کرد

مشاور رئیس‌جمهور: ایستادگی ملت و تدابیر رهبری کشور را در برابر بحران‌ها پایدار نگه داشت

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، در دیدار با آیت‌الله فاضل مالکی، ضمن ابلاغ سلام دکتر پزشکیان، به تشریح وضعیت کشور و اهمیت دیپلماسی دینی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های دولت چهاردهم اظهار داشت: دولت محترم و شخص آقای رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان نیز دقیقاً واجد همین ویژگی‌ها و خصلت‌های تربیتی هستند که فرمودید. ایشان رئیس‌جمهوری صادق، امین، متواضع، بی‌تکلف و مردمی هستند. تصنعی برخورد نمی‌کنند و دینداری متصنعانه و ریاکارانه ندارند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با اشاره به فشارهای خارجی بر کشور تصریح کرد: این حجم از فشارها و بحران‌هایی که بر سر ایران آمد، بر سر هر کشور دیگری می‌آمد کارش به قحطی، فروپاشی و بحران‌های امنیتی شدید می‌کشید؛ اما با تدابیر رهبری، ایستادگی ملت و تلاش دولت، کشور پایدار ماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم همگرایی درون‌شیعی و دیپلماسی دینی، به چالش‌های نوین از جمله گسترش هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: در چنین فضایی، حوزه و نهاد علم دینی باید قله‌هایی از جنس علامه طباطبایی تربیت کند تا جامعه معیاری برای سنجش داده‌های هوش مصنوعی داشته باشد و عیار معرفت دینی حفظ شود.

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