به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین نشست از سلسله برنامه‌های «هم اندیشی ایرانیان نخبه مقیم اتریش» با هدف گفت‌وگو، تبادل نظر و تحکیم پیوندهای میان نخبگان، فرهیختگان و ایرانیان مقیم اتریش با سرزمین مادری در محل رایزنی فرهنگی ایران (خانه حکمت ایرانیان، وین) برگزار شد.

این مراسم با خیرمقدم و سخنان رضا غلامی، استاد دانشگاه و رایزن فرهنگی ایران در اتریش، آغاز شد.

وی با تأکید بر نقش بنیادین مردم و نخبگان در پیشرفت کشور، اظهار داشت: هیچ عاملی به‌اندازه همراهی حداکثری مردم قدرت‌آفرین نیست. دستیابی به پیشرفتی جهشی، مستلزم آن است که نه‌تنها احساس تعلق به ایران را در جامعه گسترش دهیم، بلکه با به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها و تنوع و تکثر موجود در جامعه و نگاهی مثبت به این گوناگونی، زمینه مشارکت حداکثری مردم و تولید قدرت را در مسیری فراگیر، سازمان‌یافته و نظام‌مند فراهم کنیم.

غلامی در ادامه، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند ایرانیان خارج از کشور و تخصص‌های متنوع و گاه ممتاز آنان، افزود: ایرانیان خارج از کشور می‌توانند سهمی مهم در شکل‌گیری و گسترش این مشارکت ایفا کنند. مشارکت فرهنگی یکی از عرصه‌های مهم این حضور است و انجمن‌های فرهنگی تأسیس‌شده به همت ایرانیان در اتریش و دیگر کشورهای اروپایی، از جمله بسترهایی هستند که می‌توانند این ظرفیت را به فرصتی مؤثر برای تعامل، هم‌افزایی و خدمت به فرهنگ ایران تبدیل کنند. این انجمن‌ها با برخورداری از حمایت‌های فرهنگی دولت‌ها و مشارکت خیرین نیز می‌توانند دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهند و در تقویت پیوندهای فرهنگی ایرانیان با سرزمین مادری و جوامع میزبان نقشی مؤثرتر ایفا کنند.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز با ابراز خرسندی از حضور در جمع ایرانیان مقیم اتریش، همدلی و دغدغه مشترک حاضران برای کمک به کشور را امیدبخش دانست و بر ضرورت تقویت همبستگی و همکاری میان ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و انسانی ایران، یکی از موانع بهره‌گیری از این توانمندی‌ها را کم‌رنگ بودن خودباوری در میان برخی ایرانیان دانست و اظهار داشت: پیشرفت‌های علمی کشور، دستاوردهای جوانان و موفقیت‌های آنان در رقابت‌های بین‌المللی، شایسته معرفی گسترده‌تر در عرصه جهانی است.

به گفته وی، ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌های ایران و ارائه تصویری واقع‌بینانه و روشن از جامعه ایرانی، در تقویت شناخت و ارتباط دیگر ملت‌ها با ایران نقش‌آفرین باشند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تجربه مهاجرت، تأکید کرد: حضور ایرانیان در کشورهای دیگر، در کنار چالش‌های خود، می‌تواند فرصت‌هایی ارزشمند برای کشور فراهم آورد. انتقال دانش و تجربه، کمک به توسعه اقتصادی، گسترش ارتباطات بین‌المللی و معرفی فرهنگ و تمدن ایران، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان از این فرصت بهره گرفت.

وی همچنین بر اهمیت حفظ هویت ایرانی در کنار تعامل سازنده با جوامع میزبان تأکید کرد و گفت: نقش رفتار، منش و شخصیت ایرانیان را در معرفی چهره‌ای مثبت از فرهنگ و تمدن ایران مهم دانست.

ایمانی‌پور، زبان فارسی را یکی از مهم‌ترین پیوندهای هویتی ایرانیان برشمرد و بر ضرورت حمایت از آموزش و گسترش آن در خارج از کشور تأکید کرد.

وی همچنین حمایت از هنرمندان ایرانی، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، معرفی هنر معاصر در کنار میراث هنری گذشته و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سایر کشورها را از راهکارهای مؤثر برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی دانست.

به اعتقاد ایمانی پور، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با هم‌افزایی و همکاری جمعی، ظرفیت‌های هنری و فرهنگی ایران را بهتر به جامعه میزبان معرفی کنند.

وی با اشاره به ضرورت ثبت و بازتاب جهانی فجایع بزرگ و غیرانسانی جنگ تحمیلی اخیر، از جمله فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب، که در آن ۱۶۸ دانش آموز به همراه معلمانشان با موشک‌های هدایت شونده ایالات متحده به شهادت رسیدند، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری برای روایت این رخداد ضد بشری و انتقال ابعاد انسانی آن به افکار عمومی جهان تأکید کرد.

ایمانی‌پور در پایان، با ابراز خرسندی از شکل‌گیری چنین جمع‌هایی، استمرار و گسترش هم‌اندیشی میان ایرانیان خارج از کشور را ضروری دانست.

محورهای کلیدی طرح شده در نشست هم اندیشی

در ادامه این نشست تخصصی، مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های زیست فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور در قالب دو محور کلیدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

تقویت هویت، زبان مادری و نسل‌های جدید: بررسی نقش ایرانیان به مثابه سفیران فرهنگی، واکاوی فرصت‌ها و چالش‌های آموزش زبان فارسی، چگونگی پیوند نسل‌های جدید با ارزش‌های دینی و مذهبی (تشیع)، و ارزیابی زیرساخت‌ها و دارایی‌های فرهنگی موجود در اتریش.

دیپلماسی فرهنگی و پیوند با سرزمین مادری: آسیب‌شناسی حضور هنر ایرانی در عرصه بین‌الملل و رفع کاستی‌های آن، به همراه بررسی راهکارهای تسهیل‌گر برای تحکیم ارتباط عمیق و مستمر با سرزمین مادری.

مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده از سوی حاضران

در بخش گفت‌وگو و تبادل نظر، حاضران ضمن تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی ایرانیان مقیم اتریش و گسترش فعالیت‌های فرهنگی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در محورهای زیر مطرح کردند:

تقویت گفت‌وگو و احترام به تفاوت‌ها: ضرورت به‌رسمیت‌شناختن تفاوت دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها، فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگوی آزاد میان ایرانیان و ترویج فرهنگ گفت‌وگوی سازنده و همدلانه.

توسعه زیرساخت‌های فرهنگی ایرانی در اتریش: ضرورت ایجاد و تقویت فضاهای فرهنگی نظیر سالن موسیقی و تئاتر، گالری هنری، کتاب‌فروشی و دیگر مراکز فرهنگی برای معرفی منسجم‌تر، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر فرهنگ و تمدن ایران.

حمایت از هنرمندان ایرانی: تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی داخل کشور از هنرمندان برجسته ایرانی که برای برگزاری نمایشگاه‌ها و ارائه آثار هنری خود در وین، به‌عنوان یکی از پایتخت‌های فرهنگی اروپا، تلاش می‌کنند.

تولید محتوای فرهنگی متناسب با نسل جدید: اهمیت تألیف و انتشار کتاب‌های کاربردی، جذاب و کم‌حجم درباره فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران، با هدف تسهیل آشنایی نسل‌های جدید با میراث فرهنگی کشور.

تقویت هویت ایرانی در کودکان و نوجوانان: ضرورت طراحی و عرضه محصولات فرهنگی جذاب، خلاقانه و متناسب با نیازها و علایق روز کودکان و نوجوانان ایرانی مقیم اتریش، با هدف تقویت احساس تعلق آنان به فرهنگ و تمدن ایرانی.

معرفی ایران امروز در کنار میراث تاریخی: تأکید بر ضرورت معرفی هم‌زمان تاریخ و تمدن کهن ایران، مواریث فرهنگی و هنری و نیز دستاوردها، پیشرفت‌ها و ظرفیت‌های معاصرایران در دهه‌های اخیر.

ارتقای، آموزش زبان فارسی: ضرورت توسعه کیفی کلاس‌های زبان فارسی، بهره‌گیری مؤثر از حمایت‌ها و ظرفیت‌های دولت اتریش و استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای آموزشی روزآمد برای تسهیل یادگیری زبانفارسی در میان نسل‌های جدید.

احیا و ترویج سنت‌های ارزشمند ایرانی: اهمیت معرفی و زنده نگه‌داشتن سنت‌ها و آیین‌های مثبت ایرانی در میان خانواده‌ها و جامعه ایرانیان مقیم اتریش، به‌ویژه با تمرکز بر نسل جوان.

نقش خانواده‌ها در انتقال هویت فرهنگی: تأکید بر نقش بنیادین خانواده‌های ایرانی در انتقال زبان، ارزش‌ها و هویت فرهنگی به نسل‌های بعد و پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی خانواده‌ها با شیوه‌های مؤثر تربیت فرهنگی کودکان و نوجوانان.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی اتریش: اشاره به تسهیلات و حمایت‌های مجموعه‌های دولتی و شهرداری‌ها برای ترویج فرهنگ‌های مختلف، به‌ویژه از طریق فعالیت انجمن‌های فرهنگی، و ضرورت آگاهی‌بخشی به ایرانیان درباره این فرصت‌ها و استفاده مؤثر از آنها.

جلوگیری از غلبه اختلافات سیاسی بر روابط فرهنگی: ابراز نگرانی از سایه‌افکندن سیاست بر عرصه فرهنگ در اتریش و متوقف‌شدن یا محدودشدن همکاری‌های فرهنگی در پی اختلافات سیاسی میان دو کشور؛ همراه با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال نسبی و استمرار تعاملات فرهنگی.

پیگیری حقوقی جنایات جنگی علیه ملت ایران: تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مجامع حقوق بشری و دادگاه‌های بین‌المللی برای تشکیل پرونده‌های حقوقی با مشارکت وکلای برجسته ایرانی و بین‌المللی، به‌منظور پیگیری جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران، از جمله واقعه غیرقابل چشم‌پوشی مدرسه میناب.

نوآوری در معرفی تشیع به نسل‌های جدید: ضرورت بهره‌گیری از روش‌های نوین و زبان فرهنگی متناسب با نسل جوان برای معرفی تشیع در اتریش و ارائه تصویری صحیح از آموزه‌ها و سنت‌های شیعی.

قدردانی از گسترش فعالیت‌های فرهنگی ایران در اتریش: ابراز خرسندی از رونق و توسعه فعالیت‌های رایزنی فرهنگی ایران در اتریش طی سه سال اخیر و تأکید بر اهمیت تداوم و تقویت این روند.

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