به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی رسانه‌های افغانستان تأیید کردند که جنگ‌جویان طالبان و نظامیان پاکستانی امروز یکشنبه، ۱۰ آبان، بار دیگر در گذرگاه مرزی تورخم با یکدیگر درگیر شده‌اند.

این رسانه‌ها به نقل از منابع محلی گزارش دادند که این درگیری حوالی ظهر آغاز شده و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده‌اند. بر اساس این گزارش، در پی آغاز درگیری، کارکنان نهادهای امدادرسان منطقه را ترک کرده‌اند و طالبان نیز اردوگاه مهاجران اخراج‌شده از پاکستان را تخلیه کرده‌اند.

منابع محلی علت آغاز درگیری را تلاش طالبان برای ایجاد یک پاسگاه در نزدیکی گذرگاه تورخم و مخالفت نظامیان پاکستانی با این اقدام عنوان کرده‌اند.

این در حالی است که تاکنون گزارش مستقلی از سوی رسانه‌های پاکستانی و مراجع رسمی طرفین درباره این درگیری منتشر نشده و جزئیات آن به‌طور مستقل تأیید نشده است.

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