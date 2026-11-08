خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: چرا نماز اول وقت این‌قدر اهمیت دارد؟

تصور کنید وسط کار، درس، تجارت یا حتی هنگام استراحت و گرسنگی، صدای اذان بلند می‌شود.

همان لحظه، یک انتخاب پیش روی ماست: کارمان را ادامه بدهیم یا برخیزیم و به نماز بایستیم؟

ارزش نماز اول وقت فقط در زودتر نماز خواندن نیست؛ در این است که وقتی خدا صدایمان می‌زند، کارمان را کنار بگذاریم و دعوت او را در اولویت قرار دهیم.

شاید نماز اول وقت، بیش از آنکه آزمون زمان باشد، آزمون اولویت‌های زندگی ماست؛ اینکه در عمل، خدا را چقدر در زندگی‌مان مقدم می‌دانیم.



مرکز تخصصی نماز - حجت الاسلام علیرضا پناهیان