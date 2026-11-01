به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم به مناسبت رونمایی مجموعه آثار آیت الله العظمی جوادی آملی با اشاره به ویژگی‌های این مرجع تقلید جهان تشیع اظهار کرد: ایشان از افتخارات حوزه علمیه هستند. رهبر شهید گفتند که جهان تشیع و حوزه‌های علمیه وامدار آیت‌الله العظمی جوادی آملی و تفسیر تسنیم هستند. اگر بخش‌های تفسیری تفسیر تسنیم را حذف کنیم، این تفسیر را باید دائره‌المعارف شیعه بدانیم.

وی ادامه داد: با همکاری مرکز بین‌المللی نشر اسراء، تهیه نرم‌افزار مجموعه آثار آیت‌الله العظمی جوادی آملی فراهم شد. این نرم‌افزار، کتابخانه عظیمی دارد و مطالبات زیادی از سوی علاقه‌مندان به آیت‌الله العظمی جوادی آملی برای تهیه نرم‌افزار آثار ایشان، وجود داشته است. این نرم افزار از امکانات زیادی برخوردار می‌باشد.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) افزود: کتابخانه نرم‌افزار مجموعه آثار آیت‌الله العظمی جوادی آملی شامل ۲۸۴ اثر از ایشان در موضوعات مختلف از جمله فقه، کلام، تفسیر، اصول فقه و رجال است. در تهیه این نرم‌افزار تلاش کردیم که از آخرین فناوری‌ها استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام بهرامی قابلیت‌های نرم‌افزار را امکان جستجوی پیشرفته در متن کتاب‌های آیت‌الله العظمی جوادی آملی، مطالعه متن و امکان فیش‌برداری تحقیقی به محیط ورد، اتصال آیات متن به قرآن کریم، اتصال کلمات به چندین دوره لغت نامه عربی و فارسی و مشابه‌یابی متن مورد نظر در تمام متن موجود در نرم‌افزار برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: در نرم‌افزار آثار آیت‌الله العظمی جوادی آملی تنها آثار مکتوب ایشان گردآوری شده و این نرم‌افزار ابزاری مناسب برای پژوهشگران می‌باشد.

بهرامی خاطر نشان کرد: ما در آثار آیت‌الله العظمی جوادی آملی با منطق و منظومه خاصی مواجه هستیم، لذا نرم‌افزار آثار ایشان به صورت جامع تهیه شده است.

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