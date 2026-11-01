به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «روافد الایمان الی عقائد الاسلام» اثر آیت الله «نجم الدین طبسی» به زبان فرانسوی، ترجمه و منتشر شد.

این کتاب، بازخوانی تاریخچه، افکار و اندیشه های اعتقادی وهابیت است. در کتاب، پاره ای از ادعاها و عقاید وهابی ها درباره برخی از مسائل اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در این کتاب درباره هر مساله مطرح شده، نخست، اصل عقیده، تبیین و سپس، زاویه های انحرافی آن از دیگر عقاید اسلامی مطرح و در ادامه، نمونه هایی از عملکرد مسلمانان، صحابه و فتواهای فقهای مذاهب اسلامی برخلاف آنچه وهابی ها بدان معتقد شده اند، ایراد شده است.

شفاعت، تبرک جستن به قبور، استغاثه و طلب حوائج، بازسازی قبور و ساخت گنبد بر فراز آن، نذر، سوگند به غیرخدا، بزرگدشت موالید، گریه بر اموات و برپایی مجالس سوگواری و زیارت قبور، تعدادی از عناوین اصلی مباحث کتاب هستند.

کتاب «روافد الایمان الی عقائد الاسلام» توسط «هارون مکومیه» به زبان فرانسوی، ترجمه و در قطع وزیری و در ۲۵۱ صفحه، منتشر شده است.

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