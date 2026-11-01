به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری «معاریو» امروز یکشنبه گزارش داد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در حال آماده‌سازی برای ایفای نقشی محوری در هرگونه رویارویی احتمالی است که ممکن است با ایران آغاز شود و به جبهه‌های دیگری مانند لبنان گسترش پیدا کند.

در چارچوب این آمادگی‌ها، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی خود را برای متمرکز کردن آتش بر بخش عمده‌ای از منطقه ضاحیه جنوبی بیروت آماده می‌کند. علاوه بر این، محاصره دریایی بندر بیروت در مرکز لبنان و بندر طرابلس در شمال این کشور نیز در دستور کار قرار دارد.

شهرهای ساحلی لبنان در فهرست اهداف احتمالی رژیم صهیونیستی

اقدامات احتمالی رژیم صهیونیستی تنها به عرصه دریایی محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش این روزنامه عبری‌زبان، انتظار می‌رود شهرهای ساحلی نیز به‌طور کلی در شمار اهداف اصلی حملات رژیم صهیونیستی قرار بگیرند. به‌ویژه شهرهای صور و صیدا که ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی قصد دارد آن‌ها را به کنترل خود درآورد. شهر نبَطیه نیز از جمله مناطقی است که ممکن است در صورت تلاش حزب‌الله برای به چالش کشیدن رژیم صهیونیستی، هدف اقدامات نظامی قرار گیرد.

این آمادگی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که در داخل ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی، این ارزیابی وجود دارد که نیروی هوایی این رژیم به دلیل درگیری در حملات هوایی علیه ایران، مشغولیت زیادی خواهد داشت. همین مسئله ارتش رژیم صهیونیستی را به سمت اتکا به نیروی دریایی برای اجرای عملیات‌های مقدماتی و تکمیلی بیشتر در عمق خاک لبنان سوق می‌دهد.

این رویکرد بر اساس درس‌هایی اتخاذ شده که ارتش رژیم صهیونیستی از دو جنگ پیشین علیه ایران در ژوئن سال گذشته و فوریه سال جاری میلادی به دست آورده است.

آمادگی رژیم صهیونیستی برای ازسرگیری جنگ با ایران

روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارونوت» نیز دیروز شنبه گزارش داد که رژیم صهیونیستی، آمادگی‌های خود را برای ازسرگیری جنگ علیه ایران تکمیل کرده است. این روزنامه تأکید کرد که تصمیم بازگشت به جنگ همچنان در اختیار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، قرار دارد. آن هم در شرایطی که مذاکرات میان واشنگتن و تهران ادامه دارد.

این روزنامه به نقل از منابع سیاسی که نامی از آن‌ها نبرده است، افزود که رژیم صهیونیستی به دور جدیدی از رویارویی نظامی با ایران نزدیک شده است، اما رهبران سیاسی و نظامی این رژیم اختیار تصمیم‌گیری درباره آغاز درگیری را در دست ندارند.

تصمیم آغاز رویارویی به موضع آمریکا و انتخاب‌های ترامپ بستگی دارد. اینکه آیا به توافق با تهران دست خواهد یافت یا حملات نظامی را با هماهنگی رژیم صهیونیستی از سر خواهد گرفت.

افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و ارسال تجهیزات دفاعی

بر اساس مجموع گزارش‌هایی که تاکنون از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی منتشر شده است، ارتش آمریکا همچنان به تقویت و افزایش نیروهای خود در منطقه ادامه می‌دهد.

در حال حاضر دو ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه خلیج فارس حضور دارند و هواپیماهای ترابری نظامی نیز به‌صورت پی‌درپی در فرودگاه‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی، فرود می‌آیند.

این اطلاعات علاوه بر گزارش‌های منتشرشده در وب‌سایت‌های ردیابی پرواز هواپیماها بر اساس داده‌هایی است که روزنامه «معاریو» به آن‌ها استناد کرده است. از جمله این داده‌ها می‌توان به اطلاعات منتشرشده چند روز پیش از سوی «مؤسسه مطالعات امنیت ملی» وابسته به دانشگاه تل‌آویو و همچنین گزارش پیشین وب‌سایت «آکسیوس» اشاره کرد.

برآوردهایی که روزنامه معاریو به آن‌ها استناد کرده است، نشان می‌دهد محموله‌های ارسالی شامل تسلیحات و تجهیزات دفاعی از جمله سامانه‌های رهگیری موشک از نوع «پاتریوت»، سامانه‌های راداری و قطعات یدکی مورد نیاز اسکادران‌های جنگنده‌های آمریکایی مستقر در منطقه، هستند.

بر اساس گزارش معاریو، رژیم صهیونیستی در حال حاضر با آمریکایی‌ها هماهنگی می‌کند، اما اقدامات خود را صرفاً به هماهنگی با واشنگتن محدود نکرده است. زیرا برآوردهای این رژیم نشان می‌دهد که در صورت مورد حمله قرار گرفتن ایران، این کشور تلاش خواهد کرد جبهه‌های مختلف درگیری را به یکدیگر پیوند دهد و آن‌ها را به‌صورت هم‌زمان فعال کند.

احتمال فعال شدن جبهه یمن و ورود حزب‌الله به جنگ

بر اساس ارزیابی‌های رژیم صهیونیستی که این روزنامه منتشر کرده است، چنین اقدامی ممکن است با فعال شدن نیروهای نیروهای مسلح یمن آغاز شود. در این سناریو، احتمال دارد این نیروها حملات خود علیه عربستان سعودی را تشدید کنند و حتی از آن‌ها خواسته شود موشک‌هایی به سمت رژیم صهیونیستی، شلیک کنند.

در مورد حزب‌الله لبنان نیز گزارش‌هایی در روز شنبه منتشر شد که حاکی از قصد این جنبش برای اقدام علیه رژیم صهیونیستی در صورت حمله این رژیم علیه ایران و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های این کشور از جمله تأسیسات انرژی، است.

آماده‌سازی مجدد تیپ زرهی هفتم رژیم صهیونیستی برای عملیات احتمالی در لبنان

در طول هفته جاری و پس از حدود یک سال تجاوز مستمر رژیم صهیونیستی علیه لبنان، تیپ زرهی هفتم ارتش این رژیم از چرخه عملیات نظامی خارج شد تا دوره‌ای برای استراحت و بازسازی در اختیار داشته باشد.

این تیپ در حال حاضر تحت برنامه بازتوانی و آماده‌سازی مجدد قرار دارد که شامل استراحت نیروهای نظامی و انجام تعمیرات و نگهداری تانک‌ها و خودروهای زرهی است.

بر اساس گزارش معاریو، قرار است این تیپ طی روزهای آینده برای افزایش سطح آمادگی رزمی خود در منطقه جولان اشغالی سوریه در مانورهای نظامی شرکت کند.

با وجود این، تمرکز اصلی این تیپ همچنان بر لبنان است و در صورت تحولات احتمالی، آمادگی دارد بار دیگر با تمام توان و ظرفیت رزمی خود وارد عملیات شود.

غزه در محاسبات رژیم صهیونیستی برای گسترش دامنه جنگ

ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی، نوار غزه را نیز از محاسبات نظامی خود کنار نگذاشته است. بر اساس ادعای روزنامه معاریو، ممکن است ایران تلاش کند جبهه غزه را نیز شعله‌ور کند.

در حال حاضر، ارتش رژیم صهیونیستی با دو لشکر نظامی در نوار غزه مستقر است که شامل لشکر ۱۶۲ و لشکر غزه می‌باشد. پنج تیپ نظامی نیز تحت فرماندهی این دو لشکر فعالیت می‌کنند.

در همین زمینه، روزنامه معاریو خاطرنشان کرد که عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در داخل نوار غزه از شدت بالایی برخوردار است. همچنین سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی(شاباک) با همکاری اداره اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی (امان) در زمینه ترسیم تصویری اطلاعاتی از تحولات داخلی جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی، موفق عمل می‌کند.

در مقابل، ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در حال حاضر آنچه را که راهبرد چمن‌زنی می‌نامد، در نوار غزه اجرا می‌کند. هدف از این راهبرد، جلوگیری از تقویت توانمندی‌های گروه‌های مسلح و بازسازی قدرت نظامی آن‌ها عنوان شده است.

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