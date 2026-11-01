به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر خوراکیان، رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک، در آیین افتتاح نمایشگاه «گنج روان» که با هدف معرفی گزیده‌ای از آثار اهدایی و وقفی این مجموعه و هم‌زمان با گرامی‌داشت هشتادونهمین سالگرد وقف آن برگزار شد، با اشاره به مسئولیت سنگین صیانت و نگهداری از آثار تاریخی و فرهنگی گفت: حفاظت از این گنجینه، مسئولیتی خطیر و تخصصی است که برخلاف تصور برخی افراد، دشواری‌ها، پیچیدگی‌ها و هزینه‌های فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه پاسداری از آثار وقفی، ادای دین به محبت و ایثار واقفان است، افزود: در سال‌های اخیر با کمک همکاران و متخصصان، اقدامات گسترده‌ای در زمینه مرمت، نگهداری، صیانت، برگ‌شماری و کنترل آثار انجام شده است؛ اقداماتی که برخی از آنها از سال ۱۳۳۳ تاکنون انجام نشده بود. بخشی از این فعالیت‌ها به پایان رسیده و بخش دیگری همچنان ادامه دارد.

خوراکیان با تأکید بر اینکه مسئولیت موزه تنها به نگهداری آثار محدود نمی‌شود، اظهار کرد: واقفان این آثار را وقف کردند تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از دریای بیکران معارف، فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدن ایران بهره‌مند شوند؛ بنابراین باید زمینه استفاده گسترده‌تر مردم از این گنجینه فراهم شود.

رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک یکی از اقدامات جدید این مجموعه را تولید محتوای پژوهشی و رسانه‌ای از آثار موزه عنوان کرد و گفت: مطالعه آثار به‌صورت موردی آغاز شده و تاکنون ۴۰ پروژه پژوهشی درباره آثار برگزیده سفارش داده‌ایم. در این فرایند، ابتدا پژوهشی مستند در حدود ۵۰ تا ۶۰ صفحه درباره هر اثر تهیه و سپس بر اساس نتایج آن، محتوای معرفی و ترویجی تولید می‌شود.

وی با اشاره به استقبال مخاطبان از این محتواها افزود: برخی از مطالب تولیدشده در ماه‌های اخیر تا سه میلیون بازدید داشته‌اند. در شرایطی که تعداد بازدیدکنندگان حضوری موزه در بهترین وضعیت سالانه حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار نفر بوده است، تلاش کرده‌ایم به‌جای اینکه صرفاً منتظر حضور مردم در موزه بمانیم، آثار تاریخی و نفیس را از طریق تلفن همراه در دسترس آنان قرار دهیم.

خوراکیان ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون، محتوای تولیدشده درباره آثار مختلف موزه بیش از ۱۰ میلیون بازدید داشته است. این مسیر تازه آغاز شده و تولید محتوا از آثار فاخر موزه با جدیت و متناسب با مسائل روز فرهنگی و اجتماعی ادامه خواهد یافت.

وی برای نمونه به تولید محتوا درباره اسناد تاریخی مرتبط با جزایر سه‌گانه ایرانی اشاره کرد و گفت: پس از طرح موضوع جزایر سه‌گانه، در میان مخازن موزه به جست‌وجو پرداختیم و نقشه‌هایی متعلق به حدود ۷۰۰ سال پیش یافتیم که اروپایی‌ها تهیه کرده بودند و در آنها جزایر سه‌گانه در قلمرو ایران ترسیم شده بود. این نقشه‌ها مبنای تولید محتوایی قرار گرفت که با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد و رسانه ملی نیز گزارشی درباره آن تهیه و در شبکه‌های مختلف پخش کرد.

رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک از راه‌اندازی مجموعه آموزشی «دارالفنون ملک» به‌عنوان اقدام دیگر این مجموعه یاد کرد و گفت: در این طرح، رشته‌های هنری مرتبط با آثاری که در موزه نگهداری می‌شوند، به دوره‌های آموزشی تبدیل شده‌اند و برای تدریس آنها از استادان برجسته هر رشته استفاده شده است.

وی افزود: فضایی در مجموعه به استودیو تبدیل شده و تاکنون حدود ۱۲۰ ساعت محتوای آموزشی با حضور استادان ضبط کرده‌ایم. همچنین نزدیک به ۵۰۰ دوره آموزشی در این حوزه شناسایی شده است. بسیاری از این هنرها رشته دانشگاهی مستقلی ندارند و بخشی از دانش و مهارت آنها در اختیار استادان پیشکسوت است؛ ازاین‌رو مستندسازی این آموزش‌ها می‌تواند به حفظ و انتقال هنرهای ایرانی به نسل‌های آینده کمک کند.

خوراکیان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های موزه در زمینه بهره‌گیری از هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: مطالعه‌ای با همکاری جمعی از متخصصان و استادان دانشگاه صنعتی درباره کاربرد هوش مصنوعی در کتابخانه‌ها و موزه‌ها انجام داده‌ایم. در این پژوهش، ابتدا وضعیت هوش مصنوعی و شرایط آن در ایران بررسی شده و سپس ظرفیت‌های کتابخانه‌ها و موزه‌ها برای استفاده از این فناوری مورد مطالعه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حاصل این پژوهش، بیش از ۱۰۰ پیشنهاد عملیاتی مشخص بوده است، افزود: اکنون در حال پیگیری و اولویت‌بندی این پیشنهادها برای تبدیل آنها به پروژه‌های اجرایی هستیم. نتایج این مطالعه را نیز در اختیار علاقه‌مندان و مجموعه‌های مرتبط قرار می‌دهیم؛ چراکه معتقدیم گسترش استفاده درست از این ظرفیت‌ها در موزه‌ها و کتابخانه‌ها، ارزشی فراتر از منافع مالی دارد.

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