به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محسن حق‌گو، رئیس اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی کتابخانه و موزه ملی ملک، در آیین افتتاح نمایشگاه «گنج روان» که با هدف معرفی گزیده‌ای از آثار اهدایی و وقفی این مجموعه و هم‌زمان با گرامی‌داشت هشتادونهمین سالگرد وقف آن برگزار شد، با اشاره به جایگاه وقف در پاسداشت و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده گفت: نمایشگاه «گنج روان» روایتی از آثار اهدایی و وقفی این مجموعه است که از دهه ۱۳۲۰ خورشیدی تاکنون به کتابخانه و موزه ملی ملک سپرده شده‌اند.

وی وقف را جلوه‌ای ماندگار از پیوند نیک‌اندیشی و مسئولیت اجتماعی دانست و افزود: این سنت با سپردن دارایی‌ها و آثار ارزشمند به حافظه جمعی، زمینه حفظ و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

حق‌گو با بیان اینکه کتابخانه و موزه ملی ملک از مهم‌ترین مجموعه‌های فرهنگی و وقفی ایران است، اظهار کرد: این مجموعه طی دهه‌ها به همت واقفان و اهداکنندگان، گنجینه‌ای ارزشمند از آثار تاریخی، هنری و فرهنگی گردآوری کرده و در مسیر حفظ، نگهداری و معرفی این میراث گام برداشته است.

رئیس اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی کتابخانه و موزه ملی ملک ادامه داد: هر اثر در این مجموعه، افزون بر ارزش هنری، تاریخی یا پژوهشی، بازتابی از انتخاب، علاقه و دغدغه کسانی است که حفظ میراث فرهنگی را مسئولیتی فراتر از مالکیت شخصی دانسته و با بخشش دارایی‌های ارزشمند خود، در ماندگاری آن برای جامعه سهیم شده‌اند.

وی با اشاره به تنوع آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه «گنج روان» گفت: این آثار گستره متنوعی از هنر، تاریخ و زندگی فرهنگی ایرانیان را در بر می‌گیرد؛ از خوشنویسی، نگارگری، نقاشی و آثار لاکی تا سکه و نشان، اسناد و فرامین، نسخه‌های خطی، فرش، آثار فلزی و چوبی، تمبر، سفال، سرامیک، چینی، عاج و استخوان. همچنین عکس‌ها و آلبوم‌ها، مطبوعات و نشریات و نقشه‌ها، ابعاد گوناگون این میراث را پیش چشم بازدیدکنندگان قرار می‌دهند.

حق‌گو افزود: این تنوع فرصتی برای شناخت جلوه‌های مختلف هنر و تمدن ایران و آشنایی با اسناد و اشیایی فراهم می‌کند که هر یک بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی این سرزمین را در خود حفظ کرده‌اند.

وی نمایشگاه «گنج روان» را پاسداشتی از نیک‌اندیشی بیش از ۴۰۰ واقف و اهداکننده دانست و تصریح کرد: این افراد با اعتماد به رسالت فرهنگی کتابخانه و موزه ملی ملک، آثار ارزشمند خود را طی ۹ دهه به این مجموعه سپرده‌اند. میراث فرهنگی زمانی به گنجی ماندگار برای همگان تبدیل می‌شود که از حصار مالکیت فردی فراتر رود و در دسترس شناخت و پژوهش قرار گیرد و پیوند میان گذشته، امروز و آینده را استوار سازد.

رئیس اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی کتابخانه و موزه ملی ملک با اشاره به محدودیت فضای نمایشگاهی گفت: اگرچه گنجینه این مجموعه آثار و اشیای گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف در بر می‌گیرد، امکان نمایش همه آنها در یک نمایشگاه وجود ندارد؛ ازاین‌رو در نمایشگاه «گنج روان»، ۸۹ اثر منتخب به مناسبت هشتادونهمین سالگرد وقف کتابخانه و موزه ملی ملک به نمایش درآمده است.

وی ادامه داد: برای معرفی واقفان و اهداکنندگان نیز آثار مربوط به ۴۰ شخص حقیقی و مؤسسه حقوقی که تنوع مجموعه اهدایی را نمایندگی می‌کنند، انتخاب شده‌اند تا به نمایندگی از تمامی نیک‌اندیشانی که در شکل‌گیری و غنای این گنجینه سهم داشته‌اند، معرفی شوند.

حق‌گو در پایان تأکید کرد: انتخاب آثار از میان این گنجینه گسترده، به دلیل محدودیت مجال برای معرفی همه آثار و واقفان، کاری دشوار بود؛ با این حال، همه واقفان و اهداکنندگان، چه نام و آثارشان در این نمایشگاه آمده باشد و چه نیامده باشد، در تداوم حیات فرهنگی این مجموعه و انتقال میراث آن به نسل‌های آینده سهمی ارزشمند دارند.

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