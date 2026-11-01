به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، در آیین افتتاح نمایشگاه «گنج روان» که هم‌زمان با هشتادونهمین سالگرد وقف کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد، این مجموعه را از گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی پایتخت دانست و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی با موضوع وقف، فرصتی برای جلب توجه شهروندان به میراث فرهنگی و نیک‌اندیشی واقفان است.

وی با اشاره به انتخاب عنوان «گنج روان» برای این نمایشگاه اظهار کرد: آنچه امروز در شهر تهران در اختیار داریم، حاصل نیک‌اندیشی و بخشش واقفانی است که از نقاط مختلف شهر و کشور، دارایی‌ها و آثار ارزشمند خود را برای استفاده عموم وقف کرده‌اند.

قاسمی با قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه افزود: همکاران مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک با ابتکار و سلیقه خود تلاش می‌کنند در هر فصل، رویدادی برگزار کنند تا توجه مردم بیش از گذشته به این مجموعه فرهنگی جلب شود. این برنامه‌ها، علاوه بر معرفی آثار، زمینه یادآوری و پاسداشت سنت وقف را فراهم می‌کند.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به پیوند معنوی کتابخانه و موزه ملک با آستان مقدس امام رضا(ع) و سنت وقف گفت: قرار گرفتن این مجموعه در بافت مرکزی تهران و ارتباط آن با فرهنگ رضوی، به آن جایگاهی ویژه بخشیده است.

وی در ادامه با اشاره به توجه امسال سازمان جهانی گردشگری به موضوع هوش مصنوعی بیان کرد: در ستاد گردشگری شهرداری تهران تلاش می‌کنیم مسیرها و جاذبه‌هایی را که پیش‌تر به شهروندان معرفی کرده‌ایم، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی نیز در دسترس آنان قرار دهیم و از این ظرفیت برای توسعه گردشگری شهری و تولید محتوای مرتبط استفاده کنیم.

قاسمی همچنین به بازدید اخیر خود از یک مجموعه گردشگری در کردان کرج اشاره کرد و گفت: در این بازدید متوجه شدیم آن مجموعه نیز با نیت وقف ایجاد شده و حاج‌آقای اعتمادیان آن را برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان وقف کرده است. درآمد چنین موقوفه‌ای حتی پس از درگذشت واقف نیز در مسیر امور خیر هزینه می‌شود و این نمونه‌ای از ماندگاری آثار وقف است.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک تأکید کرد: برگزاری رویدادهایی مانند نمایشگاه «گنج روان» موجب می‌شود سنت وقف و نقش واقفان در شکل‌گیری و حفظ گنجینه‌های فرهنگی کشور بیشتر شناخته شود.

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