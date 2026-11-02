به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب الله فرحزاد در محفل معارفی شنبه شب حرم مطهر بانوی کرامت، با تأکید بر ضرورت گسترش توسل به حضرت زهرا(س) در ایام فاطمیه، این بانوی بزرگوار را الگویی برای همه انسان‌ها دانست و بر توجه به سیره، معارف و جایگاه والای ایشان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توسل به حضرت زهرا(س) نباید به ایام خاص محدود شود، اظهار داشت: شایسته است در مجالس خانگی، حسینیه‌ها، مساجد و هیئت‌های مذهبی، توسل به این بانوی بزرگوار پررنگ‌تر باشد؛ زیرا مادر در نزد اهل بیت(ع) جایگاه ویژه‌ای دارد و بزرگان دین نیز در مشکلات مهم زندگی، برای گره‌گشایی به حضرت زهرا(س) متوسل می‌شدند.

فرحزاد با توصیه به قرائت حدیث شریف کسا در مجالس مذهبی، گفت: عالمان بزرگی همچون آیت‌الله بهجت و آیت‌الله بهاءالدینی بر قرائت این حدیث سفارش می‌کردند. خوب است حدیث کسا در کنار دعاهایی همچون دعای توسل و دعای کمیل، به‌ویژه در ایام فاطمیه، در مجالس و محافل خوانده شود. در پایان این حدیث نیز پیامبر اکرم(ص) از نزول فرشتگان، استغفار آنان و فرود آمدن رحمت الهی بر مجلسی که در آن حدیث کسا خوانده شود، خبر داده‌اند و برای برطرف شدن گرفتاری‌ها، اندوه‌ها و برآورده شدن حاجات حاضران بشارت داده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه محوری حضرت زهرا(س) در حدیث کسا افزود: در این حدیث، هنگامی که جبرئیل درباره افراد حاضر در زیر کساء سؤال می‌کند، پیامبر اکرم(ص) حضرت زهرا، پدر، همسر و فرزندان ایشان را معرفی می‌کنند. همچنین در این روایت، گفت‌وگوی خداوند با فرشتگان درباره جایگاه اهل‌بیت(ع) و آفرینش عالم به برکت محبت آنان بیان شده است.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه حضرت زهرا(س) علاوه بر نقل این حدیث، از مقام محدَّثه برخوردار بودند و معارف الهی را نیز دریافت می‌کردند، اظهار داشت: حدیث کساء بیانگر پیوند عمیق حضرت زهرا(س) با توحید و اعتقاد ایشان به قدرت بی‌پایان خداوند است؛ زیرا همه قدرت‌ها، عزت‌ها و پیروزی‌ها از خداوند سرچشمه می‌گیرد و انسان بدون اتکا به پروردگار، نمی‌تواند در مسیر حق استوار بماند.

فرحزاد با اشاره به ضرورت امید داشتن به خداوند و بریدن از وابستگی‌های غیرالهی، گفت: انسان باید در کنار تلاش و استفاده از اسباب، امید و توکل اصلی خود را به خداوند معطوف کند؛ همان حقیقتی که در کلام حضرت موسی(ع) با عبارت «إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ» جلوه‌گر شده است.

وی با توصیه به افزایش زیارت، نذر، صدقه، روزه و قرائت صلوات در ایام فاطمیه، بیان کرد: زیارت حضرت زهرا(س)، به‌ویژه زیارت «یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَکِ الَّذی خَلَقَکِ»، از راه‌های ابراز ارادت به این بانوی بزرگوار است. پیامبر اکرم(ص) درباره صلوات فرستادن بر حضرت زهرا(س) نیز بشارت داده‌اند که این عمل موجب آمرزش گناهان و ملحق شدن انسان به ایشان در بهشت می‌شود. بنابراین، فرصت ایام فاطمیه را باید برای تجدید عهد با حضرت زهرا(س) و احیای نام و سیره ایشان مغتنم شمرد.

سخنران حرم مطهر در پایان با اشاره به جایگاه ویژه فاطمیه در معارف اهل‌بیت(ع)، اظهار داشت: امام صادق(ع) مصیبت‌های واردشده بر حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) را از مصیبت‌های کربلا بزرگ‌تر و سنگین‌تر دانسته‌اند.

وی با یادآوری اهتمام مراجع و علمای بزرگی همچون آیت‌الله شیخ جواد تبریزی، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله وحید خراسانی و آیت‌الله فاضل لنکرانی به برگزاری مراسم فاطمیه، بر ضرورت احیای این مجالس با حضور، خدمت و نذر تأکید کرد و افزود: رضایت حضرت زهرا(س) معیار رضایت الهی است و پیامبر اکرم(ص) خشنودی و خشم ایشان را با خشنودی و خشم خداوند پیوند داده‌اند؛ ازاین‌رو، جامعه اسلامی باید در مسیر ولایت امیرالمؤمنین(ع) و دفاع از سیره و آرمان‌های حضرت زهرا(س) ثابت‌قدم بماند.

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