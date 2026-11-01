به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان، امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در نشست ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با بیان اینکه ملت مبعوث‌شده ایران، به‌ویژه گیلانیان غیور و ولایت‌مدار، بیش از هشت ماه است که با مقاومت و حضور گسترده و پرشور در میادین و خیابان‌های شهرها و روستاها سنگ‌تمام گذاشته‌اند، اظهار کرد: اجتماعات مردمی شبانه به‌منظور خون‌خواهی قائد شهید امت اسلامی، امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، و بیعت با ولی امر مسلمین، امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، ضمن نمایش وحدت و اعلام وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موجب تقویت روحیه و اقتدار نیروهای مسلح و ناامیدی و شکست دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی شده است.

وی با بیان اینکه زبان از تقدیر و تشکر از حماسه‌آفرینی‌های مردم بصیر و مبارز ایران قاصر است، افزود: یوم‌الله سیزدهم آبان، تجلی خشم انقلابی و فریاد رسای ملت مقتدر و سرافراز ایران در محکومیت جنایات سبعانه و توطئه‌های خصمانه استکبار جهانی و اعلام انزجار از سردمداران جبهه کفر و ظلم است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان، نماد خروش ملت آزاده ایران علیه تهدیدها و تجاوزهای استکبار جهانی است، تأکید کرد: مردم انقلابی ایران با حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان، پیکره پوشالی استکبار جهانی را به آتش کشیده و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را برافراشته نگاه داشته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه تاکنون دو نشست استانی ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان برگزار شده است، گفت: این ستاد با اهدافی همچون تبیین نقش استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد بحران‌های منطقه‌ای، با تأکید بر جنایات آنان در ایران، لبنان و غزه؛ آگاهی‌بخشی به نسل جوان و نوجوان درباره ریشه‌های تاریخی استکبارستیزی انقلاب اسلامی؛ تقویت وحدت و همبستگی میان ملت‌های مستقل و معرفی ایران و جبهه مقاومت به‌عنوان کانون مبارزه با استکبار؛ تقویت روحیه مقاومت و پایداری با الهام از پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های اخیر و همچنین ترغیب و سازماندهی حداکثری مردم برای حضور آگاهانه در راهپیمایی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه شعار محوری یوم‌الله سیزدهم آبان امسال «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» اعلام شده است، تصریح کرد: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور پرشور و دشمن‌کوب اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان، در ۶۲ نقطه استان گیلان برگزار می‌شود.

اشجری، دکتر حشمت‌الله قنبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام، را به‌عنوان سخنران راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان در شهر رشت معرفی کرد و افزود: این راهپیمایی ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۳ آبان از سه مسیر برگزار خواهد شد.

وی مسیرهای سه‌گانه راهپیمایی در شهر رشت را شامل مسیر نخست از سپاه پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی(ره) تا میدان شهدای ذهاب؛ مسیر دوم از دانشکده علوم پایه، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی(ره) تا میدان شهدای ذهاب و مسیر سوم از مسجد الفتح چمارسرا، خیابان طالقانی، خیابان علم‌الهدی تا میدان شهدای ذهاب اعلام کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به هم‌زمانی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با ایام فاطمیه و سوگواری شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، خاطرنشان کرد: مراسم و برنامه‌های ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان امسال با صبغه و رویکرد فاطمی برگزار خواهد شد.

وی همچنین از سخنرانی دانشجویان انقلابی پیش از خطبه‌های نماز عبادی ـ سیاسی جمعه ۱۵ آبان در ۳۰ میعادگاه نماز جمعه استان خبر داد و افزود: از ظرفیت اجتماعات مردمی شبانه برای تبیین جنایات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و رمضان و همچنین زمینه‌سازی برای حضور باشکوه مردم در راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان استفاده خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه زنگ استکبارستیزی در مدارس سراسر استان نواخته می‌شود، اظهار کرد: مساجد و بقاع متبرکه شاخص استان نیز با توجه به هم‌زمانی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با ایام فاطمیه، ظرفیت مناسبی برای تبیین ضرورت مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی دارند.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌های متعدد و متنوعی برای اقشار مختلف جامعه در ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان استان تدارک دیده شده است، تصریح کرد: برگزاری یادواره‌های شهدای دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و رمضان با محوریت رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)؛ دیدار گروه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی با خانواده معظم شهدا؛ تولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی؛ برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌های بصیرتی دانشجویی و دانش‌آموزی؛ برگزاری مسابقات و نمایشگاه‌های فرهنگی، هنری و ادبی؛ تولید محتوای هنری و ادبی شامل کلیپ، نماهنگ، پوستر، عکس‌نوشته، موشن‌گرافی، پادکست، یادداشت و مقاله؛ برگزاری عصر شعر مقاومت و فعالیت‌های قرآنی؛ تولید و اجرای سرود؛ اکران فیلم‌های سینمایی و اجرای نمایش با موضوع مقاومت؛ راه‌اندازی کمپین‌های مجازی و همچنین تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری و روستایی، بخشی از این برنامه‌هاست.

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