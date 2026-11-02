ترویج گرایش به قرآن از وظایف مهم آموزش و پرورش است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش و اعضای کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن استان قم در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت اظهار داشت: همه ما برای ترویج و تثبیت معارف اسلامی به نسل جوان وظیفه داریم و این وظیفه از بعثت نبی گرامی اسلام تا به امروز بر عهده متولیان قرآن کریم است.

تولیت حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: بزرگان ما از جمله رهبر شهید انقلاب با تواضع در جلسات قرآنی شرکت می‌کردند و نکاتی را مطرح می‌کردند که باید سرلوحه متولیان و فعالان قرآنی قرار گیرد.

امام جمعه قم تأکید کرد: همواره در طول تاریخ اسلام، مسلمانان با دشمنان آشکار قرآن مثل کفار و مشرکان و دشمنان پنهان که منافقان هستند، مواجه بوده‌اند و در حقیقت قرآن‌ستیزی امری غیرقابل انکار است و در آیه ۲۶ سوره فصلت نیز به آن اشاره شده است.

وی افزود: کافران می‌گفتند باید کاری کرد صدای قرآن به گوش دیگران نرسد و توصیه می‌کردند گوش‌های خود را بپوشانید تا صدای قرآن شنیده نشود و مانع ترویج و تبلیغ قرآن می‌شدند.

آیت‌الله سعیدی ترویج قرآن در جامعه را یک اصل بنیادی در جامعه اسلامی دانست و گفت: آموزش و پرورش وظیفه مهمی در این عرصه بر عهده دارد و باید گرایش به قرآن را به درستی ترویج و تثبیت نماید و با زیبایی و هنر آن را به مخاطبان خود ارائه نماید.

وی در ادامه گفت: وقتی صدای قرآن شنیده می‌شود، مخاطبان باید از زیبایی‌های قرائت قرآن کریم لذت ببرند؛ به همین خاطر باید بتوانیم حلاوت قرآن را به مخاطب بچشانیم و از شیوه‌های درست استفاده کنیم.

تولیت حرم بانوی کرامت افراط و تفریط در هر امری را ناپسند و مذموم دانست و خاطرنشان کرد: یکی از عوامل دلزدگی مخاطبان نسبت به قرآن و معارف این است که قرائت‌ها و انتقال محتوا به صورت خسته‌کننده و بدون زیبایی و هنر است؛ به همین خاطر باید فعالان قرآنی بررسی کنند که چگونه می‌شود شیرینی قرآن را به مخاطب ارائه نمود.

امام جمعه قم تأکید کرد: کسانی که امر اهل بیت (علیهم‌السلام) را احیا می‌کنند، مورد رحمت الهی هستند؛ به همین خاطر باید در این خصوص نحوه یادگیری و آموزش امر اهل بیت علیهم‌السلام را به درستی و زیبایی به مخاطب ارائه نمود و انتقال محتوا با زیبایی مناسب باشد.

آیت‌الله سعیدی اظهار داشت: قرآن را باید با زیبایی و هنر به مخاطب منتقل و ارائه نمود و این مسئله نیازمند تحقیقی همه‌جانبه است؛ چراکه انتقال آن به دانش‌آموزان و کودکان باید با نگاه تربیتی و تعلیمی باشد و به گونه‌ای باید عمل شود که دانش‌آموزان انس جدی با قرآن پیدا کنند.

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