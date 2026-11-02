«نجوای بندگی» در حرم مطهر حضرت معصومه (س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حرم مطهر در طول هفته با برگزاری مراسم قرائت ادعیه و زیارات مشهور از جمله دعای توسل، دعای کمیل، دعای ندبه، دعای ۱۴ صحیفه سجادیه و سایر ادعیه و زیارات در اوقاتی که توصیه شده است فضایی معنوی را برای حضور و بهره معنوی زائران فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، در هفته پیش‌رو مراسم قرائت دعای توسل با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری و نوای هادی خادم حسینی سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه پس از نماز عشا در شبستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

همچنین پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه دعای کمیل با نوای سید جواد میرجعفری پس از نماز عشا و زیارت جامعه کبیره با نوای حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر شهیدی از ساعت ۲۱ در شبستان امام خمینی(ره) قرائت خواهد شد.

جمعه ۱۵ آبان‌ماه نیز دعای کمیل نیمه‌شب (به وقت حاج قاسم) با با صدای دلنشین سید علی حسینی نژاد از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد، دعای ندبه با نوای حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی طباطبایی نژاد از ساعت ۶ صبح و در نهایت مراسم استغاثه و زیارت آل‌یاسین با نوای حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد عباسپور یک ساعت به اذان مغرب قرائت می شود.

گفتنی است دعای ۱۴ صحیفه سجادیه که توصیه رهبر شهید انقلاب در شرایط جنگی کشور بود نیز هر روز قبل از نماز ظهر در شبستان امام خمینی(ره) قرائت می شود.

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