خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) توفیق حاصل شد تا به زیارت مرقد منور حضرت امام علی ابن موسی الرضا(ع) مشرف شدم و پس از آن به رواقی که رهبر شهید و مظلوم انقلاب در آن آرام گرفته است رفتم و دیدم انبوهی از جمعیت در پیرامون قبر مطهر ایشان حلقه زده و ابراز احساسات می‌کنند.

لحظاتی ایستادم و دیدم پیر و جوان، مرد و زن، کودک و بزرگسال با عشق و علاقه و ابراز وفاداری نسبت به رهبر شهید و فرزند جانشین ایشان با تمام وجود شعارهایی بر علیه آمریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام می دهند و خواهان انتقام و خونخواهی رهبر شهیدشان هستند. بسیاری از این جمعیت را دیدم که با چشمان گریان شعار می‌دادند و پیدا بود که از فقدان رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رض) بسیار متأثر و هنوز داغدار هستند. طبیعی است این جمعیت دلداده وقتی بر مزار ایشان می‌آیند نمی‌توانند ساکت باشند و با اخلاص و با بصیرت و آگاهی شعار می‌دهند و تولّی و تبری خود را چنین اعلام می‌دارند.

امّا اخیراً دیدم یکی از روحانیون نسبت به این شعار دادن مردم در حرم مطهر حضرت رضا(ع) ایراد گرفته و این عمل را متناقض حرمت حرم دانسته و با استناد به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ‌» (آیه ۲ سوره حجرات) نتیجه‌گیری کرده است که نباید در حرم صدای کسی بلند شود!

شأن نزول آیه مذکور مربوط به اعرابی است که بی‌ادبانه سخن می‌گفتند و صدای خود را بلندتر از صدای پیامبر قرار می‌دادند و این آیه در مذمت رفتار آنان نازل شد.

اما همین قرآن می‌فرماید خدا کعبه را بیت‌الحرام قرار داد برای قیام مردم، آیا قیام بدون سروصدا می‌شود؟ مگر امام راحل عظیم‌الشأن نمی‌فرمودند که از کنار خانه خدا باید فریاد برائت از مشرکین بلند شود، ندای توحید فریادی علیه مشرکان و مستکبران است و این ندا باید در فضای مسجدالحرام طنین‌انداز شود.

سعودی‌ها هم خواهان حج مرده‌ای هستند که هیچ فریادی و سرو صدایی در آن علیه آمریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام نباشد و لذا صدها نفر از زائران خانه خدا که با فریاد برائت از مشرکان رهسپار مسجدالحرام بودند را وحشیانه به خاک و خون کشیدند و جسد بی‌جانشان نقش بر زمین شد و آنچنان غمی بر دل امام بزرگوار نشست که فرمودند ما اگر از صدام بگذریم از آل‌سعود نمی‌توانیم بگذریم و ما در انتظار روزی هستیم که آنها تقاص این جنایت‌هایشان را بدهند.

ما در زیارت عاشورا چه می‌خوانیم؟! آیا زیارت عاشورا جز ابراز مودت و محبّت به اهل‌بیت(ع) و لعن و نفرین بر دشمنان اسلام و قاتلان امام حسین(ع) و یارانش چیز دیگری است؟!

زیارت عاشورا از مصادیق کامل تولّی و تبرّی است، یعنی ابراز محبّت و دوستی و ارادت به حضرت سیدالشهداء(ع) و خاندان اهل‌بیت(ع) و ابراز دشمنی نسبت به دشمنان اسلام و اهل‌بیت(ع) و لعنت خدا و نفرین ابدی بر قاتلان امام حسین(ع) و یارانش است.

شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همان روح زیارت عاشورا است و مرگ بر یزیدیان زمان است و عجیب است که دشمنان امروز اسلام هم خود را از پیروان بنی‌امیه می‌دانند و حتی صراحتاً شخصی مانند روبیو وزیر خارجه آمریکا علناً علیه امام زمان(عج) صحبت می‌کند و می‌گوید ما با ایرانیان مبارزه می‌کنیم چون معتقد به ظهور فردی به نام مهدی در آخرالزمان هستند!

واقعاً جای تأسف است که یک روحانی منبری حرف‌های نسنجیده و ناصواب با استفاده نابجا از آیه‌ای از قرآن کریم بزند و منکر شعار دادن در حرم رضوی شود!‌ ما اگر حرم رضوی را از مصادیق «بیوت الله» بدانیم نباید چنین حرفی بزنیم چون در خانه خدا است که باید فریاد علیه مستکبران و دشمنان اسلام بلند شود، ما برای خدا و برای قرآن و برای همبستگی با اهل‌بیت(ع) علیه دشمنان خدا و اسلام شعار می‌دهیم و این شعار دادن علیه دشمنان اسلام در حرم رضوی و سایر حرم‌ها عین زیارت عاشورا خواندن است و داریم با مرگ گفتن بر آنها لعن و نفرین می‌گوئیم و به قول مرحوم شهید مطهری ما باید یزید و شمر امروز را بشناسیم که در رأسشان نتانیاهو و ترامپ جنایتکار هستند.

البته خوشبختانه مردم عزیز ما هوشیار هستند و توجهی به اینگونه اظهارات ناصواب ندارند و اکثریت قاطع مردم ایران خواهان انتقام از دشمنان کشور و اسلام و حفظ هویت و حراست از میهن‌مان ایران هستند و دولت و ملت در حمایت از رزمندگان اسلام از ارتش و سپاه و اطاعت از رهبری معظم حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه ای (مدظله) مصمم و استوار تا پای جان ایستاده‌اند.

مرتضی نجفی قدسی

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