به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ احمدرضا منشوری، معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان، صبح یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی مسابقات «میدان‌یار» با اشاره به برگزاری مرحله استانی این رقابت‌ها در آستانه هفته بسیج، اظهار کرد: این مرحله با حضور ۱۲ گروه منتخب از سراسر استان در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار می‌شود و گروه‌های برتر جواز حضور در مرحله نهایی و کشوری مسابقات را کسب خواهند کرد.

وی با قدردانی از تلاش و همراهی تمامی نواحی مقاومت بسیج استان در برگزاری مراحل مقدماتی این رویداد، افزود: اجرای مطلوب این مرحله در نواحی مختلف استان حاصل مشارکت و تلاش مجموعه‌های بسیج بود که در این میان، از ناحیه مرکزی رشت به‌دلیل میزبانی و اجرای برنامه‌ای شاخص، منسجم و اثرگذار نیز قدردانی شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه «میدان‌یار» صرفاً یک مسابقه یا برنامه سرگرم‌کننده نیست، تصریح کرد: این رویداد فرصتی برای به نمایش گذاشتن توانمندی‌های گروهی، تقویت نشاط اجتماعی، تحکیم پیوندهای خانوادگی و تبلور روحیه همدلی، تلاش و رقابت سالم در فضایی پرشور و بانشاط است.

سرهنگ منشوری با بیان اینکه مسابقات «میدان‌یار» در سه بخش آقایان، بانوان و خانوادگی طراحی و اجرا شده است، خاطرنشان کرد: این رقابت‌ها با رویکردی جذاب و مشارکت‌محور، زمینه حضور اقشار مختلف جامعه را فراهم کرده و بستری برای نمایش پویایی، نشاط اجتماعی، تعامل سازنده، همدلی و توانمندی‌های گروهی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به استقبال از این رویداد در مراحل مقدماتی گفت: مسابقات «میدان‌یار» در نواحی مختلف استان با حضور ۴۰۰ تیم برگزار شد و اکنون ۱۲ گروه منتخب برای حضور در مرحله استانی این رقابت‌ها انتخاب شده‌اند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان در پایان اظهار کرد: مرحله استانی این مسابقات در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار می‌شود و گروه‌های برتر پس از رقابت با یکدیگر، به مرحله نهایی و کشوری راه خواهند یافت.

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