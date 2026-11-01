به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت تبعیض، سرکوب و نقض حقوق و آزادی‌های پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بر ضرورت پاسداشت عدالت، کرامت انسانی و وحدت اسلامی، تأکید کرد.

این مجمع در بیانیه خود اعلام کرد که با نگرانی عمیق، گزارش‌های مربوط به تبعیض، آزار و اذیت و برخوردهای مبتنی بر هویت مذهبی در برخی کشورهای منطقه، به‌ویژه بحرین، عربستان سعودی و کویت را پیگیری می‌کند و هرگونه اقدام مغایر با کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان را محکوم می‌سازد.

مجمع جهانی اهل بیت(ع) در بخشی از بیانیه خود از از دولت کویت و مقامات قضایی و مسئولان ذی‌ربط این کشور خواست که با بازنگری فوری و عادلانه در احکام صادرشده علیه جمعی از شخصیت‌های برجسته دینی و اجتماعی، زمینه نقض این احکام و تضمین حقوق قانونی و قضایی متهمان را فراهم آورند؛ به‌ویژه اینکه نگرانی‌های جدی درباره فقدان دادرسی عادلانه، عدم رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و ابهامات مربوط به روند رسیدگی قضایی، مطرح شده است.

این مجمع همچنین، صدور حکم اعدام علیه یکی از شخصیت‌های برجسته دینی و ملی، عالم فرزانه، حضرت آیت‌الله شیخ حسین معتوق، استاد سطوح عالی در حوزه‌های علمیه و عضو فعال و تأثیرگذار شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، و نیز دو تن دیگر از شخصیت‌های برجسته و فعال این عرصه را به‌شدت محکوم کرد و خواستار لغو این حکم و رسیدگی مجدد به پرونده در چارچوب دادرسی عادلانه و مستقل شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَکَذَٰلِکَ أَخْذُ رَبِّکَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَیٰ وَهِیَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ»

«و این‌چنین است مؤاخذه پروردگارت، آنگاه که شهرها و جوامع را در حالی که ستمگرند، فرو می‌گیرد؛ بی‌تردید، مؤاخذه او دردناک و سخت است.» [هود: ۱۰۲]

صدق الله العلی العظیم.

در پرتو تعالیم متعالی اسلام و با اتکا به آموزه‌های اصیل قرآن کریم و سنت شریف نبوی، و با توجه به مسئولیت دینی و انسانی در دفاع از حقوق مسلمانان و حمایت از مظلومان، بر اساس این اصل بنیادین که مسلمان در برابر ستمی که بر برادر دینی‌اش روا داشته می‌شود، نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند؛

با اعتقاد به اینکه دین، چیزی جز خیرخواهی و نصیحت خالصانه نیست و با یادآوری فرمان صریح پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) که فرمودند: «هر کس از شما منکری را مشاهده کرد، باید آن را با دست خود تغییر دهد و اگر توانایی آن را نداشت، با زبان خود» و نیز تأکید آن حضرت بر اینکه «برترین جهاد، گفتن سخن حق در برابر حاکم ستمگر است»؛

با تأکید بر مسئولیت شرعی و اخلاقی حاکمان و صاحبان قدرت و تصمیم‌گیری در پاسداشت کرامت انسانی و حرمت جان انسان‌ها، به‌ویژه حرمت خون مسلمانان؛ حرمتی که در آموزه‌های اسلامی جایگاهی بس والا دارد و از حرمت کعبه نیز والاتر شمرده شده است؛ و با یادآوری اینکه ریختن خون انسان بی‌گناه و سلب حیات از او از بزرگ‌ترین محرمات الهی است و قرآن کریم کشتن یک انسان بی‌گناه را به منزله کشتن همه انسان‌ها دانسته است؛

با استناد به اصول بنیادین حقوق بشر در شریعت مقدس اسلام و اسناد و موازین حقوق بین‌الملل، از جمله حق حیات، امنیت فردی، آزادی شخصی، آزادی عقیده و بیان و حق مشارکت در عرصه عمومی، و با تأکید بر ضرورت مقابله با هرگونه محدودیت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه، محروم‌سازی افراد از حقوق دفاعی و دادرسی ناعادلانه؛

با توجه به رسالت و رویکرد مستمر مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در دعوت مسلمانان، به‌ویژه پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، به رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی، پایبندی به اصول وفاق ملی و وحدت اسلامی، تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز در سطوح ملی و بین‌المللی، گسترش گفت‌وگو میان ادیان، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و نفی خشونت، افراط‌گرایی و نفرت‌پراکنی؛

با توجه به تجاوزات و اقدامات خصمانه صهیونیستی ـ امپریالیستی علیه ملت‌های منطقه و جهان اسلام، به‌ویژه مردم مظلوم فلسطین، ایران، لبنان و دیگر کشورها، و نیز تلاش‌های سلطه‌جویانه برای تهاجم فرهنگی، تضعیف هویت ملت‌ها و غارت منابع و ثروت‌های آنان؛ بر ضرورت حفظ انسجام، تقویت همبستگی و اتحاد صفوف در برابر دشمن مشترک و پرهیز از دامن‌زدن به اختلافات و منازعات داخلی تأکید می‌کنیم؛

با تأکید بر به‌رسمیت‌شناختن تنوع اعتقادی، مذهبی، فکری و سیاسی در جوامع اسلامی و ضرورت پاسداری از آزادی دین، مذهب، عقیده، اندیشه و گرایش سیاسی، همچنین حق برخورداری همگان از امکان برگزاری آزادانه مناسک و شعائر دینی؛

و با توجه به اینکه مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، دفاع از هویت، جوامع، نهادها و حقوق پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را در چارچوب انسجام اجتماعی، همبستگی ملی و همزیستی مسالمت‌آمیز اسلامی از مسئولیت‌های بنیادین خود می‌داند؛

مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مواضع و مطالبات خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

۱. تقویت وحدت ملی در کشورهای جهان اسلام، به‌ویژه در منطقه غرب آسیا و شبه‌جزیره عربستان، ضرورتی انکارناپذیر است. تحقق این هدف، مستلزم احترام کامل به حقوق همه جوامع اسلامی، از جمله پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، و پرهیز از هرگونه برخورد مبتنی بر تعصبات فرقه‌ای، تبعیض مذهبی و رویکردهای تفرقه‌افکنانه است.

۲. مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) با نگرانی عمیق، گزارش‌های مربوط به تبعیض، آزار و اذیت و برخوردهای مبتنی بر هویت مذهبی در برخی کشورهای منطقه، به‌ویژه بحرین، عربستان سعودی و کویت را پیگیری می‌کند و هرگونه اقدام مغایر با کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان را محکوم می‌سازد.

در همین راستا، بازداشت‌های خودسرانه شهروندان شیعه، علمای دینی، خطیبان، واعظان و روشنفکران در منطقه، به‌ویژه شخصیت‌های برجسته اجتماعی و اعضای مجلس ملی کویت، و نیز اقدامات سرکوبگرانه مبتنی بر رویکردهای فرقه‌گرایانه را به‌شدت محکوم می‌کنیم.

چنین اقداماتی، افزون بر نقض کرامت انسانی و هویت دینی و اعتقادی افراد، حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی آنان را نیز مخدوش می‌سازد و اصول بنیادین شهروندی، برابری در برابر قانون، آزادی عقیده و مشارکت عادلانه در حیات عمومی را با تهدید مواجه می‌کند.

بدیهی است گسترش تعصبات، کینه‌ورزی و نفرت‌پراکنی مذهبی، نه‌تنها شکاف میان حاکمیت و ملت را عمیق‌تر می‌کند، بلکه انسجام اجتماعی و ثبات ملی را نیز به مخاطره می‌اندازد و حرمت و کرامت مؤمنان را نقض می‌کند.

در این زمینه، صاحبان قدرت و مسئولان امور عمومی را به کلام نورانی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) یادآور می‌شویم:

«هر کس مسئولیتی از امور این امت را بر عهده گیرد، خواه کوچک باشد یا بزرگ، و در حق آنان به عدالت رفتار نکند، خداوند او را به آتش دوزخ خواهد افکند.»

۳. تنوع مذهبی، فرقه‌ای و فکری در جوامع اسلامی، واقعیتی انکارناپذیر و از مؤلفه‌های هویت تاریخی و اجتماعی امت اسلامی است. بر این اساس، پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، علما، خطیبان، واعظان و مبلغان این مکتب، همانند سایر شهروندان، از حقوق ذاتی و بنیادین برخوردارند؛ از جمله حق برخورداری از آزادی عقیده و بیان، انجام آزادانه مناسک و شعائر دینی و مشارکت فعال و برابر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. هیچ‌یک از این حقوق را نمی‌توان به دلیل تعلق مذهبی و اعتقادی از آنان سلب کرد.

۴. از مقامات و نهادهای ذی‌ربط در کشورهای منطقه درخواست می‌کنیم با اتخاذ رویکردی عادلانه و فراگیر، زمینه مشارکت مؤثر و شایسته جوامع شیعه را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ملی فراهم آورند و از ظرفیت‌های ارزشمند، نقش سازنده و پیشینه مسئولانه آنان در خدمت به کشورها و جوامع خود بهره‌مند شوند.

۵. از دولت کویت و مقامات قضایی و مسئولان ذی‌ربط این کشور می‌خواهیم با بازنگری فوری و عادلانه در احکام صادرشده علیه جمعی از شخصیت‌های برجسته دینی و اجتماعی، زمینه نقض این احکام و تضمین حقوق قانونی و قضایی متهمان را فراهم آورند؛ به‌ویژه با توجه به نگرانی‌های جدی مطرح‌شده درباره فقدان دادرسی عادلانه، عدم رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و ابهامات مربوط به روند رسیدگی قضایی.

در همین چارچوب، صدور حکم اعدام علیه یکی از شخصیت‌های برجسته دینی و ملی، عالم فرزانه، حضرت آیت‌الله شیخ حسین معتوق، استاد سطوح عالی حوزه‌های علمیه و عضو فعال و تأثیرگذار شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، و نیز دو تن دیگر از شخصیت‌های برجسته و فعال این عرصه را به‌شدت محکوم می‌کنیم و خواستار لغو این حکم و رسیدگی مجدد به پرونده در چارچوب دادرسی عادلانه و مستقل هستیم.

همچنین به مقامات کویت یادآور می‌شویم که جامعه شیعه این کشور همواره نقشی مسئولانه، شرافتمندانه و میهن‌دوستانه در پاسداری از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کویت ایفا کرده است و فداکاری‌ها و مواضع آنان در دفاع از سرزمین مادری و همبستگی با دیگر هم‌وطنان خود، به‌ویژه در دوران تجاوز نظامی عراق به کویت، بخشی انکارناپذیر از تاریخ این کشور است. شایسته است این پیشینه پرافتخار، مبنای تعامل عادلانه، احترام متقابل و تقویت همبستگی ملی قرار گیرد.

۶. از علمای برجسته جهان اسلام، اندیشمندان، نخبگان فرهنگی و رسانه‌ای، نهادهای دینی و حقوق بشری، ملت‌ها و دولت‌های جهان درخواست می‌کنیم مسئولیت‌های قانونی، اخلاقی و انسانی خود را در حمایت از مظلومان، دفاع از حقوق پیروان همه مذاهب و مقابله با تمامی اشکال تبعیض مذهبی، فکری و سیاسی به‌درستی ایفا کنند و در برابر نقض حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها سکوت نکنند.

۷. این فراخوان خطاب به نهادها، سازمان‌ها و سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، نیز هست تا با اتخاذ موضعی مسئولانه، این‌گونه اقدامات خودسرانه و ناقض حقوق بنیادین بشر را محکوم کنند و از دولت کویت و دیگر دولت‌های مربوط بخواهند با بازنگری در احکام و تصمیمات ناعادلانه، رعایت اصول دادرسی منصفانه، تضمین حقوق شهروندان و پرهیز از سیاست‌ها و رویکردهای مبتنی بر تبعیض و تعصبات فرقه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.

بی‌تردید، حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، احترام به تنوع مذهبی و اعتقادی و مقابله با هرگونه تبعیض، از مهم‌ترین الزامات تحقق عدالت، ثبات، همبستگی و صلح پایدار در جوامع است.

در پایان، همگان را به فرمان جاودانه خداوند متعال در پاسداشت امانت و برپایی عدالت فرامی‌خوانیم:

«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا»

«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید. چه نیکوست آنچه خداوند شما را به آن پند می‌دهد؛ بی‌گمان خداوند شنوا و بیناست.» [نساء: ۵۸]

مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام)

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