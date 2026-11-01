به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پویش ملی «هم‌کلاسی من، قهرمان من» با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، بازخوانی ابعاد کمترشناخته‌شده زندگی آنان و روایت خاطرات، دوستی‌ها، آرزوها و رویاهای ناتمام این قهرمانان از ۸ تا ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در استان گیلان برگزار می‌شود.

این پویش فرهنگی و مردمی فرصتی برای بازخوانی خاطرات شهدای دانش‌آموز از دریچه نگاه دوستان، هم‌کلاسی‌ها و هم‌سنگران دوران تحصیل آنان است تا نسل امروز با وجوه انسانی، اخلاقی و اجتماعی این شهدا بیشتر آشنا شود و روایت‌هایی تازه از زندگی آنان در فضای فرهنگی و رسانه‌ای کشور بازتاب یابد.

شعار محوری این پویش «هر شهید، قصه‌ای دارد؛ قصه‌ای از رفاقت، آرزوها و رویاهایی که در کلاس‌های درس جا ماندند...» است؛ شعاری که بر ضرورت توجه به ابعاد کمتر روایت‌شده زندگی شهدای دانش‌آموز تأکید دارد و می‌کوشد فراتر از معرفی حماسه و ایثار آنان، خاطرات روزمره، دوستی‌ها، آرزوها و لحظات ماندگار حضورشان در محیط مدرسه را به تصویر بکشد.

در این پویش، دانش‌آموزان، دوستان و هم‌کلاسی‌های دیروز و امروز شهدا می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای، خاطرات و روایت‌های خود را در قالب‌های خلاقانه تولید و منتشر کنند. همچنین عموم دانش‌آموزان، هنرمندان، فعالان فضای مجازی و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت برای مشارکت در این رویداد فرهنگی دعوت شده‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب طراحی پوستر و محصولات گرافیکی، تولید کلیپ و ویدئوهای کوتاه، استوری، پادکست و سایر ایده‌های خلاقانه و هنری با موضوع روایتگری زندگی و خاطرات شهدای دانش‌آموز تهیه و به دبیرخانه پویش ارسال کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مهلت ارسال آثار از ۸ تا ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند تولیدات خود را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی «بله»، «سروش» و «ایتا» به شناسه رسمی پویش به نشانی iranema_tv@ ارسال کنند.

این پویش با مشارکت و همکاری مرکز ملی فضای مجازی، اداره‌کل فضای مجازی صداوسیما و سازمان بسیج دانش‌آموزی (کانون‌های سدرا) برگزار می‌شود.

برگزاری این رویداد فرهنگی، زمینه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان در بازنمایی فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده است؛ روایتی که در آن، شهدای دانش‌آموز نه‌تنها به‌عنوان قهرمانان میدان ایثار، بلکه به‌مثابه هم‌کلاسی‌هایی با آرزوها، دغدغه‌ها و رویاهای مشترک با دانش‌آموزان امروز معرفی می‌شوند.

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