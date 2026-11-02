به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید اختلافات سیاسی بر سر نتایج انتخابات کنست، گادی آیزنکوت با حمله به مواضع اخیر بنیامین نتانیاهو، ادعاهای او درباره «دزدیده‌شدن آرا» را تلاشی عامدانه برای زیر سؤال بردن اعتبار انتخابات توصیف کرد.

طبق گزارش تایمز اسرائیل آیزنکوت با انتقاد شدید از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اقدامات او را کارزاری «نفرت‌انگیز و بدخواهانه» برای انکار نتایج انتخابات دانست و گفت: «تنها کسی که می‌داند شکست خورده است، حاضر می‌شود چنین کارزار آشکار بی‌اعتبارسازی را به راه بیندازد.»

این سیاستمدار مخالف نتانیاهو تأکید کرد که ائتلاف حاکم در کسب اکثریت پارلمانی ناکام مانده و به همین دلیل، نمی‌تواند خود را پیروز انتخابات معرفی کند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی، ائتلاف نتانیاهو موفق به کسب ۵۳ کرسی شده است؛ در مقابل، احزاب مخالف ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد هیچ‌یک از ائتلاف‌های اصلی به‌تنهایی اکثریت مطلق لازم برای تشکیل کابینه را در اختیار ندارند.

با وجود این نتایج، نتانیاهو با طرح ادعاهایی درباره دخالت خارجی در روند انتخابات، قطر و ترکیه را به تأمین منابع مالی برای افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب متهم کرده است.

او همچنین مدعی شده که احزاب عربی، که در این انتخابات کرسی‌های بیشتری کسب کرده‌اند، در «سرقت انتخابات» نقش داشته‌اند؛ ادعایی که آیزنکوت آن را نشانه تلاش نتانیاهو برای فرار از پذیرش شکست سیاسی ارزیابی می‌کند.

این تقابل لفظی، اختلافات میان نتانیاهو و مخالفانش را بر سر مشروعیت نتایج انتخابات و آینده تشکیل کابینه وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

..........................

پایان پیام