به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرایط حاکم بر کاخ سفید از افزایش نارضایتی دونالد ترامپ نسبت به روند جنگ با ایران حکایت دارد؛ نارضایتی‌ای که به گفته منابع نزدیک به کاخ سفید، رئیس‌جمهور آمریکا را به جست‌وجوی مقصر در میان مقاماتی سوق داده که پیش‌تر از پایان سریع و موفقیت‌آمیز جنگ سخن گفته بودند.

به گزارش آتلانتیک به نقل از مشاوران رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ در روزهای اخیر نظر دوستان و افراد مورد اعتماد خود را درباره عملکرد پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور جویا شده است؛ اقدامی که با توجه به شیوه معمول ترامپ در ارزیابی عملکرد مقام‌ها پیش از تصمیم‌گیری درباره برکناری یا ابقای آنان، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر در تیم نظامی او را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، برخی افراد نزدیک به ترامپ معتقدند پیت هگست در ارائه تصویری واقع‌بینانه از تحولات میدانی جنگ با ایران صراحت کافی نداشته و به جای انتقال واقعیت‌های جنگ، اطلاعات و ارزیابی‌هایی را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده که با انتظارات و خواسته‌های او همخوانی داشته است.

مقام‌های آمریکایی در گفت‌وگو با آتلانتیک همچنین از خشم فزاینده ترامپ نسبت به ناکامی دولتش در انتقال مؤثر پیام‌های سیاسی به افکار عمومی خبر داده‌اند. به گفته این منابع، رئیس‌جمهور آمریکا معتقد است مواضع و پیام‌های دولتش آن‌گونه که انتظار داشته به گوش مردم نمی‌رسد و تأثیر مطلوب را بر افکار عمومی نمی‌گذارد.

این گزارش حاکی است ترامپ جنگ با ایران را یکی از عوامل تشدید بن‌بست سیاسی خود ارزیابی می‌کند و اکنون در پی یافتن فردی است که مسئولیت ناکامی در تحقق اهداف اولیه جنگ را بر عهده او بگذارد. در این میان، مقام‌هایی که پیش‌تر از امکان دستیابی به نتایج سریع و مؤثر در جنگ با ایران سخن گفته بودند، بیش از دیگران در معرض انتقاد قرار گرفته‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش، نزدیکان رئیس‌جمهور آمریکا اذعان کرده‌اند که در محاسبات اولیه، این امید وجود داشته است که صرف تهدید نظامی علیه ایران، تهران را به بازگشت به میز مذاکرات وادار کند.

مجموع این اظهارات، از افزایش نارضایتی در حلقه تصمیم‌گیری کاخ سفید و شکل‌گیری پرسش‌هایی درباره ارزیابی‌های اولیه مقام‌های آمریکایی از پیامدهای جنگ با ایران حکایت دارد؛ وضعیتی که اکنون، بنا بر روایت آتلانتیک، ترامپ را به جست‌وجوی مقصر در میان اعضای تیم خود سوق داده است.

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