به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه علمای اهل‌بیت(ع) ترکیه (اهلادر) و اتحادیه‌های علمای اهل‌بیت شهرهای قارص و اغدیر این کشور، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، ضمن انتقاد از اعمال محدودیت‌های حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، خواستار پایان هرچه سریع‌تر این رویه شدند.

امضاکنندگان این بیانیه با هشدار نسبت به پیامدهای این محدودیت‌ها، بر ضرورت حفظ روابط برادرانه دو ملت و پرهیز از اتهام‌زنی به جامعه جعفری تأکید کردند.

متن بیانیه‌ای که «خطاب به افکار عمومی» بیان شده است، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرمایند: «مؤمنان در دوستی، مهربانی و حمایت از یکدیگر، همچون پیکری واحد هستند؛ هرگاه عضوی از بدن به درد آید، سایر اعضا نیز با بی‌خوابی و تب، در رنج و درد آن عضو شریک می‌شوند.»

ما که افتخار پیروی از چنین پیامبری را داریم، در هر کجای جهان که باشیم، برادران و خواهران دینی خود را در هر نقطه‌ای از دنیا، جزئی جدایی‌ناپذیر از وجود خویش می‌دانیم و همان‌گونه که از شادی و خوشحالی آنان شادمان می‌شویم، از رنج‌ها و دشواری‌هایشان نیز اندوهگین می‌گردیم.

همان‌گونه که از جنایات و ظلم‌های ارمنیان در قره‌باغ اندوهگین و داغدار شدیم، از آزادی قره‌باغ و دیگر سرزمین‌های اسلامی اشغال‌شده به دست قهرمانان، مجاهدان و دلاورمردان جمهوری آذربایجان که سینه‌هایی سرشار از ایمان و شجاعت داشتند نیز شادی و سرور وصف‌ناپذیری را تجربه کردیم و خداوند متعال را سپاس گفتیم.

اما این روزها، وقوع حادثه‌ای ناگوار در همان سرزمین‌ها، بار دیگر موجب اندوه عمیق همه ما شده است. محدودیت‌های اعمال‌شده بر حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، نه‌تنها نقض یک فریضه اسلامی است، بلکه با معیارهای متعارف حقوق و آزادی‌های انسانی نیز سازگاری ندارد.

ما به‌عنوان برادران شما در ترکیه که خود روزگاری با چنین مشکلاتی مواجه بوده و تجربه‌های تلخی از آن دوران در حافظه داریم، آرزو می‌کنیم مردم آن سرزمین زیبا، پیش از آنکه چنین رنج‌هایی را تجربه کنند، شاهد پایان یافتن هرچه سریع‌تر این رویه غیرمنطقی باشند.

به مسئولان محترم جمهوری آذربایجان توصیه می‌کنیم حوادث و اتفاقات گذشته در ترکیه، تجربه‌های تلخی که در آن دوران رقم خورد و پشیمانی عمیق کسانی را که مسبب آن وقایع بودند، با دقت مورد بررسی قرار دهند.

بسیاری از دختران و معلمانی که امروز بر اثر این محدودیت‌ها متضرر شده‌اند، از خانواده‌ها و فرزندان همان دلاورمردانی هستند که دیروز در قره‌باغ، شجاعانه در برابر دشمن اشغالگر جنگیدند، با نثار خون و جان خود مقاومت کردند و شور و شعف پیروزی را برای همه ما به ارمغان آوردند.

اگر خدای ناکرده در آینده نیز آن سرزمین با تهدیدهایی مشابه مواجه شود، باز هم فرزندان همین خانواده‌ها و پدران و برادران همین دختران خواهند بود که در صف نخست دفاع از میهن قرار خواهند گرفت. ازاین‌رو، آنان شایسته چنین رفتارها و بی‌عدالتی‌هایی نیستند که امروز، با هر عنوان و توجیهی، در حقشان روا داشته می‌شود.

از نخستین روزهایی که این حوادث آغاز شده است، در ترکیه نیز به‌طور طبیعی، به دلیل عشق و حساسیتی که اقشار مختلف نسبت به آذربایجان عزیز و برادر دارند، پیام‌های متعدد ابراز تأسف و نگرانی منتشر شده است.

البته همانند سایر موضوعات، در این مسئله نیز افرادی پیدا شدند که بدون رعایت آداب و ادبیات شایسته، با استفاده از تعابیر غیراخلاقی و حتی توهین‌آمیز، نفرت درونی خود را آشکار کردند و درصدد برهم زدن روابط دوستانه و برادرانه دو ملت برآمدند. بااین‌حال، نباید اجازه داد چنین رفتارهایی، اظهارنظرها و توصیه‌های برادرانه اکثریت قاطع افرادی را که از سر محبت و دلسوزی سخن گفته‌اند، تحت‌الشعاع قرار دهد و موجب رنجش مسئولان جمهوری آذربایجان شود.

برعکس، معتقدیم این اظهارات باید بازتابی از حساسیت‌های برادرانه و نگرانی نسبت به پیامدهای منفی احتمالی تلقی شوند و زمینه‌ای برای تأمل و بازنگری فراهم آورند.

در همین ارتباط، ضمن محکوم کردن رفتار برخی افراد در کشورمان که با اتهام‌زنی به اشخاصی که نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده‌اند، جایگاه و شأن خود را نادیده گرفته و از حدود ادب و نزاکت فراتر رفته‌اند، تلاش برخی دیگر را نیز به‌شدت محکوم می‌کنیم؛ کسانی که با سوءاستفاده از این اظهارنظرها، می‌کوشند دیدگاه‌ها و مواضع شخصی یک فرد را دستاویزی برای متهم کردن جامعه جعفری و قرار دادن آن در معرض بدگمانی و اتهام قرار دهند.

ما چنین رویکردی را به‌دور از انصاف و مروت می‌دانیم و آن را به‌شدت محکوم می‌کنیم. صرف‌نظر از اینکه یک فرد چه عنوان و جایگاهی داشته باشد، اظهارات او لزوماً بیانگر مواضع مکتب ما و جامعه پیروان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) نیست. همچنین، اگر فردی از اعضای این جامعه مرتکب خطا یا بیان سخن نادرستی شود، مسئولیت آن صرفاً متوجه شخص اوست و نباید آن را به کل جامعه ما نسبت داد.

از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که به تمامی امت اسلامی، به‌ویژه دو کشور برادر جمهوری آذربایجان و ترکیه که در بسیاری از مسائل سرنوشت مشترکی دارند، و ملت‌های عزیزشان، سعادت، عزت و پیروزی عطا فرماید.

همچنین امیدواریم مسئله پیش‌آمده در جمهوری آذربایجان، با دوراندیشی، حکمت و عدالت و با رویکردی مبتنی بر عقلانیت و درایت از سوی ملت و دولت این کشور مورد توجه قرار گیرد و در اسرع وقت حل‌وفصل شود.

از درگاه خداوند بزرگ مسئلت داریم که تمامی شهدای اسلام، به‌ویژه شهدای گران‌قدری را که در راه آزادسازی قره‌باغ و دیگر سرزمین‌هایمان جان خود را فدا کردند، با شهدای بدر، اُحد و کربلا محشور فرماید.

سلام و رحمت خداوند بر آنان که در مسیر هدایت گام برمی‌دارند.

بیانیه مشترک اتحادیه علمای اهل‌بیت ترکیه (اهلادر)، اتحادیه علمای اهل‌بیت(ع) قارص و اتحادیه علمای اهل‌بیت(ع) اغدیر

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