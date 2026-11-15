خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشتار، اهمیت توجه به همسایگان و بررسی ادعیه ائمه معصومین(ع) و در بخش دوم دعاهای رسول خدا(ص) درباره همسایگان مورد بررسی قرار گرفت.

در این بخش به دعاهای حضرت زهرا(س) در مورد همسایگان پرداخته می‌شود.

از مشهورترین روایات در منابع شیعی، حدیث معروف «یا بُنَیَّ، الْجارُ ثُمَّ الدّارُ» (پسرم! نخست همسایه، سپس خانه) است که از حضرت فاطمه زهرا(س) نقل شده است. این روایت در منابع مختلف شیعی، از جمله کتاب «علل‌الشرایع» شیخ صدوق، به نقل از امام حسن مجتبی(ع) و نیز در روایتی از امام کاظم(ع) آمده است.

از سوی دیگر، یکی از طولانی‌ترین دعاهای روایت‌شده از حضرت زهرا(س)، دعای «حریق» است که در منابع معتبر دعایی و روایی شیعه، از جمله «مصباح کفعمی»، «مصباح المتهجد» شیخ طوسی، «عوالم العلوم» شیخ عبدالله بحرانی و «بحارالانوار» علامه مجلسی نقل شده است. این دعا که به‌عنوان «دعای هر روز صبح» شناخته می‌شود، از امام صادق(ع)، به نقل از پدران بزرگوارشان و از امام سجاد(ع) روایت شده است.

حضرت زهرا(س) در این دعا، پس از تسبیح، تحمید و تقدیس فراوان خداوند و درخواست درود و صلوات الهی بر فرشتگان در بخش‌های مختلف عرش، آسمان‌ها و زمین، پیامبران الهی، پیامبر اکرم(ص)، اهل‌بیت(ع) و اصحاب وفادار ایشان، با تعابیر گوناگون و به دفعات متعدد، برای خود، دین، اموال، فرزندان، خانواده، دوستان، مؤمنان و کسانی که برای ایشان دعا کرده، از ایشان دفاع کرده یا به ایشان نیکی کرده‌اند و همچنین «همسایگان»، از خداوند درخواست پناه و حفاظت می‌کنند:

«اُعیذُ اَهْلَ بَیْتِ نَبِیّی مُحَمَّدٍ(ص) وَ نَفْسی وَ دینی وَ ذُرِّیَّتی وَ مالی، وَ وَلَدی وَ اَهْلی... وَ جیرانی وَ اِخْوانی مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ بِاللّهِ وَبِاَسْمائِهِ التّامَّةِ الْعامَّةِ، الشّامِلَةِ الْکامِلَةِ، الطّاهِرَةِ الْفاضِلَةِ الْمُبارَکَةِ الْمُتَعالِیَةِ...»

«اهل‌بیت پیامبرم(ص)، خود، دین، فرزندان، نسل، اموال و خانواده‌ام... و نیز همسایگان و برادران و خواهران ایمانی خود را به خداوند و نام‌های کامل، فراگیر، جامع، پاک، برتر، مبارک و متعالی او پناه می‌دهم.»

ایشان در بخش دیگری از همین دعا، با تکرار عبارت «بِسْمِ اللّهِ» (به نام خداوند)، بار دیگر برای همسایگان و مؤمنان طلب پناه و حفاظت می‌کنند:

«بِسْمِ اللّهِ عَلی اَحِبَّتی وَ وَلَدی وَ قَراباتی، بِسْمِ اللّهِ عَلی جیرانِیَ الْمُؤْمِنینَ وَاِخْوانِیَ الْمُؤْمِنینَ وَمَنْ قَلَّدَنی دُعاءً، اَوِ اَتَّخَذَ عِنْدی یَدا اَوْ اَسْدی اِلَیَّ بِرّا، مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ»

«به نام خداوند بر دوستان، فرزندان و خویشاوندانم؛ به نام خداوند بر همسایگان مؤمن و برادران ایمانی‌ام و بر هر مرد و زن مؤمنی که برایم دعا کرده، حقی بر گردنم دارد یا نیکی و خیری به من رسانده است.»

در بخش‌های بعدی این نوشته، دعاهای سایر ائمه معصومین(ع) درباره همسایگان بررسی می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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