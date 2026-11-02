به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یکصد و نود و دومین جلسه مجمع شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن ارائه گزارش اصلاحات شورای تخصصی حوزوی در نقشه جامع علمی کشور، پیش‌نویس «سند مسیر نور؛ برنامه جامع چندسطحی حفاظت از میراث زنده رضوی» نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعیین جایگاه این سند در منظومه اسناد زیارت و مشخص شدن نسبت آن با سند جامع زیارت تأکید شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر پارسانیا در این جلسه با اشاره به روند اصلاح و تکمیل سند مسیر نور گفت: بخشی از نکات مطرح‌شده در ارزیابی سند، به نگاه ارزشی و مبانی آن بازمی‌گردد و لازم است این نگاه به شکلی روشن در بخش‌های مختلف سند انعکاس پیدا کند.

وی افزود: با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد منطقه‌ای میراث رضوی، میراث مرتبط با امام رضا(ع) تنها به مشهد و داخل ایران محدود نمی‌شود و در کشورهای منطقه نیز آثار و ظرفیت‌هایی از این میراث وجود دارد که در برخی بخش‌های سند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه ارتباط فرهنگی و معنوی گسترده‌تر با کشورهای منطقه را فراهم کرده و بر میزان تأثیرگذاری سند بیفزاید.

رئیس شورای تخصصی حوزوی ادامه داد: در تدوین سند مسیر نور تلاش شده است موضوع از یک نگاه صرفاً تدوینی خارج شود و ابعاد مختلف میراث زنده رضوی مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این رویکرد، میراث زنده فقط بناها و آثار تاریخی نیست، بلکه فرهنگ، خاطرات، روایت‌ها، مناسک، ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی و هویت جوامع پیرامون مسیرهای زیارت را نیز شامل می‌شود. این سند همچنین بر هماهنگی میان سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و توجه به موضوعاتی همچون حکمرانی، مدیریت، حفاظت و مشارکت جوامع محلی تأکید دارد.

در بررسی کارشناسی سند، در کنار ظرفیت‌های موجود، بر ضرورت تقویت مبانی اسلامی و فقهی، حکمرانی حقوقی، نظام ارزیابی پیامدها و همچنین تعیین دقیق نسبت سند با اسناد بالادستی و هم‌عرض تأکید شده است.

از جمله اسناد مورد توجه در این زمینه، «سند جامع زیارت»، احکام برنامه هفتم پیشرفت، «سند اربعین» و «سند مکتب هنر رضوی» است؛ موضوعی که تعیین دقیق تقسیم کار میان این اسناد را برای جلوگیری از موازی‌کاری و پراکندگی در سیاست‌گذاری ضروری می‌کند.

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه آن است که در صورت قرار گرفتن موضوعات سند مسیر نور در چارچوب سند جامع زیارت، این مباحث ذیل سند مادر دنبال شود و لذا نیازمند تصویب مستقل در شورا نیست.

همچنین پیشنهاد شده است پس از تصویب سند جامع زیارت و شکل‌گیری قرارگاه ملی زیارت با حضور ذی‌نفعان، سند مسیر نور به‌عنوان یکی از اسناد زیربخشی در این چارچوب بررسی و تعیین تکلیف شود.

در کنار این دیدگاه، پیشنهاد دیگری نیز درباره بازتعریف دامنه سند مطرح شده است؛ به این معنا که موضوع در قالب «سند راهبردی ملی مسیرهای گردشگری با رویکردهای مقاومت، هویت، زیارت و معنویت» دنبال شود تا علاوه بر مسیرهای زیارتی، گذرگاه‌های شهری و بین‌شهری مرتبط با آیین‌ها و رویدادهای جمعی را نیز پوشش دهد.

برآیند مباحث مطرح‌شده در جلسه ۱۹۲ این بود که پیش از نهایی شدن سند مسیر نور، باید اهداف، مبانی، ساختار اجرایی، جایگاه حقوقی، نسبت آن با سند جامع زیارت و سایر اسناد مرتبط و همچنین سازوکار اجرای آن به‌طور دقیق مشخص شود تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی میراث رضوی، از شکل‌گیری ساختارهای موازی و تداخل در سیاست‌گذاری حوزه زیارت جلوگیری شود.

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