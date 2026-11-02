به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن روز گذشته موفق شدند در جبهه‌های استان لحج در جنوب یمن، پیشروی نظامی تازه‌ای انجام دهند و مناطق گسترده‌ای مشرف به خلیج عدن را به کنترل خود درآورند. به گفته منابع کشتیرانی یمن، این پیشروی زمینه را برای رصد و هدف قرار دادن احتمالی تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه «سومالی‌لند» در کرانه مقابل خلیج عدن فراهم خواهد کرد.

پیشروی نیروهای مسلح یمن در لحج و نزدیک شدن به سواحل خلیج عدن

این منابع در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» لبنان توضیح دادند که نیروهای مسلح یمن در منطقه «طورالباحه» پیشروی کرده و به خط ساحلی امتدادیافته از «خور عمیره» تا جنوب تنگه «باب‌المندب» نزدیک شده‌اند. آنها خاطرنشان کردند که پس از تکمیل تسلط بر ارتفاعات «المضاربه»، «رأس‌العاره»، «طورالباحه»، رشته‌کوه‌های «الصبیحه» و مناطق گسترده‌ای از شهرستان «القبیطه» ــ که منطقه‌ای راهبردی در خط تماس میان تعز و لحج به شمار می‌رود ــ سقوط جبهه «کرش» و قرار گرفتن آن تحت کنترل نیروهای مسلح یمن، تنها مسئله زمان خواهد بود.

به این ترتیب، نیروهای مسلح یمن در جبهه‌های استان لحج واقع در شمال‌غرب عدن، واقعیت نظامی جدیدی را تحمیل می‌کنند.

بر اساس گفته‌های یک منبع نظامی، نفوذ نیروهای مسلح یمن به منطقه طورالباحه در شرایطی انجام شد که «تیپ چهارم» وابسته به حزب «اصلاح» به فرماندهی «ابوبکر الجبَولی» دچار فروپاشی شده بود. این منبع گفت ده‌ها خودروی نظامی و زرهی متعلق به نیروهای الجبَولی مواضع خود را تخلیه کردند و خروج آنها از منطقه مشاهده شد.

این تحولات پس از آن رخ داد که نیروهای مسلح یمن از دو محور «حَیفان» و «المقاطره» پیشروی کردند، محاصره چند گردان وابسته به عربستان را کامل کردند، موفق شدند نیروهای یک گردان کامل را به اسارت بگیرند و حدود ۱۰۰ دستگاه خودروی نظامی مدرن را به تصرف خود درآورند.

پایگاه العند در تیررس؛ عربستان تجهیزات سنگین را به عدن منتقل می‌کند

در پی این تحولات که پایگاه نظامی العند را نیز در معرض تهدید قرار داده است، منابع نظامی آگاه در عدن اعلام کردند نیروهای سعودی به نیروهای «درع الوطن» مستقر در این پایگاه دستور داده‌اند مواضع خود را تغییر دهند و تسلیحات سنگین را به سمت عدن منتقل کنند.

همچنین افسران سعودی طی دو روز گذشته اقدام به خارج کردن مقادیر زیادی از تسلیحات مدرن از پایگاه العند کرده‌اند.

تکمیل تسلط بر مناطق غربی لحج و تقویت موقعیت در مسیر دریایی باب‌المندب

در همین جبهه، نیروهای مسلح یمن روز گذشته تأمین امنیت شهرستان‌های غربی استان لحج واقع در مرزهای عدن را پس از اجرای عملیاتی گسترده و چندمحوره تکمیل کردند.

منابع قبیله‌ای گزارش دادند که گروه‌هایی از این نیروها که از غرب منطقه المقاطره پیشروی می‌کردند، به نیروهای دیگری پیوستند که از شرق المضاربه و رأس‌العاره نفوذ کرده و به سمت مرکز طورالباحه حرکت کرده بودند.

سه شهرستان یادشده به‌منزله دژ دفاعی غربی استان لحج محسوب می‌شوند. از این رو، تسلط کامل نیروهای مسلح یمن بر این مناطق می‌تواند کنترل این نیروها بر گذرگاه دریایی امتدادیافته از دریای سرخ تا خلیج عدن از مسیر تنگه باب‌المندب و به طول ۱۰۰ کیلومتر را تقویت کند.

با انتقال نیروهای مسلح یمن از مرحله تأمین امنیت رشته‌کوه‌ها و ارتفاعات مشرف بر سواحل امتدادیافته از تنگه باب‌المندب تا نزدیکی «رأس عمران» در عدن، دامنه درگیری‌ها به روستاها، مناطق محلی و شهرستان‌هایی کشیده شده است که نیروهای نظامی اعزام‌شده از آنها برای اجرای مأموریت محول‌شده از سوی عربستان در جنوب تنگه باب‌المندب بسیج شده بودند.

این نیروها اکنون تنها چند گام با تسلط بر سواحل گسترده و راهبردی فاصله دارند. سواحلی که برخی از آنها برای قاچاق انسان از کشورهای شاخ آفریقا و برخی دیگر برای قاچاق آفت‌کش‌های کشاورزی مرگبار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

درخواست‌ها برای خروج نیروهای وابسته به عربستان از جنوب باب‌المندب

در پی این تحولات، صداهایی در جنوب یمن برای درخواست از گروه‌های سلفی که عربستان آنها را به جنوب تنگه باب‌المندب اعزام کرده است، بالا گرفت. این گروه‌ها به خروج سریع از مواضع خود و بازگشت به اطراف عدن برای دفاع از این شهر فراخوانده شدند.

هم‌زمان، تجمعات شبانه‌ای در عدن برگزار شد که در آنها معترضان خواستار خروج نیروهای وابسته به عربستان و خودداری از نظامی‌سازی این شهر شدند تا عدن از حملات هوایی در امان بماند.

با این حال، حزب «اصلاح»، شورای انتقالی جنوب را به همدستی با نیروهای مسلح یمن متهم کرد. این حزب مدعی شد که شورای انتقالی با هدف ضربه زدن به عربستان چنین رویکردی در پیش گرفته است. همان عربستانی که اواخر سال گذشته میلادی از نیروهای «درع الوطن» و نیروهای سلفی «الطوارئ» برای از بین بردن حضور نظامی حزب اصلاح در استان‌های جنوبی یمن استفاده کرده بود.

کمین علیه نیروهای سعودی و افزایش تنش میان گروه‌های هم‌پیمان

این اتهامات پس از آن شدت گرفت که نیروهای سعودی در چند استان جنوبی یمن هدف کمین‌های مسلحانه قرار گرفتند. گزارش‌ها از عملیات‌هایی حکایت دارد که در آنها مسیر حرکت نیروهای کمکی سعودی در جاده «العبر ـ شبوه» در شرق یمن مسدود و به آنها حمله شده است.

همچنین افراد مسلح ناشناس به یک ستون نظامی متعلق به نیروهای «درع الوطن» در استان ابین حمله کردند. در نتیجه این حمله، سرتیپ «محمد احمد الحمیقانی» فرمانده تیپ، و پنج افسر دیگر کشته شدند.

هشدار درباره پیشروی نیروهای مسلح یمن به سمت عدن

در مقابل، شماری از رهبران شورای انتقالی جنوب طی دو روز گذشته از نیروهای جنوبی «العمالقه» مستقر در جنوب تنگه باب‌المندب خواستند فوراً به عدن بازگردند و پیش از سقوط این شهر، خطوط دفاعی آن را ایجاد کنند.

پیش‌تر «علی النسی» تحلیلگر نظامی درباره خطرات پیشروی نیروهای مسلح یمن به سمت عدن هشدار داده و گفته بود گروه‌های جنوبی که در کنار عربستان می‌جنگند، ممکن است در نبردی شکست‌خورده از سوی عربستان در تنگه باب‌المندب به قربانی تبدیل شوند.

او تأکید کرده بود که وظیفه این نیروها، تغییر مواضع و استقرار مجدد در حاشیه شهر عدن است.

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