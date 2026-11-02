به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمید نیلی، معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و رئیس مسابقات قرآنی مدهامتان، در نشست خبری تشریح برنامه‌ها، جزئیات و دستاوردهای این مسابقات، از افزایش ۳۵ درصدی شمار شرکت‌کنندگان هجدهمین دوره نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بیش از ۱۶ هزار نفر در قالب بیش از هزار و ۸۰۰ گروه در مراحل استانی و نیمه‌نهایی این رقابت‌ها حضور داشتند و مرحله نهایی با شرکت ۴۰ گروه در شهر همدان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به پذیرش مسئولیت مسابقات قرآنی مدهامتان از سال گذشته اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم این مسابقات، برخورداری از مخاطبان گسترده در میان اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است. از سوی دیگر، توجه به جایگاه قرآن و تأکید رهبر شهید انقلاب بر پایگاه قرآن، از محورهایی بود که در طراحی دوره گذشته مورد توجه قرار گرفت.

نیلی افزود: بر همین اساس، ساختار مسابقات از دوره گذشته به شکل گروهی تغییر کرد و گروه‌هایی متشکل از شش نفر در رقابت‌ها حضور یافتند. نخستین تجربه برگزاری مسابقات با این شیوه، با وجود دستاوردهای مثبت، با برخی آسیب‌ها و کاستی‌ها نیز همراه بود؛ به همین دلیل، در مراسم اختتامیه دوره گذشته مقرر شد نشست آسیب‌شناسی در فاصله یک هفته تا ۱۰ روز برگزار شود.

رئیس مسابقات قرآنی مدهامتان ادامه داد: این نشست با حضور داوران و شماری از مسئولان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان‌ها برگزار شد و دغدغه‌ها و پیشنهادهای مختلف برای بهبود روند مسابقات مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن نیز شورای سیاست‌گذاری هجدهمین دوره فعالیت خود را آغاز کرد و با برگزاری چندین جلسه فشرده، مباحث و پیشنهادها بررسی و بر اساس جمع‌بندی‌های انجام‌شده، فراخوان دوره جدید تدوین و منتشر شد.

وی با بیان اینکه مسابقات پس از برگزاری مراحل استانی و نیمه‌نهایی اکنون به مرحله پایانی رسیده است، گفت: مرحله نهایی هجدهمین دوره در شهر همدان برگزار خواهد شد و ۴۰ گروه در این مرحله با یکدیگر رقابت می‌کنند.

نیلی با اشاره به افزایش مشارکت در این دوره تصریح کرد: شمار شرکت‌کنندگان نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که برای برگزارکنندگان نیز قابل توجه بود و نشان‌دهنده استقبال بیشتر مخاطبان از این رویداد قرآنی است.

وی در ادامه، یکی از ویژگی‌های متمایز مدهامتان را تبدیل مسابقات به یک رویداد فرهنگی و هنری دانست و توضیح داد: در کنار رقابت‌های قرآنی، گروه‌های شرکت‌کننده که بر اساس شاخص‌های مورد نظر کانون‌های مسجدی شکل گرفته‌اند، فعالیت‌های گروهی هنری نیز ارائه می‌کنند. این فعالیت‌ها می‌تواند در حوزه‌هایی مانند تواشیح، قصه‌گویی با موضوعات قرآنی و دیگر قالب‌های هنری مرتبط باشد.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: در بخش‌های هنری دیگری نیز زمینه فعالیت شرکت‌کنندگان فراهم شده است؛ از جمله کتابت آیات قرآن و نقاشی با موضوع آیات. این بخش‌ها کمک می‌کند تا مفاهیم قرآنی در قالب‌های متنوع هنری و متناسب با ظرفیت‌های مختلف شرکت‌کنندگان بازتاب پیدا کند.

نیلی با اشاره به یکی از تجربه‌های دوره گذشته گفت: سال گذشته نقاشی یک دختر ۹ ساله از شهر یزد با موضوع روز قدس، به‌عنوان پوستر این مناسبت انتخاب شد و در سطح کشور انتشار یافت. در این اثر، موضوع روز قدس از نگاه یک کودک به تصویر کشیده شده بود و مراسم رونمایی از آن نیز در شهر یزد برگزار شد.

وی همچنین از توجه به معرفی و تجلیل از چهره‌های قرآنی در این رویداد خبر داد و گفت: امسال دو چهره قرآنی مورد تجلیل قرار می‌گیرند؛ یکی از این افراد از استان همدان و دیگری در سطح ملی، با محوریت فعالیت‌های قرآنی و جریان‌سازی در مساجد، معرفی شده‌اند.

رئیس مسابقات قرآنی مدهامتان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در شرح وظایف محوله از سوی قرارگاه ملی مسجد، حوزه رسانه مسجد نیز مورد تأکید قرار گرفته است، از اصحاب رسانه دعوت کردیم در پوشش و انعکاس این رویداد همکاری بیشتری داشته باشند. همچنین از دو مجموعه رسانه‌ای که در این زمینه به برگزارکنندگان کمک کرده‌اند، در مراسم اختتامیه تجلیل خواهد شد.

نیلی در پایان به تجربه تولید محتوای تصویری از سوی شرکت‌کنندگان اشاره کرد و افزود: در دوره گذشته، برخی از اعضای گروه‌ها سفرنامه حضور خود در همدان را در قالب کلیپ‌های سه تا چهار دقیقه‌ای تهیه کردند. این آثار نیز ارزیابی شد و برگزیدگان آن معرفی شدند.

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