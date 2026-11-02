به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی قره‌شیخلو، عضو شورای سیاست‌گذاری مسابقات قرآنی مدهامتان، در نشست خبری این مسابقات، با اشاره به ویژگی‌های این رویداد قرآنی، همکاری میان ستاد برگزاری مدهامتان و دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور را از عوامل ارتقای کیفیت این رقابت‌ها دانست و گفت: این تعامل، الگویی مناسب برای سایر دستگاه‌هایی است که مسابقات قرآنی برگزار می‌کنند.

وی اظهار کرد: همکاری میان این دو مجموعه موجب شده است ظرفیت‌های موجود در هر دو بخش برای ارتقای سطح فنی مسابقات به کار گرفته شود. این تجربه می‌تواند برای دیگر دستگاه‌ها نیز الگو باشد تا با تعامل با دبیرخانه ستاد عالی، از توانمندی‌های یکدیگر در بهبود کیفیت رقابت‌های قرآنی بهره ببرند.

قره‌شیخلو با بیان اینکه بیش از ۴۰ دستگاه در کشور برای جامعه مخاطبان خود مسابقات قرآن برگزار می‌کنند، افزود: این مسابقات گاه ویژه خانواده‌ها و گاه متناسب با گروه‌های مخاطب هر دستگاه طراحی می‌شود. همکاری و تبادل تجربه میان برگزارکنندگان می‌تواند به ارتقای فنی این رویدادها در سطح کشور کمک کند.

عضو شورای سیاست‌گذاری مسابقات قرآنی مدهامتان، پایبندی برگزارکنندگان به استانداردهای فنی را از دیگر ویژگی‌های این دوره برشمرد و گفت: همان‌طور که هر رویداد رقابتی باید بر اساس چارچوب‌ها، ضوابط و مقررات مشخص برگزار شود، مسابقات قرآنی نیز به استانداردهای حرفه‌ای نیاز دارند و نباید صرفاً بر اساس سلیقه مدیران اداره شوند.

وی ادامه داد: در برخی رویدادها، سلیقه مدیران نقش پررنگ‌تری از ضوابط و استانداردهای فنی دارد، اما در مسابقات مدهامتان توجه مناسبی به اجرای استانداردهای مورد تأیید دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور شده است که این موضوع در ارتقای کیفیت برگزاری مسابقات اهمیت دارد.

قره‌شیخلو مسجدمحور بودن مسابقات را سومین ویژگی مهم مدهامتان دانست و با اشاره به نقش مساجد در تربیت نسل‌های فعال قرآنی اظهار کرد: بسیاری از افرادی که در نسل ما در عرصه قرآن رشد کردند، نخستین آشنایی‌ها و تجربه‌های قرآنی خود را در مسجد به دست آوردند و این ظرفیت باید دوباره تقویت و توسعه پیدا کند.

وی با یادآوری فضای قرآنی مساجد در دهه ۶۰ گفت: در آن دوران، بسیاری از مساجد به‌صورت خودجوش برای آشنایی نوجوانان و جوانان با قرآن مسابقات محلی برگزار می‌کردند. ما نیز در دوران نوجوانی در این رقابت‌ها شرکت می‌کردیم، اما به‌تدریج این فعالیت‌ها کم‌رنگ شد. احیای چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های قرآنی مساجد را فراهم کند.

عضو شورای سیاست‌گذاری مسابقات قرآنی مدهامتان، استفاده از ظرفیت‌های قرآنی استان‌های مختلف را از دیگر نقاط قوت این رویداد عنوان کرد و گفت: در مراحل استانی و نیمه‌نهایی از داوران استان‌های گوناگون استفاده شده و در مرحله نهایی نیز همین رویکرد دنبال می‌شود.

وی افزود: فعالیت قرآنی در سطح کشور مستلزم به‌کارگیری همه ظرفیت‌هاست و نباید این تصور وجود داشته باشد که توانمندی‌های قرآنی صرفاً در مرکز کشور متمرکز است. استان‌های مختلف از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردارند که گاهی کمتر دیده می‌شوند یا فرصت کافی برای حضور و نقش‌آفرینی پیدا نمی‌کنند. برگزارکنندگان مدهامتان با برنامه‌ریزی برای استفاده از این توانمندی‌ها، زمینه مشارکت گسترده‌تر نیروهای قرآنی سراسر کشور را فراهم کرده‌اند.

قره‌شیخلو در بخش دیگری از سخنان خود از رویکرد قرآنی استاندار همدان قدردانی کرد و گفت: توجه استاندار همدان به برنامه‌های قرآنی در سال‌های اخیر می‌تواند الگویی برای دیگر مسئولان، به‌ویژه استانداران سراسر کشور، باشد تا از ظرفیت‌های استان خود برای تقویت و توسعه فعالیت‌های قرآنی استفاده کنند.

وی تأکید کرد: مسئولانی که در حوزه‌های مختلف به فعالیت‌های قرآنی توجه ویژه دارند، شایسته تقدیر هستند؛ زیرا این نگاه می‌تواند آثار مثبت فراوانی در جامعه داشته باشد و به گسترش و شتاب گرفتن حرکت‌های قرآنی کمک کند. مسئولان ارشد استان‌ها نیز به دلیل جایگاه و میزان اثرگذاری خود می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

عضو شورای سیاست‌گذاری مسابقات قرآنی مدهامتان همچنین انتخاب دو چهره قرآنی برای تجلیل در این دوره را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: این افراد سال‌های متمادی در مساجد به برگزاری جلسات قرآنی، آموزش و تربیت شاگرد پرداخته‌اند و تقدیر از آنان، توجه به سرمایه‌های انسانی و پیشکسوتان این عرصه است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این رویکرد در سایر دستگاه‌هایی که مسابقات قرآنی برگزار می‌کنند نیز گسترش یابد و افزود: اساتید و پیشکسوتانی که سال‌ها بدون چشمداشت در مساجد حضور داشته‌اند و نوجوانان و جوانان را با قرآن آشنا کرده‌اند، نباید فراموش شوند؛ لازم است در برنامه‌های مختلف از تلاش‌ها و خدمات این افراد یاد و از آنان قدردانی شود.

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