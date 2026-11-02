به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد شیعیان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از درخواست ۷۴ عضو مجلس نمایندگان آمریکا برای پاسخ‌گویی وزارت جنگ این کشور درباره شهادت غیرنظامیان در جریان جنگ‌افروزی آمریکا علیه ایران حمایت کرد.

این بنیاد که مقر آن در ایالت مریلند قرار دارد، با تأکید بر ضرورت حفاظت از جان غیرنظامیان، خواستار ارائه گزارش عمومی و شفاف درباره تلفات انسانی حملات مورد بحث و اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شد.

در این بیانیه آمده است که نامه نمایندگان کنگره آمریکا به پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، در هشتم اکتبر ۲۰۲۶ تنظیم شده و به ابتکار یاسمین انصاری، سارا جیکوبز و جیسون کرو، نمایندگان ایالت‌های آریزونا، کالیفرنیا و کلرادو، به امضای ۷۴ عضو مجلس نمایندگان رسیده است.

سارا الفریث، نماینده دموکرات ایالت مریلند و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان نیز از امضاکنندگان این نامه است. این مکاتبه علاوه بر وزیر دفاع، برای دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، نیز ارسال شده و در آن از وزارت دفاع آمریکا خواسته شده است درباره ابعاد حملات و تلفات غیرنظامیان توضیح رسمی ارائه کند.

از عروسی کوهستک تا مدرسه میناب؛ پرسش‌های بی‌پاسخ درباره قربانیان غیرنظامی

یکی از محورهای اصلی این مطالبه، حمله ارتش تروریستی آمریکا به مراسم عروسی در شهر کوهستک ایران در اول سپتامبر ۲۰۲۶ است. نمایندگان کنگره در نامه خود نسبت به تلفات غیرنظامی این حادثه ابراز «نگرانی عمیق» کرده و اعلام کرده‌اند که بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، پنج غیرنظامی، از جمله یک کودک چهار ساله و یک نوجوان ۱۶ ساله، جان خود را از دست داده و ده‌ها نفر دیگر مجروح شده‌اند. آنان همچنین تأکید کرده‌اند که پنتاگون تاکنون مسئولیت این حادثه را به‌صورت عمومی نپذیرفته است؛ این در حالی است که روزنامه واشنگتن‌پست از احتمال بالای مسئولیت نیروهای آمریکایی در این حمله خبر داده است.

به نوشته بنیاد شیعیان آمریکا، پنتاگون اعلام کرده بود که گزارش‌ها را بررسی می‌کند.

موضوع دیگر مورد تأکید نمایندگان، حمله روز اول جنگ رمضان به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب است؛ حمله‌ای که بر اساس آمار مورد استناد نامه، به کشته‌شدن حدود ۱۷۵ غیرنظامی، از جمله ۱۲۰ کودک، منجر شده است. نمایندگان کنگره با انتقاد از عدم اعلام رسمی مسئولیت این حمله و منتشر نشدن نتایج تحقیقات پنتاگون، تصریح کرده‌اند که با گذشت بیش از شش ماه از این حادثه، وزارت جنگ آمریکا همچنان گزارش نهایی بررسی‌های خود را در اختیار افکار عمومی قرار نداده است. آنان در نامه خود هشدار داده‌اند که تداوم تلفات غیرنظامیان در عملیات نظامی آمریکا و فقدان پاسخ‌گویی و اقدام مؤثر از سوی وزارت دفاع، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.

شش مطالبه از پنتاگون؛ از تحقیق مستقل تا انتشار عمومی نتایج

نمایندگان کنگره در بخش دیگری از نامه خود خواستار پاسخ به شش محور پرسش درباره این حوادث شده‌اند؛ از جمله اینکه آیا نیروهای آمریکایی مسئول حمله به مراسم عروسی کوهستک بوده‌اند، آیا تحقیقات مستقل درباره این حادثه آغاز شده و چه زمانی به پایان خواهد رسید، نتایج تحقیقات مربوط به حمله مدرسه میناب چه زمانی در اختیار کنگره و افکار عمومی قرار می‌گیرد و وزارت دفاع آمریکا چه اقدامات مشخصی برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان در فرایند شناسایی و هدف‌گیری انجام داده است. همچنین در این نامه نسبت به گزارش‌ها درباره فرسایش شدید نیروی انسانی و ظرفیت برنامه‌های وزارت دفاع آمریکا در زمینه کاهش آسیب به غیرنظامیان و رسیدگی به پیامدهای آن ابراز نگرانی شده است. نمایندگان خواستار پاسخ‌گویی وزارت دفاع تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ شده بودند که موعد این زمان سررسید.

راحت حسین، مدیر اجرایی بنیاد شیعیان آمریکا، در واکنش به این موضوع اظهار داشت: «هر جان غیرنظامی ارزشمند است؛ فارغ از اینکه این افراد چه کسانی هستند و در کجا زندگی می‌کنند. بنیاد شیعیان آمریکا از مطالبه ارائه گزارشی کامل و عمومی درباره مرگ غیرنظامیان، از جمله کودکان، و اتخاذ تدابیر قوی‌تر برای دور نگه داشتن خانواده‌ها از آسیب حمایت می‌کند. شفافیت و پاسخ‌گویی، ادای احترام به کسانی است که جان خود را از دست داده‌اند و اقدامی برای حفاظت از جان بازماندگان و دیگر انسان‌هاست.»

وی همچنین با اشاره به دیدارهای این بنیاد با سارا الفریث درباره امنیت مساجد و دیگر دغدغه‌های جوامع مسلمان مریلند، از تداوم تعاملات وی با جامعه مسلمانان قدردانی کرد.

بنیاد شیعیان آمریکا: حفاظت از جان غیرنظامیان، اصلی فراتر از مرزها

بنیاد شیعیان آمریکا در پایان تأکید کرده است که حمایت این نهاد از مطالبه نمایندگان کنگره، بر یک اصل اساسی استوار است: حفاظت از جان غیرنظامیان و حق خانواده‌ها در هر کشور برای برخورداری از امنیت و مصون ماندن از آسیب‌های جنگ.

این بنیاد از وزارت دفاع آمریکا خواسته است به‌طور کامل به پرسش‌های کنگره پاسخ دهد و نتایج تحقیقات مربوط به آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان را به‌صورت عمومی منتشر کند. بنیاد شیعیان آمریکا همچنین تصریح کرده است که نهادی غیرانتفاعی، غیرحزبی و ثبت‌شده در چارچوب مقررات 501(c)(3) آمریکاست و از هیچ نامزد انتخاباتی یا حزب سیاسی حمایت نمی‌کند.

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