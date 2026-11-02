به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، در نشست خبری تشریح برنامه‌ها، جزئیات و دستاوردهای مسابقات قرآنی مدهامتان، با تأکید بر محوریت مسجد در فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی گفت: مأموریت اصلی کانون‌های فرهنگی هنری، احیای جایگاه و کارکردهای مسجد است و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، قرآنی و رسانه‌ای باید در خدمت این هدف قرار گیرد.

وی با اشاره به روند برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان اظهار کرد: این مسابقات در شهرستان‌ها و استان‌ها با شیوه‌های مختلف برگزار می‌شود؛ گاهی رقابت‌ها از سطح کانون آغاز می‌شود و پس از برگزاری مراحل شهرستانی و استانی، شرکت‌کنندگان به مرحله ملی راه پیدا می‌کنند.

ملانوری با قدردانی از همکاری استادان و دست‌اندرکاران مسابقات قرآنی کشور افزود: تجربه و دانش انباشته‌شده در ستاد مسابقات قرآنی کشور و استانداردهایی که طی چند دهه شکل گرفته است، در این دوره نیز به کار گرفته شد. در مرحله نیمه‌نهایی، علاوه بر فعالیت‌های انجام‌شده در استان‌ها، جمعی از داوران برجسته قرآنی از شهرها و استان‌های مختلف حضور یافتند و با انجام داوری‌های تخصصی و گروهی، در نهایت ۴۰ تیم برای حضور در مرحله نهایی انتخاب شدند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با قدردانی از همه عوامل اجرایی، داوران، کانون‌ها و مجموعه‌های استانی گفت: برگزاری چنین رویدادی حاصل تلاش مجموعه‌ای از فعالان قرآنی است که از سطح مسجد و کانون تا شهرستان، استان و مرحله ملی در آن مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه مسجد محور اصلی فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری است، تصریح کرد: ما همه حول محور مسجد گرد هم آمده‌ایم و اصالت با مسجد، به‌عنوان خانه خدا، است. کانون فرهنگی هنری باید افزونه‌ای برای مسجد و مدیرمسئول آن دستیار فرهنگی امام جماعت باشد. هدف ما این نیست که مسجد را به حاشیه ببریم و در کنار آن یک مرکز فرهنگی یا مؤسسه قرآنی مستقل ایجاد کنیم؛ بلکه مأموریت اصلی ما احیای خود مسجد و تقویت کارکردهای آن است.

ملانوری با اشاره به نقش تاریخی مسجد در تحولات اجتماعی و فرهنگی کشور ادامه داد: مسجد در دوره‌های مختلف تاریخی، از صدر اسلام تا دوران معاصر، کارکردهای متعددی داشته است. به‌ویژه در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نقش محوری مساجد در سازمان‌دهی نیروها و پیشبرد امور به‌خوبی نمایان شد. با این حال، در دوره‌هایی نسبت به این ظرفیت غفلت و سستی صورت گرفت، اما تحولات و جنگ‌های اخیر بار دیگر اهمیت و جایگاه راهبردی مسجد را به ما یادآوری کرد.

وی افزود: توجه به مسجد و نقش آن در محلات، فرصتی برای بازنگری در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی است. در حوزه‌هایی مانند کتاب و کتاب‌خوانی، هنر، رسانه و فعالیت‌های قرآنی باید مسجد را محور قرار دهیم و ظرفیت‌های آن را برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه به کار بگیریم.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به فعالیت ۲۸ هزار و ۴۰۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور گفت: این کانون‌ها در کنار مساجد فعالیت می‌کنند و مأموریت فرهنگی آن‌ها در چند حوزه دنبال می‌شود؛ در بخش فرهنگ، کتاب و کتاب‌خوانی و فعالیت‌های قرآنی مورد توجه است؛ در حوزه هنر، سرود و نمایش از محورهای اصلی فعالیت به شمار می‌رود و در حوزه رسانه نیز مأموریت‌های تازه‌ای برای کانون‌ها تعریف شده است.

وی با اشاره به مأموریت رسانه‌ای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اظهار کرد: با توجه به مسئولیت‌هایی که در چارچوب قرارگاه ملی مسجد پذیرفته‌ایم، خود را صرفاً مسئول فعالیت رسانه‌ای مساجدی که کانون دارند نمی‌دانیم، بلکه مأموریت داریم در سطح مساجد کشور به تقویت رسانه مسجد کمک کنیم. تربیت خبرنگاران مسجدی، پرورش انسان‌رسانه‌ها، شبکه‌سازی میان فعالان رسانه‌ای و تولید محتوای مناسب از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال می‌کنیم.

ملانوری با تأکید بر اینکه مسابقات مدهامتان ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است، گفت: در کشور حدود ۴۰ نوع مسابقه قرآنی در سطوح مختلف برگزار می‌شود و هرکدام از آن‌ها بخشی از جامعه قرآنی را جذب می‌کنند. ممکن است در یک شهر یا محله، فردی به‌عنوان استعداد و چهره قرآنی ظهور کند؛ از این رو، ما در قبال نوجوانان و جوانانی که مسجد را بستر اصلی فعالیت خود انتخاب کرده‌اند، مسئولیت داریم و باید زمینه رشد و شکوفایی آنان را فراهم کنیم.

وی افزود: از دوره گذشته، تمرکز مسابقات مدهامتان بر حضور اعضای کانون‌های فرهنگی هنری و برگزاری رقابت‌ها به شکل گروهی قرار گرفت. البته در برخی استان‌ها ممکن است یک مسجد امکان تشکیل تیم کامل را نداشته باشد؛ به همین دلیل، در این دوره اجازه داده شد دو نفر از اعضای تیم از مسجد همجوار به گروه اضافه شوند تا امکان مشارکت بیشتر فراهم شود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به ضرورت بازگرداندن فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی به مساجد اظهار کرد: برخی قله‌ها و چهره‌های برجسته قرآنی فعالیت خود را از مسجد یا محافل قرآنی خانگی آغاز کرده‌اند. باید زمینه‌ای فراهم کنیم که مسجد بار دیگر محل شکل‌گیری استعدادها و پرورش نیروهای توانمند در رشته‌های مختلف باشد و فعالیت‌های حرفه‌ای و باکیفیت نیز در آن جریان پیدا کند.

وی با اشاره به معیارهای تعیین‌شده برای حضور تیم‌ها در مرحله نهایی مسابقات گفت: برای انتخاب ۴۰ تیم نهایی، سطح مشخصی از استانداردها در نظر گرفته شد و شرکت‌کنندگان باید دست‌کم ۷۰ درصد امتیاز معیارهای تعیین‌شده را کسب می‌کردند. این سطح از ارزیابی ممکن است برای برخی شرکت‌کنندگان دشوار باشد، اما حرکت به سمت حرفه‌ای شدن مسابقات از دوره گذشته آغاز شده و تلاش می‌کنیم این روند در دوره‌های بعد نیز استمرار پیدا کند.

ملانوری در ادامه با اشاره به تشکیل شوراهای تخصصی در حوزه‌های مختلف فعالیت کانون‌ها گفت: برای رشته‌های فرهنگی و هنری، شوراهای فنی و علمی تشکیل شده است؛ از جمله در حوزه تئاتر، رسانه و فعالیت‌های قرآنی که استادان و صاحب‌نظران در آن حضور دارند. تلاش شده است ترکیب این شوراها از میان آقایان و بانوان و با استفاده از تجربه و تخصص افراد مختلف شکل بگیرد تا در طول سال بر محتوا و کیفیت برنامه‌ها نظارت داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به اقتضائات مسجد در طراحی فعالیت‌های هنری افزود: برای مثال، تئاتری که قرار است در مسجد اجرا شود، باید متناسب با فضای مسجد و مأموریت آن باشد؛ زیرا اقتضائات اجرای نمایش در مسجد ممکن است با سالن‌های تخصصی تئاتر تفاوت داشته باشد. همچنین در حوزه موسیقی و هنرهای ایرانی می‌توان از ظرفیت‌هایی مانند مناجات‌خوانی، سحرخوانی و چاوشی‌خوانی بهره گرفت و این میراث هنری را در پیوند با فضای مسجد احیا کرد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور مسجد را نهادی حیات‌بخش برای جامعه دانست و گفت: مسجد باید در زندگی مردم نقش فعال داشته باشد و تنها به برگزاری نماز و مراسم عبادی محدود نشود. فعالیت‌های قرآنی، ورزشی، اجتماعی، مشاوره‌ای و علمی می‌توانند به زنده ماندن مسجد و تقویت ارتباط آن با اهالی محله کمک کنند.

وی با اشاره به وجود حدود ۱۲ هزار کتابخانه در مساجد کشور اظهار کرد: کتابخانه‌های مسجدی نیز به تقویت و به‌روزرسانی منابع، استفاده از فناوری‌های جدید و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای روز نیاز دارند؛ چراکه یکی از کارکردهای مهم مسجد، افزایش دانش و آگاهی اهالی محله و کمک به دانش‌آموزان و خانواده‌هاست.

ملانوری در پایان با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ای مساجد در شرایط کنونی گفت: امروز شاهد آن هستیم که گاهی حقیقت‌ها در فضای رسانه‌ای تحریف می‌شوند و روایت‌های نادرست فرصت انتشار و فراگیر شدن پیدا می‌کنند. مساجد می‌توانند با تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای و تربیت نیروهای آگاه و توانمند، در تبیین واقعیت‌ها و تولید محتوای صحیح نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین تیمی برگزار شدن مسابقات قرآنی مدهامتان را فراتر از یک شیوه رقابتی دانست و افزود: گروهی شدن مسابقات، علاوه بر ارتقای سطح فعالیت قرآنی اعضای مسجد، روحیه تعاون، همراهی و کار جمعی را تقویت می‌کند و به شرکت‌کنندگان می‌آموزد که در کنار یکدیگر برای رسیدن به هدف مشترک تلاش کنند.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸