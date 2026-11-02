به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های قضایی فرانسه اعلام کردند مرد ۳۹ ساله‌ای که در تیراندازی در حومه غربی پاریس یک نفر را به قتل رساند و چندین نفر را زخمی کرد، به هدف قرار دادن عمدی افرادی با ظاهری که از نظر او مسلمان، آفریقایی یا آفریقایی‌تبارِ شمال آفریقا بوده‌اند، اعتراف کرده است.

«اولیویه کریستن»، دادستان ملی مبارزه با تروریسم فرانسه گفت که متهم به نام «کوین ت.» محل حمله را به این دلیل انتخاب کرده که آن را «کانون اسلام‌گرایان» می‌دانسته است.

این حمله در شهرهای تراپ و لا وری‌یر در منطقه ایولین، در حومه غربی پاریس، رخ داد. بر اساس گزارش یورونیوز، مهاجم با خودرو در منطقه تردد می‌کرد و هم از داخل خودرو و هم به‌صورت پیاده به سوی مردم تیراندازی کرده است. قربانی جان‌باخته این حادثه، «پنگو بوسیئو وانگی»، جوانی ۲۶ ساله و اهل جمهوری دموکراتیک کنگو بود. خبرگزاری فرانسه در این حادثه از پنج مجروح خبر داده است. دادستان فرانسه نیز اعلام کرد سه نفر از مجروحان همچنان در بیمارستان بستری‌اند و وضعیت یکی از آنان وخیم است.

دادستانی فرانسه از برنامه‌ریزی گسترده برای این حمله خبر داده است. به گفته دادستان ملی مبارزه با تروریسم فرانسه، متهم در بازجویی‌ها به برنامه‌ریزی قبلی و شلیک رگباری اعتراف کرده و تحقیقات نشان داده است که او از ماه سپتامبر تجهیزاتی برای افزایش کارایی سلاح خود، یک مسلسل دستی از نوع «استن» متعلق به دوران جنگ جهانی دوم، تهیه کرده بود. پلیس روز ۲۳ اکتبر او را بازداشت کرد و در بازرسی از خودرویش یک سلاح خودکار و گاز اشک‌آور یافت. همچنین در بازرسی از محل سکونتش در شهر پلِزیر، خشاب، دو جفت پنجه‌بوکس، سرنیزه فولادی، صداخفه‌کن و تجهیزاتی از این دست کشف شد.

در میان وسایل کشف‌شده در خانه متهم، نسخه‌هایی از قرآن، انجیل و کتاب «نبرد من» نوشته آدولف هیتلر و نیز برچسب‌هایی با شعارهای ملی‌گرایانه و در حمایت از حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن قرار داشت. متهم گفته است که برچسب‌ها را خودش طراحی کرده و بیش از یک سال پیش سفارش ساخت آن‌ها را به‌صورت اینترنتی داده است؛ با این حال، عضویت یا حمایت از هر حزب سیاسی را رد کرده است. او همچنین هرگونه انگیزه تروریستی را انکار کرده و اقدامات خود را «مشروع» دانسته است؛ منابع خبری گزارش داده‌اند که وی در بازجویی‌ها اظهار کرده از اقدام خود پشیمان نیست!

دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه پرونده‌ای قضایی با اتهام قتل و اقدام به قتل، همراه با تشدید مجازات به دلیل منشأ یا مذهب فرضی قربانیان، گشوده و خواستار بازداشت موقت متهم شده است. در واکنش به این حادثه، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از فضای نژادپرستانه و عادی‌شدن خشونت انتقاد کرده و جریان‌های سیاسی راست افراطی و نزدیک به آن‌ها را در شکل‌گیری چنین فضایی مسئول دانسته است؛ اظهاراتی که با واکنش تند حزب اجتماع ملی روبه‌رو شد.

گفتنی است دولت فرانسه نیز از برگزاری مراسم یادبود ملی برای قربانیان خبر داده است.

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