به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد نهم کتاب «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع مروری کوتاه بر ابعاد مختلف مساله شفاعت به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

دیدگاه نویسنده در این نگاشته که رویکردی قرآنی به موضوع شفاعت را در پیش گرفته، مبنی بر این بوده که علاوه بر این باور، هیچ گونه تنافی با سایر اعتقادات اسلامی ندارد، بلکه خود دلیل دیگری بر اراده مطلقه، قدرت بی انتها، رحمت فراگیر و لطف همگانی خداوند است که آن را برای ارادی که قابلیت داشته باشند، مقرر فرموده است.

بنا بر توضیح وی، وظیفه شفیع، خارج کردن عبد از محدوده مولویت مولا و دایره دستورات و کیفرهای او نیست، بلکه وظیفه او این است که کوشش کند، بنده را از تحت یک فرمان مولوی به یک فرمان مولوی دیگر منتقل نماید. برپایه این تحقیق قرآنی، برخی از آیات، شفاعت از غیر خدا را مردود و بعضی دیگر آن را برای خداوند اثبات شده و دسته ای دیگر، اعطای این قابلیت از طرف خداوند به برخی مخلوقات را قطعی می دانند که این روش در قرآن در مورد روزی، آفرینش، حاکمیت، مالکیت و جان گرفتن نیز به کار برده شده است.

کتاب فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت عبدالکریم البهبهانی گردآوری شده است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن به نمایندگی شیخ علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در ۳۷ صفحه با قطع رقعی منتشر شده است.

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