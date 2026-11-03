به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدور حکم اعدام علیه آیت‌الله شیخ حسین عبدالله معتوق، از علمای شیعه کویت، بر پایه اتهامات واهی و فاقد وجاهت، موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را در میان شخصیت‌ها و محافل دینی برانگیخته است. در تازه‌ترین واکنش‌ها، شماری از علمای اهل‌سنت با انتقاد شدید از این حکم، آن را مغایر با عدالت و مصالح امت اسلامی دانسته و نسبت به پیامدهای خطرناک چنین تصمیماتی برای وحدت مسلمانان و ثبات کشورهای منطقه هشدار داده‌اند.

دادگاه کیفری کویت در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، در پرونده‌ای با اتهامات امنیتی، برای شیخ حسین معتوق و دو نفر دیگر حکم اعدام صادر کرد؛ حکمی که به گزارش منابع خبری، در مورد این عالم شیعی به‌صورت غیابی صادر شده است. منتقدان این تصمیم، اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و معتقدند چنین احکامی به تشدید اختلافات مذهبی در منطقه منجر خواهد شد.

حکم صادره علیه شیخ معتوق، مایه شگفتی است

شیخ غازی حنینه، رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان با تمجید از مواضع حق‌طلبانه و مقاومت‌محور شیخ حسین معتوق، عالم برجسته شیعی کویت، ضمن ابراز شگفتی از صدور حکم قضایی علیه وی، از امیر کویت خواست در این تصمیم تجدیدنظر کند.

وی با اشاره به جایگاه دینی و مبارزاتی شیخ حسین معتوق تأکید کرد: «ما معتقدیم شیخ فاضل، مجاهد و مقاوم، حسین معتوق، از جمله شخصیت‌هایی است که قرآن کریم به‌صراحت و روشنی از این علما و مجاهدان یاد کرده است؛ شخصیت‌هایی که با حمایت از مسیر اصیل قرآنی و محمدی، در خدمت انسان‌ها، فارغ از هرگونه تفاوت، و به‌ویژه مردم مظلوم فلسطین قرار دارند؛ مردمی که امروز در سرزمین فلسطین متحمل رنج و ستم هستند.»

این عالم اهل سنت با تمجید از مواضع شیخ معتوق در حمایت از آرمان فلسطین افزود: «شیخ حسین معتوق، حفظه‌الله، همواره با روحیه‌ای استوار و حق‌طلبانه، در دفاع از حقیقت قیام کرده و با صراحت و شجاعت، کلمه حق را بر زبان جاری ساخته است.»

وی در ادامه، با انتقاد از حکم صادرشده علیه این عالم شیعی تصریح کرد: «از اینکه چنین شخصیتی در برابر مواضع حق‌طلبانه خود، با حکمی از سوی دستگاه قضایی کویت مواجه شده است، ابراز شگفتی می‌کنیم؛ کشوری که برای مردم و رهبری آن احترام و ارزش فراوانی قائلیم.»

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این شخصیت دینی همچنین با درخواست از عالی‌ترین مقام سیاسی کویت برای بازنگری در این تصمیم اظهار داشت: «از عالی‌جناب امیر دولت کویت می‌خواهیم در این تصمیم تجدیدنظر کند؛ زیرا شیخ حسین معتوق برخاسته از همان ملت اصیل کویت است که در کنار لبنان و فلسطین ایستاده و از هر انسانی که شایسته کمک و حمایت بوده، پشتیبانی کرده است.»

وی در پایان، با تأکید بر استقامت و پایبندی شیخ معتوق به اصول و ارزش‌های دینی خاطرنشان کرد: «شیخ حسین معتوق از معدود مردانی است که در مسیر حق ثابت‌قدم مانده‌اند.»

حکم علیه شیخ معتوق باید لغو شود؛ کویت نباید به عرصه اختلاف و تفرقه تبدیل شود

شیخ عبدالله جبری دبیرکل جنبش امت لبنان نیز با محکوم کردن شدید حکم صادرشده علیه شیخ حسین معتوق، از مسئولان و شخصیت‌های خردمند کویت خواست برای لغو این تصمیم اقدام کنند.

وی با تأکید بر جایگاه والای علما در جوامع اسلامی، هشدار داد که تعرض به شأن و منزلت شخصیت‌های دینی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای جامعه و مناسبات میان مسلمانان داشته باشد.

این عالم اهل سنت، حکم صادرشده علیه شیخ معتوق را تصمیمی نسنجیده و نادرست توصیف کرد و از مسئولان کویتی خواست با بازنگری در آن، از گسترش اختلافات و تنش‌های داخلی جلوگیری کنند.

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شیخ عبدالله جبری با اشاره به شرایط حساس جهان اسلام، تأکید کرد که ملت‌های مسلمان در برابر تهدیدها و چالش‌های مشترکی قرار دارند و اتخاذ تصمیماتی که موجب تشدید چنددستگی و تفرقه شود، در نهایت به سود دشمنان امت اسلامی تمام خواهد شد.

وی با یادآوری تجربه برخی کشورهای عربی در صدور احکام مشابه علیه شخصیت‌های دینی و اجتماعی، هشدار داد که این‌گونه تصمیمات در مواردی زمینه‌ساز اختلافات و درگیری‌های داخلی شده و فرصت سوءاستفاده را برای دشمنان فراهم کرده است.

شیخ عبدالله جبری در ادامه، حفظ همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقشار و مذاهب مختلف جامعه کویت را ضرورتی اساسی دانست و تأکید کرد که مردم این کشور، با وجود تنوع مذهبی و اجتماعی، باید در فضایی سرشار از برادری، همبستگی و احترام متقابل در کنار یکدیگر زندگی کنند.

وی در پایان، لغو حکم صادرشده علیه شیخ حسین معتوق را گامی در جهت حفظ وحدت ملی کویت و تقویت عزت و اقتدار امت اسلامی ارزیابی کرد.

حکم اعدام شیخ معتوق اقدامی برای ایجاد رعب و تضعیف حمایت از فلسطین است

شیخ حسان عبدالله رئیس هیات مدیره تجمع علمای مسلمین لبنان نیز با محکوم کردن حکم اعدام شیخ حسین معتوق و دیگر محکومان این پرونده، آن را تصمیمی ظالمانه و ناعادلانه خواند و تأکید کرد که صدور چنین حکمی به‌صورت غیابی، بدون فراهم کردن امکان دفاع قانونی برای متهم، پرسش‌های جدی درباره روند رسیدگی قضایی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه شیخ معتوق طی سه سال گذشته خارج از کویت حضور داشته است، این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توان بدون اعطای حق دفاع به متهم، چنین مجازات سنگینی را علیه او صادر کرد.

این عالم اهل سنت در ادامه، صدور حکم اعدام را فراتر از یک تصمیم قضایی دانست و مدعی شد که هدف از آن، ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه کویت و جلوگیری از حمایت مردم این کشور از آرمان‌های ملت‌های مظلوم، به‌ویژه مسئله فلسطین است.

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شیخ حسان عبدالله همچنین این اقدام را پیامی سیاسی به رژیم صهیونیستی توصیف کرد و گفت که چنین تصمیماتی در راستای تضعیف نهادها و جریان‌هایی قرار دارد که برای آزادی فلسطین فعالیت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه جوانان کویتی حامی آرمان فلسطین نیز از پیامدهای این رویکرد مصون نخواهند بود، صدور این حکم را تعرضی آشکار به جریان‌های مردمی مدافع آرمان‌های عادلانه دانست.

به گفته او، این تصمیم همچنین می‌تواند حامل پیامی به ایالات متحده آمریکا درباره استمرار همراهی دولت کویت با سیاست‌های واشنگتن در منطقه باشد؛ سیاست‌هایی که به اعتقاد وی، علیه جمهوری اسلامی ایران و جریان‌های حامی مقاومت و فلسطین دنبال می‌شود.

شیخ معتوق از شخصیت‌های برجسته و صادق در مسیر وحدت اسلامی است

شیخ ماهر مزهر مسئول روابط خارجی تجمع علمای مسلمین لبنان نیز در واکنش به حکم صادرشده علیه شیخ حسین معتوق، با استناد به آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ»، نسبت به عواقب ظلم، تهمت‌زنی و استفاده از قدرت و جایگاه برای تضییع حقوق دیگران هشدار داد.

وی با انتقاد از اتهامات مطرح‌شده علیه این عالم شیعی کویت، معتقد است که چنین اقداماتی متأثر از سیاست‌های آمریکا و در راستای منافع رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

شیخ ماهر مزهر، شیخ حسین معتوق را شخصیتی محبوب، صادق و حق‌گو توصیف کرد که سال‌ها در مسیر تقویت وحدت امت اسلامی، همبستگی میان مسلمانان و دعوت به ارزش‌های دینی فعالیت کرده است.

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وی با اشاره به تلاش‌های شیخ معتوق برای تحقق آموزه قرآنی «و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید»، تأکید کرد که از این شخصیت دینی جز صداقت، حق‌گویی و تلاش خالصانه برای نزدیک کردن مسلمانان به یکدیگر، چیزی مشاهده نکرده است.

این عالم اهل سنت همچنین ضمن انتقاد از برخی مسئولان و چهره‌های سیاسی کویت، اتهامات مطرح‌شده علیه شیخ معتوق را نادرست و مصداق ظلم دانست و هشدار داد که عاملان چنین رفتارهایی در پیشگاه خداوند مسئول خواهند بود.

شیخ ماهر مزهر در پایان ابراز امیدواری کرد که حقیقت این پرونده آشکار شود و افکار عمومی بتوانند درباره حقانیت و نادرستی مواضع مطرح‌شده قضاوت کنند.

حکم شیخ معتوق با هدف ضربه زدن به مقاومت و وحدت اسلامی صادر شده است

شیخ مؤمن الرفاعی مشاور روابط دیپلماتیک در لبنان نیز با اتخاذ موضعی صریح در محکومیت حکم اعدام شیخ حسین معتوق، از ملت‌های عربی و اسلامی خواست در برابر آنچه وی «احکام ظالمانه» و اقدامات قضایی همسو با منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند، سکوت نکنند.

وی با انتقاد شدید از دادگاه صادرکننده این حکم، معتقد است که تصمیم مذکور در چارچوب پروژه‌ای گسترده‌تر برای تضعیف جریان مقاومت و ضربه زدن به وحدت امت اسلامی قابل ارزیابی است.

این عالم اهل سنت تأکید کرد که هدف چنین اقداماتی صرفاً یک شخصیت دینی نیست، بلکه محیط اجتماعی و فکری پرورش‌دهنده علمای مقاومت و همچنین مردمی که از اندیشه‌ها و رهنمودهای آنان پیروی می‌کنند، مورد هدف قرار گرفته‌اند.

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شیخ مؤمن الرفاعی با اشاره به نقش علمای دینی در ترویج آموزه‌های اسلام و تقویت روحیه مقاومت، تصریح کرد که شخصیت‌هایی همچون شیخ معتوق در مسیر آگاهی‌بخشی به ملت‌ها، تبیین اسلام ناب محمدی(ص) و هدایت جامعه اسلامی به سوی مقاومت و آزادی فعالیت می‌کنند.

وی ضمن اعلام حمایت و همبستگی کامل با شیخ حسین معتوق و حامیان او، حکم صادرشده را به‌شدت محکوم کرد و از ملت‌های عربی و اسلامی خواست با اتخاذ مواضعی روشن و قاطع، مخالفت خود را با سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کنند.

به گفته شیخ الرفاعی، شرایط کنونی منطقه ایجاب می‌کند که ملت‌های اسلامی در برابر اقداماتی که به تضعیف مقاومت و وحدت مسلمانان منجر می‌شود، موضعی مشترک اتخاذ کنند.

در چند روز گذشته حوزه علمیه قم، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، جامعه مدرسین حوزه علمیه و چندین نهاد دینی و فرهنگی و شخصیت‌ها و فعالان دینی از کشورهای مختلف ضمن محکومیت حکم صادره علیه آیت‌الله معتوق و همچنین سرکوب و نقض حقوق و آزادی‌های شیعیان و پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) در برخی کشورهای منطقه از جمله در بحرین و کویت، این اقدامات و بازداشت‌های خودسرانه شهروندان شیعه، علمای دینی، خطیبان، واعظان و روشنفکران در منطقه، به‌ویژه شخصیت‌های برجسته اجتماعی را اقدامی سرکوبگرانه مبتنی بر رویکردهای فرقه‌گرایانه توصیف کرده‌اند.

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