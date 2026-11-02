به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «الهیات مقاومت از منظر شهید سیدحسن نصرالله» به‌همت پژوهشکده کلام اسلامی امام صادق(ع) و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قم و مؤسسه علمی امناءالرسل، روز ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در شهر قم برگزار می‌شود. در این نشست، حجت‌الاسلام محمد حق‌پرست به ارائه دیدگاه‌ها و مباحث علمی درباره الهیات مقاومت از منظر اندیشه و سیره شهید سیدحسن نصرالله خواهد پرداخت.

دبیری علمی این نشست را سیدمحمدباقر موسوی کراماتی بر عهده دارد و برنامه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مؤسسه امام صادق(ع)، واقع در قم، پردیسان، بلوار امام صادق(ع)، طبقه همکف برگزار خواهد شد. این نشست در راستای بررسی ابعاد کلامی و فکری گفتمان مقاومت و تبیین دیدگاه‌های شهید سیدحسن نصرالله در این حوزه برگزار می‌شود.

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